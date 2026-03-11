Så mycket betalar skattebetalare för kriget – varje dag

Ännu högre kostnader

En analys från Center for Strategic and International Studies uppskattar att USA under de första 100 timmarna av konflikten spenderade omkring 3,7 miljarder dollar, varav merparten gick till att ersätta ammunition och militär utrustning.

Andra beräkningar från amerikanska kongresskällor har pekat på ännu högre kostnader under krigets första dagar.

Efter den initiala offensiven har de dagliga kostnaderna minskat något, men uppskattas fortfarande ligga på mellan 800 miljoner och en miljard dollar, skriver Fortune.

Beslut från Högsta domstolen

Om konflikten skulle pågå i två månader kan den totala extra kostnaden uppgå till omkring 65 miljarder dollar.

Utgifterna kommer ovanpå ett redan stort budgetunderskott. För räkenskapsåret 2026 väntas underskottet uppgå till cirka 1,85 biljoner dollar, enligt budgetmyndigheten.

Ett längre krig riskerar därför att ytterligare öka behovet av statlig upplåning och därmed också räntekostnaderna.

Samtidigt har USA:s finanser påverkats av ett annat beslut. Högsta domstolen har stoppat delar av tidigare tullar som infördes under president Donald Trump.

Kan förlora mycket pengar

Enligt beräkningar från Committee for a Responsible Federal Budget kan det innebära att staten förlorar omkring 74 miljarder dollar i intäkter under året om tullarna inte ersätts med andra åtgärder.

Tillsammans riskerar krigskostnader och minskade tullintäkter att öka budgetunderskottet betydligt mer än tidigare beräknat.

Analytiker varnar för att kombinationen av höga militärutgifter, växande räntekostnader och minskade inkomster kan försvåra arbetet med att stabilisera USA:s offentliga finanser under de kommande åren.

