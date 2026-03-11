USA är redan hårt skuldsatt och befinner sig i en tuff ekonomisk sits. Med ett dyrt krig i Iran lär det bli ännu värre.
Så mycket betalar skattebetalare för kriget – varje dag
Kriget i Iran riskerar att bli en betydande ekonomisk belastning för United States.
Nya uppskattningar visar att konflikten är en mycket dyr affär för landets skattebetalare.
Enligt dessa beräkningar uppgår kostnaden till upp till en miljard dollar per dag, vilket förvärrar en redan ansträngd budgetsituation.
Kan förvärra utvecklingen
Enligt prognoser från Congressional Budget Office väntas USA:s budgetunderskott och statsskuld öka kraftigt under det kommande decenniet.
Myndigheten räknar med att underskottet kan nå omkring 6,5 procent av bruttonationalprodukten och att statsskulden stiger till cirka 120 procent av BNP fram till 2035.
De ökade militärutgifterna riskerar att ytterligare förvärra utvecklingen.
Ännu högre kostnader
En analys från Center for Strategic and International Studies uppskattar att USA under de första 100 timmarna av konflikten spenderade omkring 3,7 miljarder dollar, varav merparten gick till att ersätta ammunition och militär utrustning.
Andra beräkningar från amerikanska kongresskällor har pekat på ännu högre kostnader under krigets första dagar.
Efter den initiala offensiven har de dagliga kostnaderna minskat något, men uppskattas fortfarande ligga på mellan 800 miljoner och en miljard dollar, skriver Fortune.
Beslut från Högsta domstolen
Om konflikten skulle pågå i två månader kan den totala extra kostnaden uppgå till omkring 65 miljarder dollar.
Utgifterna kommer ovanpå ett redan stort budgetunderskott. För räkenskapsåret 2026 väntas underskottet uppgå till cirka 1,85 biljoner dollar, enligt budgetmyndigheten.
Ett längre krig riskerar därför att ytterligare öka behovet av statlig upplåning och därmed också räntekostnaderna.
Samtidigt har USA:s finanser påverkats av ett annat beslut. Högsta domstolen har stoppat delar av tidigare tullar som infördes under president Donald Trump.
Kan förlora mycket pengar
Enligt beräkningar från Committee for a Responsible Federal Budget kan det innebära att staten förlorar omkring 74 miljarder dollar i intäkter under året om tullarna inte ersätts med andra åtgärder.
Tillsammans riskerar krigskostnader och minskade tullintäkter att öka budgetunderskottet betydligt mer än tidigare beräknat.
Analytiker varnar för att kombinationen av höga militärutgifter, växande räntekostnader och minskade inkomster kan försvåra arbetet med att stabilisera USA:s offentliga finanser under de kommande åren.
Läs mer: Apples skifte fortsätter – väljer bort Kina. Dagens PS