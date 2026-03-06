Vattenkraft: Historiskt underskott samtidigt som kraftverk rivs

I Robertsfors kommun har Mark- och miljödomstolen beslutat att flera vattenkraftverk och broar ska rivas. För Norrlandsgjuteriet, med rötter i Robertsfors bruk från 1750-talet, innebär beslutet ett direkt hot mot verksamheten.

Företaget är beroende av kylvatten från Bruksfors för att driva sina smältugnar, rapporterar Tidningen Näringslivet.

”När man nu beslutat att riva ut vattenkraften i sin helhet innebär det att kylvattnet, som är helt avgörande för den dagliga produktionen, försvinner”, säger vd Peter Göttfert till tidningen.

Rivningen påverkar även infrastrukturen i kommunen. Den anrika Bruksforsbron, som funnits i flera hundra år, var tänkt att få en direkt koppling till det planerade stationsläget för Norrbotniabanan.

”Beslutet var ganska väntat. Men det är klart man är besviken”, säger Petra Andersin (S), kommunalråd i Robertsfors, till tidningen.

Historiskt underskott pressar systemet

Samtidigt befinner sig den svenska vattenkraften, och vattenkraftverken, sig i ett akut krisläge.

Kombinationen av kyla och torr väderlek har skapat ett hydrologiskt underskott på mellan 18 och 20 TWh.

Energibolaget AXPO varnar i sitt senaste veckobrev att situationen kommer att förvärras ytterligare under februari till nivåer som inte skådats under hela 2020-talet.

När vattennivåerna i magasinen sjunker tvingas producenterna hålla igen.

Enligt marginalprissättningens princip innebär det att den dyraste kilowattimmen sätter priset för all el, vilket ger en prischock som slår särskilt hårt mot norra Sverige. Där är hushållen vana vid lägre elpriser samtidigt som uppvärmningsbehovet är stort.

Regeringens elpristak på 1,50 kronor per kWh ger enligt experter inte det skydd som många hoppas på. Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas riksförbund, har uppgett till Dagens Nyheter att han är kritisk till stödets utformning eftersom taket baseras på månadsgenomsnitt.