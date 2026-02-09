Den svenska vindkraftbranschen har motvind just nu. Men med rätt beslut kan vindkraften både expandera och bli lönsammare menar branschföreträdare.
Vindkraftsbranschen: ”Tekniken funkar – politiken gör inte det”
Svensk vindkraft befinner sig i ett pressat läge med utmanande lönsamhet.
Men branschen avfärdar påståenden om att vindkraften saknar framtid och pekar istället på politisk osäkerhet som det verkliga hindret.
”Det är ett utmanat läge, men det är en resilient bransch”, säger Anton Johansson, ansvarig för analys och marknad på Green Power Sweden till Realtid.
”Förnybartbranschen har visat att den kan växa snabbt och har förutsättningarna att framtidssäkra Sverige.”
”Vindkraften är inte lönsam”: Han varnar för systemkollaps
Nästan all vindkraft går med förlust menar företagsekonomen Christian Steinbeck. Enligt honom går det heller inte att vända till vinst.
Han betonar att lönsamhetsproblemen inte är unika för vindkraften utan drabbar alla kraftproducenter i Sverige, en konsekvens av landets exceptionellt låga elpriser i europeisk jämförelse.
”Sverige har ett otroligt lågt elpris jämfört med ett europeiskt perspektiv. Det är bra ur ett konkurrensperspektiv, men det påverkar alla kraftslags potentiella lönsamhet”, förklarar Johansson.
Tekniken har bevisat sig
Johansson tillbakavisar kritiken om korta livslängder och dolda kostnader i vindkraftsprojekt.
”De företagen som har investerat i vindkraft har gjort det på affärsmässiga grunder. Man har sett en affärsmöjlighet”, säger han och påpekar att vindkraftsprojekt har en teknisk livslängd på 30 år som kan sträcka sig upp mot 40 år.
Under perioden 2017-2024 fördubblades den svenska vindkraftsproduktionen från 20 till 40 terawattimmar, en expansion som till stor del skedde utan stöd från elcertifikatsystemet, menar Johansson.
”Vindkraften fann lönsamhet under många år helt på marknadsmässiga grunder. De investeringskalkyler som görs nu och har gjorts de senaste tre till fem åren har inte tagit höjd för ersättning i form av elcertifikat”, säger Johansson.
Missa inte: Pensionsskandal i svensk vindkraft: miljardförluster och kinesisk koppling. Realtid
Politisk osäkerhet det största hindret
Det verkliga problemet enligt Johansson är inte tekniken utan den politiska osäkerheten.
”Det är en extremt förhöjd politisk risk just nu. Man har sett de senaste ett till två åren att förhållandena på marknaden kan skifta väldigt mycket väldigt snabbt”, säger han.
Läs även: Jättegaranti på 139 miljarder skapar politisk spricka. Dagens PS
Branschen efterlyser en tydlig elektrifieringspolitik där förnybara kraftkällors roll i det framtida elsystemet klargörs. Sverige har ambitiösa mål om 300 terawattimmar elproduktion till 2045, mer än en fördubbling från dagens nivåer.
”Det finns ingen direkt tydlig politisk inriktning. Vi vill ha en politisk inriktning som främjar all typ av konkurrenskraftig utbyggnad, inte bara vindkraft, som ger Sverige bättre konkurrensförutsättningar”, säger Johansson.
Lagring löser variabiliteten
På kritiken om vindkraftens varierande produktion, att den bara levererar när det blåser, hänvisar Johansson till kombinationslösningar med batterier och andra förnybara kraftslag.
”Vindkraft och solkraft kompletterar varandra väldigt väl. Vindkraften producerar som mest på vintern när behovet generellt är som störst, och solkraften producerar på sommaren”, förklarar han.
Green Power Sweden har tillsammans med Svensk Vindenergi, OX2 och Siemens Energy tagit fram rapporten ”FörNUbart 24/7” som modellerar hur förnybar energi kan möta industrins elbehov i södra Sverige.
Missa inte: Totalkollaps hotar svensk vindkraft. Realtid
Rapporten visar att en kombination av 7 gigawatt havsbaserad vindkraft, 8,5 gigawatt landbaserad vindkraft, 12 gigawatt solkraft samt batterilager och gasturbiner kan tillgodose en 40-procentig ökning av elförbrukningen i elområde SE3 och SE4, till en systemkostnad på 54 öre per kilowattimme.
Den totala investeringen beräknas till cirka 430 miljarder kronor, men rapporten betonar att antagandena varit konservativa och att den faktiska kostnaden sannolikt blir lägre.
”Det går att få till en jämn produktionskurva med kombinationslösningar”, säger Johansson.
Efterfrågan måste öka
För att vindkraften ska återgå till lönsamhet krävs dock mer än politisk tydlighet. Johansson pekar på att elefterfrågan måste ta fart.
”Produktionssidan har växt kraftigt, men efterfrågesidan har kanske inte riktigt hängt med. Att efterfrågan i stort tar fart är väldigt viktigt, så att vi börjar konsumera mer el och ställer om”, säger han.
Läs även: Europas vindkraftsdröm rasar – energimarknaden säger stopp. Dagens PS
Branschen har också ställt sig positiv till förslaget om att låta fastighetsskatten från vindkraftverk gå tillbaka till kommunerna, en åtgärd som förväntas ge kommunerna minst 450-500 miljoner kronor årligen och som kan öka acceptansen för nya etableringar.
”De pengarna har inte betalats ut än. Det vill vi jättegärna se”, säger Johansson.
Trots det pressade läget är han övertygad om branschens framtid.
”Med bättre marknadsförutsättningar, exempelvis via en tydligare politisk inriktning, kan utbyggnaden ta fart ganska snabbt. Förnybartbranschen har visat att den har förutsättningarna att säkra svenska jobb, svensk säkerhet och framtidssäkra Sverige.”
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
