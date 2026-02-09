Vindkraftsbranschen: ”Tekniken funkar – politiken gör inte det”

Svensk vindkraft befinner sig i ett pressat läge med utmanande lönsamhet.

Men branschen avfärdar påståenden om att vindkraften saknar framtid och pekar istället på politisk osäkerhet som det verkliga hindret.

”Det är ett utmanat läge, men det är en resilient bransch”, säger Anton Johansson, ansvarig för analys och marknad på Green Power Sweden till Realtid.

”Förnybartbranschen har visat att den kan växa snabbt och har förutsättningarna att framtidssäkra Sverige.”

Han betonar att lönsamhetsproblemen inte är unika för vindkraften utan drabbar alla kraftproducenter i Sverige, en konsekvens av landets exceptionellt låga elpriser i europeisk jämförelse.

”Sverige har ett otroligt lågt elpris jämfört med ett europeiskt perspektiv. Det är bra ur ett konkurrensperspektiv, men det påverkar alla kraftslags potentiella lönsamhet”, förklarar Johansson.

Tekniken har bevisat sig

Johansson tillbakavisar kritiken om korta livslängder och dolda kostnader i vindkraftsprojekt.

”De företagen som har investerat i vindkraft har gjort det på affärsmässiga grunder. Man har sett en affärsmöjlighet”, säger han och påpekar att vindkraftsprojekt har en teknisk livslängd på 30 år som kan sträcka sig upp mot 40 år.

Svensk vindkraft har det tufft just nu. (Foto: Helena Landstedt/TT)

Under perioden 2017-2024 fördubblades den svenska vindkraftsproduktionen från 20 till 40 terawattimmar, en expansion som till stor del skedde utan stöd från elcertifikatsystemet, menar Johansson.

”Vindkraften fann lönsamhet under många år helt på marknadsmässiga grunder. De investeringskalkyler som görs nu och har gjorts de senaste tre till fem åren har inte tagit höjd för ersättning i form av elcertifikat”, säger Johansson.

