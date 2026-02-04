"Vindkraften är inte lönsam": Han varnar för systemkollaps

Christian Steinbeck, företagsekonom med lång erfarenhet av lönsamhetskalkyler, hamnade i vindkraftsfrågan av en ren tillfällighet.

Under ett uppdrag på västkusten, när han körde förbi ett stillastående vindkraftverk, retade det honom, just som företagsekonom.

”De ska ju snurra, fabriken ska ju jobba dygnet runt, tänkte jag”, berättar han för Realtid.

Det var då, den kvällen på hotellrummet, han började räkna.

Det som började som nyfikenhet har blivit en omfattande granskning av vindkraftens ekonomi.

Tillsammans med docenten och kolumnisten Christian Sandström har Steinbeck byggt upp en databas över vindkraftsanläggningar och nyligen publicerat sina resultat i tidskriften Ekonomisk Debatt.

Katastrofsiffror i årsredovisningarna

Resultatet av granskningen är nedslående. Enligt Steinbeck går 80-90 procent av vindkraftsanläggningarna med förlust, och förlusterna accelererar år för år.

”Om du är ekonomichef på ett vanligt företag och ditt resultat före skatt är minus 2-3 procent på marginal, då får du ju panik. Då springer du runt och säger upp folk och du ringer banken”, säger han.

Christian Steinbeck. (Foto: Privat)

Men vindkraften skiljer sig fundamentalt från vanliga företag menar Steinbeck. Till skillnad från till exempel en restaurang som kan ändra sina processer, är vindkraftverk helt statiska investeringar.

”Du köper en maskin, gjuter fast den i ett betongfundament ute i skogen någonstans, och sen väntar jag på att det börjar blåsa. Det finns inga anställda”, säger Steinbeck.

