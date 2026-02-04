Svensk vindkraft går med förlust och utgör ett hot mot elnätets stabilitet, enligt företagsekonomen Christian Steinbeck som granskat branschen. ”80-90 procent av anläggningarna går med förlust”, säger han.
"Vindkraften är inte lönsam": Han varnar för systemkollaps
Mest läst i kategorin
Få nya jobb i USA – ekonomer är förvånade
Statistiken över nya privata jobb i USA var betydligt sämre än väntat. Det kan ge en indikation på att saker inte går åt rätt håll ekonomiskt i landet. USA har återigen haft sin statliga verksamhet i Washington DC stängd ett tag, men det produceras ändå statistik som kan ge fingervisningar om ekonomins skick. Enligt färska …
Stegra i ny kris – skyldiga hundratals miljoner
Det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra är skyldigt entreprenörer flera hundra miljoner kronor för arbete med stålverket i Boden. Flertalet aktörer som arbetat med Stegras stålverk i Boden uppger för SVT Norrbotten att de inte fått betalt för sitt arbete sedan i höstas. Enligt uppgifter till SVT handlar det om flera hundratals miljoner kronor i obetalda …
Dollarns dominans utmanas: Kina ser sin chans
Kinas ambitioner att etablera renminbin som global reservvaluta får ny dragkraft i takt med att förtroendet för den amerikanska dollarn vacklar under Donald Trumps oförutsägbara ekonomiska politik. Geopolitisk osäkerhet har gripit marknaderna de senaste veckorna, med dollarn på fyraårslägsta nivåer medan investerare flyr till säkra hamnar som guld, vars pris nått rekordnivåer över 5 500 …
Egenföretagarna börjar tro på framtiden
Framtidstron bland svenska egenföretagare stiger och pensionssparandet ökar kraftigt, enligt färska siffror. Samtidigt visar tidigare undersökningar att oro för egen sjukdom fortsätter att vara den största riskfaktorn för landets egenföretagare. SEB:s senaste Företagarindikator visar att förväntningarna för de kommande tre månaderna har stigit med tre enheter till 18, vilket är över det historiska genomsnittet, skriver …
Rapporterna rullar in – men börsen saknar bredd
Den svenska rapportperioden är i gång, men än så länge har den inte bjudit på några större överraskningar på börsen. Det konstaterar Nicklas Andersson, välkänd sparprofil och sparekonom på nätmäklaren Montrose, när han summerar de första veckorna. ”Känslan är att det harvar på. Det är varken jubel eller katastrof”, säger han. ”Inte gjort dunderrapporter” Inför …
Christian Steinbeck, företagsekonom med lång erfarenhet av lönsamhetskalkyler, hamnade i vindkraftsfrågan av en ren tillfällighet.
Under ett uppdrag på västkusten, när han körde förbi ett stillastående vindkraftverk, retade det honom, just som företagsekonom.
”De ska ju snurra, fabriken ska ju jobba dygnet runt, tänkte jag”, berättar han för Realtid.
Det var då, den kvällen på hotellrummet, han började räkna.
Det som började som nyfikenhet har blivit en omfattande granskning av vindkraftens ekonomi.
Totalkollaps hotar svensk vindkraft
Två vindkraftskonkurser för sammanlagt över en miljard kronor. Noll nya turbinbeställningar på sex månader. Och 340 miljoner kronor som skulle motivera kommuner att säga ja till vindkraft – fortfarande kvar i regeringskansliet.
Tillsammans med docenten och kolumnisten Christian Sandström har Steinbeck byggt upp en databas över vindkraftsanläggningar och nyligen publicerat sina resultat i tidskriften Ekonomisk Debatt.
Katastrofsiffror i årsredovisningarna
Resultatet av granskningen är nedslående. Enligt Steinbeck går 80-90 procent av vindkraftsanläggningarna med förlust, och förlusterna accelererar år för år.
”Om du är ekonomichef på ett vanligt företag och ditt resultat före skatt är minus 2-3 procent på marginal, då får du ju panik. Då springer du runt och säger upp folk och du ringer banken”, säger han.
Men vindkraften skiljer sig fundamentalt från vanliga företag menar Steinbeck. Till skillnad från till exempel en restaurang som kan ändra sina processer, är vindkraftverk helt statiska investeringar.
”Du köper en maskin, gjuter fast den i ett betongfundament ute i skogen någonstans, och sen väntar jag på att det börjar blåsa. Det finns inga anställda”, säger Steinbeck.
Missa inte: Pensionsskandal i svensk vindkraft: miljardförluster och kinesisk koppling. Realtid
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Grundproblemet kvarstår
Det största problemet med vindkraft är enligt Steinbeck att el måste produceras, distribueras och konsumeras i exakt samma ögonblick.
När det blåser mycket produceras enorma mängder el samtidigt, vilket pressar elpriset kraftigt nedåt.
”När det blåser får Sverige en våldsam elproduktion. Och vad händer med elpriset då? Ja det blir ju jättelågt pris. Och det är det här som är grundproblemet”, konstaterar han.
Läs även: Jättegaranti på 139 miljarder skapar politisk spricka. Dagens PS
Steinbeck pekar på att batterilösningar inte heller är någon realistisk utväg.
”Varje gång man gräver i det så hittar man ingenting. Om du tittar på befintlig input i elnätet från batterier är det ett avrundningsfel”, säger han.
Går ut över andra
Vindkraftens slumpmässiga produktion påverkar också andra elproducenter negativt. Steinbeck beskriver hur kärnkraft och vattenkraft tvingas anpassa sig på olämpliga sätt.
”De har börjat slå av kärnkraften när det blåser. De gjorde det i Forsmark för ett tag sedan. Det är ganska ovanligt för kärnkraft vill du inte slå av och på”, säger han.
Missa inte: Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser. Realtid
Vattenkraften drabbas också hårt.
”Den är egentligen byggd för att jobba kontinuerligt. Alltså, du ska inte slå av och på hur som helst. Turbinen är inte byggd för det. Den kommer att gå sönder mycket snabbare.
Elcertifikaten gjorde vindkraft lönsamt – tillfälligt
Den stora utbyggnaden av vindkraft förklaras av ett tidigare stödsystem med elcertifikat.
Runt 2010 kunde vindkraftsägare få omkring 30 öre per kilowattimme i elcertifikatstöd, finansierat genom en avgift på kundernas elräkningar.
”Då kunde man smälla upp ett sådant här verk. Oavsett om någon ville ha det här eller inte, så fick man 30 öre per kilowattimme. Lägg till marknadspriset på el år är det en kalkyl som går ihop sig”, säger Steinbeck.
Läs även: Europas vindkraftsdröm rasar – energimarknaden säger stopp. Dagens PS
Problemet är att ingen hade helhetsbilden av konsekvenserna när vindkraften byggdes ut i stor skala menar han.
Risk för systemkollaps
Steinbeck varnar för att vindkraftens slumpmässiga produktion utgör ett hot mot elnätets stabilitet.
Om det produceras mer eller mindre el än vad som förbrukas kan hela elnätet kollapsa, vilket redan har hänt i Spanien.
”I Spanien ledde det till ett stort avbrott. Hela huset kollapsade”, berättar han.
Hans slutsats är tydlig.
”Rent tekniskt så bör man fasa ut vindkraften. Man bör avbryta all vidare satsning och fasa ut den”.
Steinbeck hoppas att det kan starta upp en större diskussion om vindkraften.
”Det här behövs det en diskussion om. Nu har jag debatterat det här i två och ett halvt år tror jag. Men inte en enda gång har någon kommit med siffror och sagt att jag har fel”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.