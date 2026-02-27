Oljefonden – som förvaltar motsvarande drygt 18 000 miljarder kronor – har strategier för att göra ansvarsfulla investeringar.
Oljefonden: AI hjälper oss hitta risker
Enligt världens största statliga investerare, norska oljefonden, ger AI god hjälp för att hitta risker som andra granskare missat.
”Inom 24 timmar”
Nicolai Tangen, fondens vd, är entusiastisk över AI, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
”Inom 24 timmar efter vår investering flaggar AI-verktygen nya företag i fondens aktieportfölj med potentiella kopplingar till till exempel tvångsarbete, korruption eller bedrägerier”, säger han.
Ofta har information inte fångats upp i mediebevakning eller av dataleverantörer.
AI:s snabbhet är en stor tillgång, enligt Tangen.
”I flera fall identifierade och sålde vi dessa investeringar innan den bredare marknaden reagerade på riskerna, vilket undvek potentiella förluster.”