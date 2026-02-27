Oljefonden: AI hjälper oss hitta risker

Enligt världens största statliga investerare, norska oljefonden, ger AI god hjälp för att hitta risker som andra granskare missat.

Fonden – som förvaltar motsvarande drygt 18 000 miljarder kronor – har strategier för att göra ansvarsfulla investeringar.

”Inom 24 timmar”

Nicolai Tangen, fondens vd, är entusiastisk över AI, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.

”Inom 24 timmar efter vår investering flaggar AI-verktygen nya företag i fondens aktieportfölj med potentiella kopplingar till till exempel tvångsarbete, korruption eller bedrägerier”, säger han.

Ofta har information inte fångats upp i mediebevakning eller av dataleverantörer.

AI:s snabbhet är en stor tillgång, enligt Tangen.

”I flera fall identifierade och sålde vi dessa investeringar innan den bredare marknaden reagerade på riskerna, vilket undvek potentiella förluster.”