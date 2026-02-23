Så tar Upsales nästa steg på den nordiska marknaden

Upsales plattform kombinerar CRM, marketing automation och analysverktyg för att hjälpa företag att identifiera nya kunder, optimera försäljningen och effektivisera marknadsföringsinsatser. Bolaget levererar inte bara ett system, det levererar data som gör att organisationer kan lösa flera problem samtidigt och fatta mer datadrivna beslut.

Strategin som ger resultat

Bakom framgången ligger en långsiktig strategi som fokuserar på att ta större kunder, utvidga till nya sektorer och samtidigt förstärka AI-kapaciteten‑kapaciteten i produkten. Teamet har organiserats om och anpassats för att kunna utveckla funktioner snabbare och med högre kvalitet, vilket redan ger mätbara effektivitetsvinster.



– Trots att teamet är hälften så stort som tidigare ser vi en betydande produktivitetsökning, förklarar Daniel Wikberg, VD, Upsales.

Vill du se hur Upsales kan hjälpa ditt företag med AI-drivna sälj- och marknadslösningar? Utforska plattformen här.

Nordisk spets och smarta integrationer

Till skillnad från många internationella aktörer fokuserar Upsales på nordiska företag och erbjuder djupgående integrationer med lokala ekonomisystem.



– Majoriteten av våra konkurrenter är stora, internationella och framför allt amerikanska spelare. Där har vi försökt hitta vilka use case som är extra viktiga för ett nordiskt bolag, säger Daniel.

Det nordiska fokuset har blivit ett starkt konkurrensmedel, då kunder får en plattform som inte bara fungerar globalt utan även anpassar sig efter lokala förutsättningar och regelverk. Denna balans mellan internationell kapacitet och lokal anpassning har gjort bolaget särskilt attraktivt för kunder som vill ha både skalbarhet och precision.

Bli delägare i Upsales och ta del av tillväxten via Avanza eller Nordnet.

Blick mot framtiden

VD:n ser optimistiskt på 2026 och framåt.



– Vi ska fortsätta jobba med de befintliga kunder vi har och sen fortsätta att ta mer marknad helt enkelt,” säger Daniel Wikberg.



Bolaget planerar även att fortsätta utveckla sin AI-funktionalitet, vilket innebär snabbare problemlösning och fler möjligheter för kunder att maximera intäkter och effektivitet.

Läs mer om hur Upsales utvecklas och växer som bolag.