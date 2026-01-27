En skotsk pensionsfond har gjort enorma förluster på vindkraftsinvesteringar i Sverige tillsammans med det av USA svartlistade kinesiska kärnkraftsbolaget CGN China. De stämmer nu kapitalförvaltaren.
Pensionsskandal i svensk vindkraft: miljardförluster och kinesisk koppling
Mest läst i kategorin
Bättre än väntat: UPS varslar 30 000 anställda ändå
Paketdistributionsjätten UPS planerar att säga upp ytterligare 30 000 anställda i år som en del av nedtrappningen av samarbetet med Amazon och företagets omfattande omvandlingsplan. Nedskärningen tillkännagavs på tisdagen i samband med att UPS presenterade sitt kvartalsresultat, rapporterar CNBC. De nya uppsägningarna kommer efter att företaget eliminerade 48 000 jobb under 2025, varav 34 000 …
EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst
Indiens och EU:s historiska frihandelsavtal kan komma att skaka om framförallt bilindustrin. Samtidigt som många frågar sig hur USA:s president Donald Trump kommer reagera. Avtalet, som tagit nästan två decennier att förhandla fram, kommer gradvis att sänka tullarna till noll på majoriteten av varandras import, med undantag för vissa nyckelvaror och sektorer. Både Indiens premiärminister …
Sandvik levererar starkt – agerar inte på tullhot längre
Verkstadsjätten Sandvik avslutade 2025 med ett mycket starkt fjärde kvartal som överträffade analytikernas förväntningar, drivet av rekordhöga råvarupriser och stark efterfrågan inom gruvindustrin. Den justerade rörelsevinsten för Sandvik (börskurs Sandvik) steg till 5,9 miljarder kronor. Det är jämfört med 5,7 miljarder samma kvartal 2024. Rörelsemarginalen landade på fina 19,6 procent, men hade varit närmare 21 …
Två dödade amerikaner – nu lämnar gränsbevakningen Minneapolis
Gränsbevakningschefen Greg Bovino lämnar staden efter växande protester mot dödandet av två amerikanska medborgare av federala agenter de senaste veckorna. Bovino den amerikanska gränsbevakningschef som blivit ansiktet utåt för president Donald Trumps hårdhänta immigrationskampanj i Minneapolis, och ett antal gränsbevakningstjänstemän väntas börja lämna staden redan på tisdag, enligt lokala myndigheter, rapporterar Bloomberg. Missa inte: USA-bilden …
Världen förbereder sig på en framtid utan dollarn
Förtroendet för den amerikanska dollarn som världens främsta reservvaluta utmanas alltmer av Donald Trumps oförutsägbara politik och hot om tullkrig. Samtidigt som centralbanker runt om i världen hamstrar guld i rekordtakt, bygger framför allt BRICS-länderna upp parallella betalningssystem för att minska sitt dollarberoendet. Dollarns försvagning under Trumps andra mandatperiod är inte enbart en följd av …
Skotska Aberdeen City Council har nu stämt kapitalförvaltaren Federated Hermes för vårdslös hantering av 79 000 skottars pensionsmedel, rapporterar Affärsvärlden.
Pensionsfonden investerade ursprungligen 39 miljoner pund i fem svenska vindkraftsanläggningar. Men värdet har rasat med 84 procent till endast 6,5 miljoner pund, enligt The Daily Telegraph.
Missa inte: Totalkollaps hotar svensk vindkraft. Realtid
Affärsvärlden kan avslöja att investeringen gjordes i samma anläggningar som ägs av det statliga kinesiska bolaget CGN China. Ett företag som svartlistats av USA för kärnkraftsspionage.
Stor och liten Zlatan
De fem vindkraftsanläggningarna, med kodnamnen Big Zlatan, Small Zlatan, Valhalla, Odin och Thor förvärvades gemensamt av CGN China och Hermes hösten 2019.
Bakom kodnamnen döljer sig bolagen Kråktorpet Wind Farm, Nylandsbergen Vind, Windfarm Högkölen, Lehtirova Wind och Åmot-Lingbo Vindkraft.
Läs även: Europas beslut: 100 gigawatt vindkraft ska byggas gemensamt. Dagens PS
De fem anläggningarna gjort sammanlagda förluster på 177 miljoner euro mellan 2020 och 2024, motsvarande närmare två miljarder kronor, skriver Affärsvärlden.
Enbart 2024 uppgick förlusten till 42 miljoner euro, med en förlustmarginal på minus 85 procent.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Ofördelaktiga avtal och stora skilder
Bakom de katastrofala resultaten ligger bland annat ofördelaktiga elköpsavtal och en extrem skuldsättning.
Den totala skuldbördan för de fem anläggningarna uppgick 2024 till 767 miljoner euro, omkring åtta miljarder kronor.
Missa inte: Vindkraften bakom fortsatt låga elpriser. Realtid
Samtidigt hade bolagen tillsammans endast 30 000 euro i bundet eget kapital, vilket innebär att skulderna är 25 567 gånger större än det bundna kapitalet.
Samtliga fem bolag har dessutom noll anställda.
CGN China har varit i blåsväder tidigare
CGN China, Kinas största kärnkraftsbolag, har tidigare hamnat i konflikt med norska Hydro när jätteanläggningen Markbygden Ett försattes i rekonstruktion 2023.
Bolaget har även kritiserats för att vara otillgängligt för media och ducka frågor.
Aberdeen City Council menar i sin stämning att Hermes agerat vårdslöst och tagit orimligt stora risker, något som de extrema nyckeltal som Affärsvärlden presenterar ger stöd för.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.