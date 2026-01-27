27 jan. 2026

Pensionsskandal i svensk vindkraft: miljardförluster och kinesisk koppling

Vindkraftsinvesteringar var tveksamma. Nu stäms förvaltaren. Vindkraftsverkern på bilden har inget med företagen att göra. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

En skotsk pensionsfond har gjort enorma förluster på vindkraftsinvesteringar i Sverige tillsammans med det av USA svartlistade kinesiska kärnkraftsbolaget CGN China. De stämmer nu kapitalförvaltaren.

Skotska Aberdeen City Council har nu stämt kapitalförvaltaren Federated Hermes för vårdslös hantering av 79 000 skottars pensionsmedel, rapporterar Affärsvärlden.

Pensionsfonden investerade ursprungligen 39 miljoner pund i fem svenska vindkraftsanläggningar. Men värdet har rasat med 84 procent till endast 6,5 miljoner pund, enligt The Daily Telegraph.

Affärsvärlden kan avslöja att investeringen gjordes i samma anläggningar som ägs av det statliga kinesiska bolaget CGN China. Ett företag som svartlistats av USA för kärnkraftsspionage.

Stor och liten Zlatan

De fem vindkraftsanläggningarna, med kodnamnen Big Zlatan, Small Zlatan, Valhalla, Odin och Thor förvärvades gemensamt av CGN China och Hermes hösten 2019.

Bakom kodnamnen döljer sig bolagen Kråktorpet Wind Farm, Nylandsbergen Vind, Windfarm Högkölen, Lehtirova Wind och Åmot-Lingbo Vindkraft.

De fem anläggningarna gjort sammanlagda förluster på 177 miljoner euro mellan 2020 och 2024, motsvarande närmare två miljarder kronor, skriver Affärsvärlden.

Enbart 2024 uppgick förlusten till 42 miljoner euro, med en förlustmarginal på minus 85 procent.

Ofördelaktiga avtal och stora skilder

Bakom de katastrofala resultaten ligger bland annat ofördelaktiga elköpsavtal och en extrem skuldsättning.

Den totala skuldbördan för de fem anläggningarna uppgick 2024 till 767 miljoner euro, omkring åtta miljarder kronor.

Samtidigt hade bolagen tillsammans endast 30 000 euro i bundet eget kapital, vilket innebär att skulderna är 25 567 gånger större än det bundna kapitalet.

Samtliga fem bolag har dessutom noll anställda.

CGN China har varit i blåsväder tidigare

CGN China, Kinas största kärnkraftsbolag, har tidigare hamnat i konflikt med norska Hydro när jätteanläggningen Markbygden Ett försattes i rekonstruktion 2023.

Bolaget har även kritiserats för att vara otillgängligt för media och ducka frågor.

Aberdeen City Council menar i sin stämning att Hermes agerat vårdslöst och tagit orimligt stora risker, något som de extrema nyckeltal som Affärsvärlden presenterar ger stöd för.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

