Pensionsskandal i svensk vindkraft: miljardförluster och kinesisk koppling

Skotska Aberdeen City Council har nu stämt kapitalförvaltaren Federated Hermes för vårdslös hantering av 79 000 skottars pensionsmedel, rapporterar Affärsvärlden.

Pensionsfonden investerade ursprungligen 39 miljoner pund i fem svenska vindkraftsanläggningar. Men värdet har rasat med 84 procent till endast 6,5 miljoner pund, enligt The Daily Telegraph.

Affärsvärlden kan avslöja att investeringen gjordes i samma anläggningar som ägs av det statliga kinesiska bolaget CGN China. Ett företag som svartlistats av USA för kärnkraftsspionage.

Stor och liten Zlatan

De fem vindkraftsanläggningarna, med kodnamnen Big Zlatan, Small Zlatan, Valhalla, Odin och Thor förvärvades gemensamt av CGN China och Hermes hösten 2019.

Bakom kodnamnen döljer sig bolagen Kråktorpet Wind Farm, Nylandsbergen Vind, Windfarm Högkölen, Lehtirova Wind och Åmot-Lingbo Vindkraft.

De fem anläggningarna gjort sammanlagda förluster på 177 miljoner euro mellan 2020 och 2024, motsvarande närmare två miljarder kronor, skriver Affärsvärlden.

Enbart 2024 uppgick förlusten till 42 miljoner euro, med en förlustmarginal på minus 85 procent.