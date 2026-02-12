Energifrågan är hetare än någonsin och elnät och elpriser diskuteras flitigt. Inte minst förnybar energi. Realtid går igenom de olika kraftslagen och hur de står sig just nu.
Vatten, sol och vindkraft: Så står sig förnybar energi i Sverige
Sverige har en unik position i Europa som storproducent och exportör av förnybar el. Under 2024 kom omkring 70 procent av landets elproduktion från förnybara källor – vattenkraft, vindkraft och solenergi – vilket placerar Sverige bland de ledande länderna i världen när det gäller grön energiomställning.
Den totala elproduktionen i Sverige uppgår till cirka 170 terawattimmar per år, varav en betydande del exporteras till grannländerna. Sverige är normalt nettoexportör av el, med ett överskott som främst går till Finland, Danmark och de baltiska staterna via högspänningskablar.
Energimixen domineras av vattenkraft och kärnkraft som stabila baskraftkällor, medan vindkraften har vuxit till att bli den tredje största elkällan. Solenergin växer snabbast procentuellt, om än från låga nivåer.
Men energisystemet står inför betydande utmaningar. Elpriserna varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige på grund av flaskhalsar i överföringskapaciteten, och den kraftiga elektrifieringen av industri och transporter driver efterfrågan uppåt. Samtidigt pågår en intensiv politisk debatt om kärnkraftens framtid och vindkraftens roll i energimixen.
Realtid går igenom de olika kraftslagen och hur de står sig just nu.
Pålitlig vattenkraft – en förnybar kärna
Vattenkraften utgör fortfarande Sveriges största förnybara energikälla och producerar ungefär 40 procent av landets elektricitet.
Med sina drygt 2 000 vattenkraftverk, främst belägna i norra Sveriges älvar, ger vattenkraften en stabil och planerbar elproduktion året runt.
Den fungerar dessutom som ett gigantiskt batteri , när vindkraften producerar överskott kan vattnet sparas i magasinen, för att sedan släppas igenom turbinerna när efterfrågan är som störst.
Problemen med vattenkraften är att dess potential är i stort sett fullt utnyttjad. Miljöhänsyn och skyddad natur begränsar möjligheterna till nybyggnation, vilket gör att fokus istället ligger på att effektivisera befintliga anläggningar.
De flesta vattendrag är i dag fullt utvecklade så det finns få möjligheter för vidare expansion inom sektorn. En het diskussion om tolkningen av EU:s vattendirektiv har gjort att framförallt mindre vattenkraftverk hotas med nedläggning.
Vindkraft i motvind
Vindkraften har upplevt en explosionsartad tillväxt de senaste två decennierna. Från att ha varit en marginell energikälla står vindkraften idag för omkring 20 procent av svensk elproduktion. Särskilt vindkraftsparker till havs, framför allt utmed den svenska ostkusten, bidrar med allt större mängder el.
Vindkraftens utmaning ligger i dess väderberoendet, produktionen varierar kraftigt mellan dagar och årstider.
Detta kräver ett flexibelt elsystem där andra energikällor kan kompensera vid vindstilla perioder. Samtidigt driver Sveriges växande elbehov, inte minst från datacenters och elektrifierad industri, på efterfrågan på ny vindkraft.
Det pågår en intensiv debatt just nu om vindkraftverkens vara eller icke vara. Bland annat hävdar företagsekonomen Christian Steinbeck att vindkraft är i grunden olönsam och bör läggas ner.
Vindkraftsbranschen delar inte den analysen och menar att även om det just nu är en kämpig period så har sektorn både varit, och kan vara lönsam. Men det kräver politiska förändringar.
Solkraften stiger
Solenergin är den yngsta spelaren i svensk energiproduktion men växer snabbast. I dag står den för ungefär 1,5 procent av den totala produktionen i Sverige.
Trots Sveriges nordliga läge och begränsade soltimmar vintertid har solcellerna blivit lönsamma tack vare kraftigt sjunkande priser och förbättrad teknik. Solcellsanläggningar på villatak, industrifastigheter och större solfält blir allt vanligare.
Solenergis största utmaning är den extrema säsongsvariationen. Produktionen är högst under sommarmånaderna när elbehovet ofta är som lägst, medan den nästan upphör under den mörka vintern när efterfrågan toppar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
