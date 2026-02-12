Vatten, sol och vindkraft: Så står sig förnybar energi i Sverige

Sverige har en unik position i Europa som storproducent och exportör av förnybar el. Under 2024 kom omkring 70 procent av landets elproduktion från förnybara källor – vattenkraft, vindkraft och solenergi – vilket placerar Sverige bland de ledande länderna i världen när det gäller grön energiomställning.

Läs mer:

Kinesisk spionutrustning hittade i solkraft – EU svarar

Den totala elproduktionen i Sverige uppgår till cirka 170 terawattimmar per år, varav en betydande del exporteras till grannländerna. Sverige är normalt nettoexportör av el, med ett överskott som främst går till Finland, Danmark och de baltiska staterna via högspänningskablar.

(Foto: Johan Nilsson/TT)

Energimixen domineras av vattenkraft och kärnkraft som stabila baskraftkällor, medan vindkraften har vuxit till att bli den tredje största elkällan. Solenergin växer snabbast procentuellt, om än från låga nivåer.

Men energisystemet står inför betydande utmaningar. Elpriserna varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige på grund av flaskhalsar i överföringskapaciteten, och den kraftiga elektrifieringen av industri och transporter driver efterfrågan uppåt. Samtidigt pågår en intensiv politisk debatt om kärnkraftens framtid och vindkraftens roll i energimixen.

Realtid går igenom de olika kraftslagen och hur de står sig just nu.

Pålitlig vattenkraft – en förnybar kärna

ANNONS

Vattenkraften utgör fortfarande Sveriges största förnybara energikälla och producerar ungefär 40 procent av landets elektricitet.

Med sina drygt 2 000 vattenkraftverk, främst belägna i norra Sveriges älvar, ger vattenkraften en stabil och planerbar elproduktion året runt.

Den fungerar dessutom som ett gigantiskt batteri , när vindkraften producerar överskott kan vattnet sparas i magasinen, för att sedan släppas igenom turbinerna när efterfrågan är som störst.

Missa inte: Vattenkraften tvingas dra ner: ”Nivåer vi inte sett i det här årtiondet”. Realtid

Problemen med vattenkraften är att dess potential är i stort sett fullt utnyttjad. Miljöhänsyn och skyddad natur begränsar möjligheterna till nybyggnation, vilket gör att fokus istället ligger på att effektivisera befintliga anläggningar.

De flesta vattendrag är i dag fullt utvecklade så det finns få möjligheter för vidare expansion inom sektorn. En het diskussion om tolkningen av EU:s vattendirektiv har gjort att framförallt mindre vattenkraftverk hotas med nedläggning.