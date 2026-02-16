Upplevelsekonferens med utsikt – konferera ombord på Birka Gotland 

Konferens som inte bara är ett möte

Att boka en konferens på Birka innebär mer än bara ett rum och en whiteboard. Här finns allt samlat på ett och samma ställe – restaurang, boende, konferenslokaler och underhållning.

– Du kan njuta av god mat, bli underhållen och till och med ta en dans om det skulle passa. Det är helhetsupplevelsen som gör konferensen så speciell, säger Peeter Tiitso, intendent på fartyget.

Utforska deras olika konferenslösningar här och upptäck hur du kan skapa en konferens med smak av både hav, mat och upplevelser.

Många gäster blir positivt överraskade över den höga matstandarden, de olika aktivitetserbjudandena och det personliga bemötandet ombord. För att höja matupplevelsen ytterligare samarbetar Birka med kocken Danyel Couet. Han har komponerat vårens premiummeny som är en trerättersmiddag som serveras från och med 17 mars. Det mänskliga mötet är kärnan i upplevelsen, och kombinationen av service, mat, underhållning, spa och havsutsikt lämnar ofta ett bestående intryck.

Underhållningen ombord är varierad och populär. Exempel på artister som kommer stå på scen under våren är Maja Ivarsson, Uno Svenningsson, Callinaz och danskurser med Tony Irving.

Flexibla lösningar för alla typer av företag

Birka Gotland kan anpassa konferenser för allt från små företagsgrupper till stora event med upp till 400 deltagare. Företag kan även hyra hela fartyget för en helt skräddarsydd upplevelse och då finns möjlighet att samla betydligt fler gäster ombord än vid ett vanligt konferensupplägg. Allt från möblering och menyer till artistframträdanden och spapaket kan anpassas efter behov.

– Det ultimata med att hyra hela fartyget är att man har full kontroll över hela upplevelsen – från konferenslokalens layout till underhållningen och aktiviteter ombord, säger Peeter.

Skapa en konferensupplevelse utöver det vanliga

En konferenskryssning på Birka ger allt på ett ställe, från möteslokaler och boende till restaurang, underhållning och spa. Med havsutsikt direkt utanför fönstret och allt inom bekvämt avstånd blir det enkelt att fokusera på både arbete och samarbete.

Boka er nästa upplevelsekonferens på Birka Gotland – möten, mat och havsutsikt i ett paket.