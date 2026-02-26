USA hotar knäcka schweizisk bank över Rysslandspengar

En liten schweizisk bank har väckt stor uppmärksamhet i det internationella finanssystemet.

Det handlar om den Zurich‑baserade banken MBaer Merchant Bank AG, som anklagas för att gå ”fientliga staters” ärenden.

Den amerikanska regeringen hotar nu att helt kapa bankens tillgång till USA – en åtgärd som skulle slå hårt mot dess internationella verksamhet, skriver Reuters.

Ska kunna kopplas till Iran och Ryssland

Myndigheterna anklagar MBaer för att under lång tid ha hanterat finansiella transaktioner för över 100 miljoner dollar på uppdrag av flera aktörer.

Dessa ska ha kopplingar till sanktionerade nätverk i Iran och Ryssland, inklusive grupper knutna till Irans elitstyrka Islamiska revolutionsgardet.

Samtidigt pekas banken och dess anställda ut för att ha underlättat korruption och penningtvätt kopplat till Venezuela.

Det amerikanska finansdepartementet har föreslagit en regel som, om den genomförs, förbjuder amerikanska banker att öppna eller behålla så kallade korrespondentkonton för MBaer.

Ovanlig åtgärd

Det skulle i praktiken skära av dess tillgång till den dollarbaserade marknaden – ett kraftfullt verktyg bland USA:s utfärdade sanktioner.

En sådan blockering skulle vara en ovanlig åtgärd mot en schweizisk bank och påminner om när lettiska ABLV Bank stängdes av amerikanska myndigheter 2018.