Pandemin är över sedan länge, men dragkampen om var jobbet ska göras fortsätter. Medan arbetsgivare driver på för fler dagar på kontoret håller många anställda emot. En ny studie från Harward visar hur långt de faktiskt är beredda att gå för att behålla friheten.
Fler tvingas tillbaka till jobbet – väljer hellre lägre lön
Forskare vid Harvard, Brown och UCLA har analyserat tusentals faktiska jobberbjudanden och val som kandidater gjort mellan 2023 och 2024.
Hellre jobba hemma med lägre lön
Resultatet visar arbetstagare är villiga att avstå omkring 25 procent av sin totala ersättning för att få arbeta helt eller delvis på distans.
Det är tre till fem gånger högre än vad tidigare studier har uppskattat.
Flexibilitet ses som en förmån
För att förstå storleken på det valet: en person som får 200 000 dollar för ett kontorsjobb och 150 000 för ett distansjobb väljer i många fall det lägre erbjudandet, rapporterar Fortune.
Forskarna menar att flexibiliteten i sig har blivit en förmån som värderas lika högt som pengar.
Rekryteringsföretag vittnar om samma sak
Flera andra undersökningar pekar åt samma håll. LinkedIn rapporterade 2025 att nästan 40 procent av yngre arbetstagare kan tänka sig att gå ner i lön för att få större frihet kring var de arbetar.
Rekryteringsföretag vittnar också om att arbetsgivare använder distansmöjligheter som förhandlingskort när lönebuden inte räcker till.
Det handlar om livskvalitet
Varför är flexibiliteten så värdefull? För många handlar det om livskvalitet: mindre pendling, mer kontroll över vardagen och en arbetsmiljö som upplevs lugnare.
Rekryterare beskriver kandidater som tackar nej till högre löner för att slippa kontorskrav.
Andra pekar på att distansarbete kan innebära direkta besparingar, både ekonomiskt och mentalt.
Frågan splittrar arbetstagare och arbetsgivare
Men motståndet finns också. Kritiker menar att det är orimligt att acceptera lägre lön när arbetsgivaren samtidigt sparar pengar på kontorsytor och drift.
Diskussionen om rättvisa och värdet av arbete på distans lär därför fortsätta.
