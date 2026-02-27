Flexibilitet ses som en förmån

För att förstå storleken på det valet: en person som får 200 000 dollar för ett kontorsjobb och 150 000 för ett distansjobb väljer i många fall det lägre erbjudandet, rapporterar Fortune.

Forskarna menar att flexibiliteten i sig har blivit en förmån som värderas lika högt som pengar.

Rekryteringsföretag vittnar om samma sak

Flera andra undersökningar pekar åt samma håll. LinkedIn rapporterade 2025 att nästan 40 procent av yngre arbetstagare kan tänka sig att gå ner i lön för att få större frihet kring var de arbetar.

Rekryteringsföretag vittnar också om att arbetsgivare använder distansmöjligheter som förhandlingskort när lönebuden inte räcker till.

Det handlar om livskvalitet

Varför är flexibiliteten så värdefull? För många handlar det om livskvalitet: mindre pendling, mer kontroll över vardagen och en arbetsmiljö som upplevs lugnare.

Rekryterare beskriver kandidater som tackar nej till högre löner för att slippa kontorskrav.

Andra pekar på att distansarbete kan innebära direkta besparingar, både ekonomiskt och mentalt.

Frågan splittrar arbetstagare och arbetsgivare

Men motståndet finns också. Kritiker menar att det är orimligt att acceptera lägre lön när arbetsgivaren samtidigt sparar pengar på kontorsytor och drift.

Diskussionen om rättvisa och värdet av arbete på distans lär därför fortsätta.

