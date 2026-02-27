Tyska Diehl Defence har presenterat en ny universallavett för IRIS-T-systemet som kan avfyra både medelräckvidds- och långräckviddsmissiler från samma plattform. Samtidigt överväger Schweiz att byta ut Patriot mot ett europeiskt alternativ efter att USA skjutit upp leveranserna.
Europas luftvärn utmanar amerikanskt monopol
Vid försvarsmässan Enforce Tac i Tyskland visade Diehl Defence upp en lavett som förenar IRIS-T SLM, systemets medelräckviddsvariant, med långräckviddsvarianten IRIS-T SLX.
De två missilvarianterna kan till och med blandas inom samma batteri, rapporterar Euronews.
IRIS-T SLM:s radar kan upptäcka mål på upp till 250 kilometers avstånd, medan missilerna kan bekämpa mål på upp till 40 kilometers avstånd och 20 kilometers höjd. SLX-varianten har en räckvidd på upp till 80 kilometer. Systemet kan användas mot drönare, flygplan och kryssningsrobotar.
Ingen direkt ersättare
Jämfört med det amerikanska Patriot-systemet är IRIS-T snarare ett kompletterande försvarssystem än en direkt ersättare.
Patriot kan bland annat skjuta ner ballistiska missiler med sin senaste variant, PAC-3 MSE, som förstör mål genom direktträff. Samtidigt är systemet tekniskt komplext och dyrt, ett enskilt batteri kostar över en miljard dollar och en modern interceptormissil runt fem miljoner dollar.
Rysslands krig i Ukraina har dramatiskt ökat efterfrågan på avancerat luftvärn, och USA har begränsat sin export av Patriot för att prioritera egna behov.
Schwez vill också ha nytt system
Det har fått konkreta konsekvenser för Schweiz, som på obestämd tid fått sin leverans av fem Patriot-batterier uppskjuten.
Bern ser nu alltmer mot det franskitalienska SAMP/T-systemet som alternativ, rapporterar The Defense Post.
Tillverkarna av SAMP/T har enligt schweiziska NZZ am Sonntag försäkrat Schweiz om leverans redan 2029 om en beställning läggs nu.
Schweiz har dock redan betalat omkring 700 miljoner schweizerfranc, motsvarande drygt 9 miljarder kronor, i handpenning på Patriot-affären.
SAMP/T, som utvecklats av Thales och MBDA, är ett av få europeiska system som kan hantera flygplan, kryssningsrobotar och ballistiska missiler.
Danmark meddelade i september 2025 att man avser köpa SAMP/T-batterier, delvis för att europeiska system erbjuder snabbare leveranstider än Patriot.