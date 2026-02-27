Europas luftvärn utmanar amerikanskt monopol

Vid försvarsmässan Enforce Tac i Tyskland visade Diehl Defence upp en lavett som förenar IRIS-T SLM, systemets medelräckviddsvariant, med långräckviddsvarianten IRIS-T SLX.

De två missilvarianterna kan till och med blandas inom samma batteri, rapporterar Euronews.

IRIS-T SLM:s radar kan upptäcka mål på upp till 250 kilometers avstånd, medan missilerna kan bekämpa mål på upp till 40 kilometers avstånd och 20 kilometers höjd. SLX-varianten har en räckvidd på upp till 80 kilometer. Systemet kan användas mot drönare, flygplan och kryssningsrobotar.

Ingen direkt ersättare

Jämfört med det amerikanska Patriot-systemet är IRIS-T snarare ett kompletterande försvarssystem än en direkt ersättare.

Patriot kan bland annat skjuta ner ballistiska missiler med sin senaste variant, PAC-3 MSE, som förstör mål genom direktträff. Samtidigt är systemet tekniskt komplext och dyrt, ett enskilt batteri kostar över en miljard dollar och en modern interceptormissil runt fem miljoner dollar.

Rysslands krig i Ukraina har dramatiskt ökat efterfrågan på avancerat luftvärn, och USA har begränsat sin export av Patriot för att prioritera egna behov.