Tidig varningsklocka: Oljepriset borde sjudubblas

Han ser en sjudubbling av oljepriset framför sig och han menar att tecknen redan finns där för den som vågar titta.

Medan de flesta analytiker diskuterar små prissvängningar, pekar en av marknadens mest erfarna röster på en utveckling som de flesta har avfärdat som omöjlig.

Det handlar om oljan, världsekonomins livsblod, som enligt Ulf Lindahl står inför en historisk rusning.

”Inget dramatiskt historiskt”

Ulf Lindahl, som driver Currency Research Associates, menar att vi befinner oss vid botten av en råvarucykel. Trots att ett pris på 500 dollar per fat låter verklighetsfrämmande för många, påpekar han att liknande rörelser har skett förr.

”Det vore förstås en katastrof för hela världsekonomin, men det har inte hindrat olja tidigare och det är inget dramatiskt historiskt. Tiodubblingar i oljepriset har hänt två gånger i min livstid”, säger han till Tidningen Näringslivet.

Lindahl pekar på att priset på olja och guld historiskt har följt varandra, men att gapet mellan dem nu är rekordstort. Han menar att guldpriset fungerar som en tidig varningsklocka.

”Jag tror att man med lätthet kan säga att guld till olje-ration är det viktigaste diagrammet i världen just nu.”

Mot Lindahls dystopiska prognos står tungviktaren Goldman Sachs. Banken har nyligen höjt sina prognoser för slutet av 2026, men rör sig på betydligt mer modesta nivåer.

Där Lindahl ser en sjudubbling, räknar storbanken med att Brent-oljan kommer att handlas kring 60 dollar per fat under fjärde kvartalet 2026. För 2027 spår banken ett genomsnittspris på 65 dollar. Lägre än dagens pris på omkring 70 dollar.

Skillnaden i synsätt är total. Medan Goldman Sachs ser ett utbudsöverskott på 2,3 miljoner fat per dag under 2026, varnar Lindahl för att världens oljefält sinar snabbare än vad nya hittas.

Han menar att den amerikanska skifferrevolutionen, som tidigare räddat marknaden, nu har nått sin kulmen.