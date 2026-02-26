Den som bor i New York eller Massachussets kan få tillgång till en rad offentligt finansierade tjänster. Men i andra delar av USA ser det helt annorlunda ut.
USA har fått en välfärdsstat – men bara här och där
USA:s välfärd brukar ofta kontrasteras med de europeiska modellerna, som anses vara betydligt mer generösa och heltäckande.
Men den amerikanska välfärdsstaten är betydligt mer europeisk än många tror, åtminstone på vissa platser, menar tidskriften The Economist.
Anledningen är beslut på delstatsnivå. Ett växande antal stater byggt ut socialförsäkringar som i flera avseenden närmar sig modeller i Europa.
Sker på delstatsnivå
I delstater som Massachusetts kan en familj med en årsinkomst runt 50 000 dollar få tillgång till en rad olika tjänster.
Det handlar om offentligt finansierad mödravård, generös föräldraledighet med hög ersättningsgrad, subventionerad barnomsorg, barnbidrag och relativt omfattande arbetslöshetsersättning.
Stora stater som California och New York erbjuder liknande paket, finansierade genom högre delstatliga skatter.
Det federala USA står däremot främst för pensioner genom Social Security och sjukvård för äldre via Medicare.
Kan få dubbelt så mycket
Stödet till låginkomsttagare sker genom program som Medicaid och matkuponger, men nationell betald föräldraledighet saknas. Resultatet är stora skillnader mellan delstaterna.
En låginkomsttagare i generösa Minnesota kan få dubbelt så mycket i kontant- och matstöd som motsvarigheten i Arkansas.
I New Jersey är arbetslöshetsersättningen betydligt lägre än i Massachusetts.
Betalar mer skatt
Samtidigt ligger det samlade skattetrycket i New York på nivåer som närmar sig Storbritannien och Kanada, medan stater som Texas och Georgia beskattar betydligt mindre.
Förmånerna är ofta mer kortvariga än i Europa. Efter ett år som arbetslös faller ersättningen kraftigt i många stater, och betald föräldraledighet varar sällan lika länge som i EU-länder.
Men under de första månaderna kan ersättningsnivåerna vara jämförbara med flera OECD-länder.
Utbyggnaden drivs delvis av politisk låsning i Washington. När kongressen inte enas om nationella reformer agerar delstaterna själva.
Fler får betald föräldraledighet
Antalet stater med lagstadgad betald föräldraledighet har fyrdubblats sedan 2017, och omkring en tredjedel av amerikanerna bor nu i en stat med sådant stöd.
Modellen har dock baksidor. Många väljare har begränsad insyn i delstatspolitiken, vilket kan försvaga ansvarsutkrävandet.
Dessutom måste nästan alla delstater balansera sina budgetar, vilket gör välfärdssystemen sårbara i lågkonjunkturer när skatteintäkterna faller.
