USA har fått en välfärdsstat – men bara här och där

USA:s välfärd brukar ofta kontrasteras med de europeiska modellerna, som anses vara betydligt mer generösa och heltäckande.

Men den amerikanska välfärdsstaten är betydligt mer europeisk än många tror, åtminstone på vissa platser, menar tidskriften The Economist.

Anledningen är beslut på delstatsnivå. Ett växande antal stater byggt ut socialförsäkringar som i flera avseenden närmar sig modeller i Europa.

Sker på delstatsnivå

I delstater som Massachusetts kan en familj med en årsinkomst runt 50 000 dollar få tillgång till en rad olika tjänster.

Det handlar om offentligt finansierad mödravård, generös föräldraledighet med hög ersättningsgrad, subventionerad barnomsorg, barnbidrag och relativt omfattande arbetslöshetsersättning.

Stora stater som California och New York erbjuder liknande paket, finansierade genom högre delstatliga skatter.

Det federala USA står däremot främst för pensioner genom Social Security och sjukvård för äldre via Medicare.