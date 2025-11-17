Thiel flyr Nvidia – nu avgörs AI-rusningens framtid

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Michael Burry blev berömd för att ha förutsett finanskrisen 2008. Hans numera nedlagda hedgefond Scion Asset Management tjänade miljarder på att satsa mot subprime-marknaden.

Häromveckan hittade han sitt nästa stora bet.

Under tredje kvartalet öppnade Burry korta positioner mot Nvidia och Palantir genom putoptioner värda sammanlagt 1,1 miljarder dollar i nominellt värde.

Nvidia-positionen uppgår till 187 miljoner dollar, medan Palantir-satsningen motsvarar 912 miljoner dollar.

Stora exits

Burry är inte ensam. Under samma period dumpade techmiljardären Peter Thiels hedgefond hela sin Nvidia-position under samma period – 537 742 aktier värda omkring 100 miljoner dollar per den 30 september, enligt Bloomberg.

Thiel Macro satsar nu främst på Apple och Microsoft, samtidigt som Thiel själv har investerat i Nvidia-konkurrenten Substrate.

För en vecka sedan genomförde japanska SoftBank den mest dramatiska exitstrategin. Bolaget sålde hela sitt Nvidia-innehav för 5,8 miljarder dollar till ett pris under 200 dollar per aktie, skriver Forex News.

Försäljningen kom bara månader efter att SoftBank hade ökat sin exponering till omkring 3 miljarder dollar under våren.