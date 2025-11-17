SoftBank dumpade Nvidia-aktier för 5,8 miljarder dollar och Peter Thiel har sålt hela sin position i bolaget. Michael Burry satsar 1,1 miljarder dollar mot AI-boomen.
Thiel flyr Nvidia – nu avgörs AI-rusningens framtid
Mest läst i kategorin
Trump öppnar dörren: Alla vill bli banker
Donald Trumps återkomst till Vita huset innebär en dramatisk förändring för den amerikanska banksektorn. Både kryptoföretag och fintechbolag rusar in med ansökningar om att starta egna banker, samtidigt som storbankerna kan se fram emot lägre kapitalkrav. Hittills i år har tolv ansökningar om så kallade national trust charters lämnats in, vilket är fler än under …
Förvaltar 100 miljarder – vägrar redovisa avkastning
En av Norges största stiftelser, Gjensidigestiftelsen, vägrar att lämna ut detaljerade avkastningssiffror för sina investeringar trots att den förvaltar cirka 100 miljarder norska kronor. Detta står i skarp kontrast till den norska oljefondens öppenhet, som nyligen vann pris för att vara världens mest transparenta fond för tredje året i rad, enligt Dagens Næringsliv. Stiftelsen bildades …
"Ny världsordning" – EQT tredubblar satsningen på Asien
EQT räknar med 10 miljarder dollar i exits från regionen nästa år – och har nyligen köpt en tredjedel av sydkoreanska Douzone Bizon för 930 miljoner dollar. Jean Eric Salata, som nyligen utsågs till global styrelseordförande, menar att EQT (börskurs EQT) kan dra nytta av att investerare söker alternativ till USA. ”Att vara europeisk och …
AI-bubblan: Experter varnar för kollaps medan investeringarna rusar
Är världen på väg mot en ny finanskris, denna gång driven av artificiell intelligens? Allt fler röster inom finansvärlden larmar om att AI-boomen bär tecken på en farlig bubbla. Andra ser fortsatt tillväxtpotential. Enligt Harvard-professorn Jason Furman stod investeringar i AI-datacenter för hela 92 procent av USA:s tillväxt under årets första halva, rapporterar Svenska Dagbladet. …
Inte längre sämst – Sverige klättrar i ekonomin
EU:s ekonomi växer snabbare än väntat i år, enligt EU-kommissionens nya höstprognos. Sverige klättrar i tillväxtligan. I vårprognosen siades om en uppgång med 0,9 procent i eurozonen och 1,1 procent i EU som helhet jämfört med året innan. Nu tror kommissionen i stället på uppgångar på 1,3 procent i eurozonen och 1,4 procent i hela …
Michael Burry blev berömd för att ha förutsett finanskrisen 2008. Hans numera nedlagda hedgefond Scion Asset Management tjänade miljarder på att satsa mot subprime-marknaden.
Häromveckan hittade han sitt nästa stora bet.
Under tredje kvartalet öppnade Burry korta positioner mot Nvidia och Palantir genom putoptioner värda sammanlagt 1,1 miljarder dollar i nominellt värde.
Nvidia-positionen uppgår till 187 miljoner dollar, medan Palantir-satsningen motsvarar 912 miljoner dollar.
Stora exits
Burry är inte ensam. Under samma period dumpade techmiljardären Peter Thiels hedgefond hela sin Nvidia-position under samma period – 537 742 aktier värda omkring 100 miljoner dollar per den 30 september, enligt Bloomberg.
Thiel Macro satsar nu främst på Apple och Microsoft, samtidigt som Thiel själv har investerat i Nvidia-konkurrenten Substrate.
För en vecka sedan genomförde japanska SoftBank den mest dramatiska exitstrategin. Bolaget sålde hela sitt Nvidia-innehav för 5,8 miljarder dollar till ett pris under 200 dollar per aktie, skriver Forex News.
Försäljningen kom bara månader efter att SoftBank hade ökat sin exponering till omkring 3 miljarder dollar under våren.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Hur extremt är läget?
Burrys resonemang bygger på historiska värderingar.
Han pekar på paralleller till dotcom-eran, när internetpionjärer som Microsoft, Amazon och Cisco såg sina pris-till-försäljning-multiplar toppa på mellan 30 och 50, enligt Motley Fool.
Palantir handlas i dag till en P/S-multipel på 124 – efter en kursstegring på 224 procent det senaste året.
”Helt fel ute”
Motståndet mot björnarna är kraftfullt. Wedbush-analytikern Dan Ives kallar Burry ”helt fel ute” och jämför Palantir med tidiga Salesforce och Amazon Web Services, enligt GuruFocus.
Ives menar att Palantirs amerikanska kommersiella division kommer att överträffa bolagets nuvarande storlek inom tre år.
”Du kan inte bara titta på ettårsvärderingar”, säger han och uppmanar investerare att fokusera på Palantirs växande fria kassaflöde.
CNBC: s Jim Cramer är ännu mer kategorisk. Han hävdar att onsdagens kvartalsrapport från Nvidia kan utlösa ett riktigt rally – inte bara en teknisk studs.
”Det finns ingen AI-revolution utan Nvidia”, säger Cramer.
161 mot 160
Splittringen i marknaden syns tydligt i hedgefondernas positioneringar. En analys av 909 hedgefonder visar att 161 ökade sina Nvidia-innehav under tredje kvartalet, medan 160 minskade dem, enligt Bloomberg.
Samtidigt fortsätter de verkliga investeringarna i AI-infrastruktur. Meta planerar att fördubbla sina AI-investeringar nästa år, enligt Motley Fool.
Microsoft har tecknat multimiljardavtal med Nebius och Iren för att säkra tillgång till servrar utrustade med Nvidia-processorer. OpenAI har åtagit sig 38 miljarder dollar till Amazon för att anskaffa Nvidia-acceleratorer.
Dubbel strategi
Även SoftBanks agerande är motsägelsefullt.
Trots Nvidia-försäljningen planerar bolaget en investering på upp mot 30 miljarder dollar i OpenAI, enligt Bloomberg.
Grundaren Masayoshi Son har öppet talat om ambitionen att skapa en ”AI-superkraft” genom nya investeringar i chip- och datacentersektorn.
Onsdagen avgör
Nvidias aktie har stigit omkring 1 000 procent sedan ChatGPT lanserades i november 2022, enligt Reuters. Bolaget blev förra månaden det första företaget att passera ett marknadsvärde på 5 biljoner dollar.
Men momentum har stannat av. Aktien har bara gått upp 2 procent sedan slutet av september.
Fear & Greed Index visar en avläsning på 29, vilket indikerar oro på marknaden. Shiller CAPE-kvoten ligger omkring 40 – nära den högsta nivån på två decennier, skriver Motley Fool.
När Nvidia rapporterar på onsdag får marknaden sitt svar.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet