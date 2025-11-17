Realtid
Thiel flyr Nvidia – nu avgörs AI-rusningens framtid

thiel
Peter Thiel är grundaren bakom Palantir – som "Big Short"-kände Michael Burry också har blankat. (Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

SoftBank dumpade Nvidia-aktier för 5,8 miljarder dollar och Peter Thiel har sålt hela sin position i bolaget. Michael Burry satsar 1,1 miljarder dollar mot AI-boomen.

Michael Burry blev berömd för att ha förutsett finanskrisen 2008. Hans numera nedlagda hedgefond Scion Asset Management tjänade miljarder på att satsa mot subprime-marknaden.

Häromveckan hittade han sitt nästa stora bet.

Under tredje kvartalet öppnade Burry korta positioner mot Nvidia och Palantir genom putoptioner värda sammanlagt 1,1 miljarder dollar i nominellt värde.

Nvidia-positionen uppgår till 187 miljoner dollar, medan Palantir-satsningen motsvarar 912 miljoner dollar.

Stora exits

Burry är inte ensam. Under samma period dumpade techmiljardären Peter Thiels hedgefond hela sin Nvidia-position under samma period – 537 742 aktier värda omkring 100 miljoner dollar per den 30 september, enligt Bloomberg.

Thiel Macro satsar nu främst på Apple och Microsoft, samtidigt som Thiel själv har investerat i Nvidia-konkurrenten Substrate.

För en vecka sedan genomförde japanska SoftBank den mest dramatiska exitstrategin. Bolaget sålde hela sitt Nvidia-innehav för 5,8 miljarder dollar till ett pris under 200 dollar per aktie, skriver Forex News.

Försäljningen kom bara månader efter att SoftBank hade ökat sin exponering till omkring 3 miljarder dollar under våren.

thiel
Hedgefondprofilen Michael Burry anar ugglor i mossen. (Foto: Stockmarket)
Hur extremt är läget?

Burrys resonemang bygger på historiska värderingar.

Han pekar på paralleller till dotcom-eran, när internetpionjärer som Microsoft, Amazon och Cisco såg sina pris-till-försäljning-multiplar toppa på mellan 30 och 50, enligt Motley Fool.

Palantir handlas i dag till en P/S-multipel på 124 – efter en kursstegring på 224 procent det senaste året.

”Helt fel ute”

Motståndet mot björnarna är kraftfullt. Wedbush-analytikern Dan Ives kallar Burry ”helt fel ute” och jämför Palantir med tidiga Salesforce och Amazon Web Services, enligt GuruFocus.

Ives menar att Palantirs amerikanska kommersiella division kommer att överträffa bolagets nuvarande storlek inom tre år.

”Du kan inte bara titta på ettårsvärderingar”, säger han och uppmanar investerare att fokusera på Palantirs växande fria kassaflöde.

CNBC: s Jim Cramer är ännu mer kategorisk. Han hävdar att onsdagens kvartalsrapport från Nvidia kan utlösa ett riktigt rally – inte bara en teknisk studs.

”Det finns ingen AI-revolution utan Nvidia”, säger Cramer.

161 mot 160

Splittringen i marknaden syns tydligt i hedgefondernas positioneringar. En analys av 909 hedgefonder visar att 161 ökade sina Nvidia-innehav under tredje kvartalet, medan 160 minskade dem, enligt Bloomberg.

Samtidigt fortsätter de verkliga investeringarna i AI-infrastruktur. Meta planerar att fördubbla sina AI-investeringar nästa år, enligt Motley Fool.

Microsoft har tecknat multimiljardavtal med Nebius och Iren för att säkra tillgång till servrar utrustade med Nvidia-processorer. OpenAI har åtagit sig 38 miljarder dollar till Amazon för att anskaffa Nvidia-acceleratorer.

Dubbel strategi

Även SoftBanks agerande är motsägelsefullt.

Trots Nvidia-försäljningen planerar bolaget en investering på upp mot 30 miljarder dollar i OpenAI, enligt Bloomberg.

Grundaren Masayoshi Son har öppet talat om ambitionen att skapa en ”AI-superkraft” genom nya investeringar i chip- och datacentersektorn.

Onsdagen avgör

Nvidias aktie har stigit omkring 1 000 procent sedan ChatGPT lanserades i november 2022, enligt Reuters. Bolaget blev förra månaden det första företaget att passera ett marknadsvärde på 5 biljoner dollar.

Men momentum har stannat av. Aktien har bara gått upp 2 procent sedan slutet av september.

Fear & Greed Index visar en avläsning på 29, vilket indikerar oro på marknaden. Shiller CAPE-kvoten ligger omkring 40 – nära den högsta nivån på två decennier, skriver Motley Fool.

När Nvidia rapporterar på onsdag får marknaden sitt svar.

AIblankningMichael BurryNvidiaPeter ThielTech
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
