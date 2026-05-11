Kopparpriset stiger mot historiska toppar och ignorerar i stort sett den pågående konflikten i Mellanöster, ett tecken på att metallen nu drivs av sina egna fundamentala faktorer.
Viktiga metallen klättrar mot rekord – trots geopolitisk oro
På Londonbörsen LME noterades koppar till 13 600 dollar per ton under måndagen, en uppgång på 0,2 procent.
Fem av börsens sex huvudkontrakt för basmetaller steg, efter att LME:s samlade prisindex avslutade fredagen på rekordnivå, skriver Bloomberg.
Sedan årsskiftet har koppar stigit med ungefär 10 procent.
Priserna ökar trots kriget
Uppgången sker trots att USA:s president Donald Trump under helgen avfärdade Irans senaste fredsförslag som ”helt oacceptabelt”.
Att metallpriserna ändå stiger, i takt med asiatiska aktier, tolkas av marknaden som ett tecken på att investerare inte räknar med en allvarlig eskalering.
”Marknaden har gått vidare från effekterna av konflikten mellan USA och Iran. Koppar har sin egen distinkta prisutveckling nu”, säger Jia Zheng, handlingschef på Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management, till Bloomberg.
Hon pekar på tajt utbud och sjunkande lager i Kina som de primära drivkrafterna.
Kinas starka exportdata ger ytterligare stöd. Landets varuexport ökade med 14 procent i april jämfört med samma period föregående år, drivet bland annat av kraftigt ökade leveranser av grön teknik – produkter som är särskilt kopparkrävande, enligt Bloomberg.
Kommer fortsätta vara motståndskraftigt
Analytiker på Citigroup bedömer att efterfrågan från energiomställningen och försvarsindustrin, kombinerat med utbudsbegränsningar, kommer att göra koppar motståndskraftigt även i ett scenario med långvarig stängning av Hormuzsundet.
Även tidigare under veckan visade koppar styrka. LME:s benchmark för koppurterminer steg 0,4 procent till 13 396 dollar per ton under fredagen, medan amerikanska kopparterminer klättrade 1,4 procent till 6,21 dollar per pund, enligt ADVFN.
Även guld och andra ädelmetaller rör sig uppåt i spåren av Mellanösternspänningarna. Spotguld steg 0,8 procent till 4 723 dollar per uns under fredagen och noterade en veckoupgång på nära 2 procent.
Silver avancerade 1,9 procent till 79,95 dollar per uns och platina klättrade 1,7 procent till 2 060 dollar per uns. Guldet har dock fallit mer än 10 procent sedan konflikten eskalerade i slutet av februari, då stigande oljepriser väckte inflationsfarhågor och förväntningar om högre räntor.