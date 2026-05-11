Viktiga metallen klättrar mot rekord – trots geopolitisk oro

På Londonbörsen LME noterades koppar till 13 600 dollar per ton under måndagen, en uppgång på 0,2 procent.

Fem av börsens sex huvudkontrakt för basmetaller steg, efter att LME:s samlade prisindex avslutade fredagen på rekordnivå, skriver Bloomberg.

Sedan årsskiftet har koppar stigit med ungefär 10 procent.

Priserna ökar trots kriget

Uppgången sker trots att USA:s president Donald Trump under helgen avfärdade Irans senaste fredsförslag som ”helt oacceptabelt”.

Att metallpriserna ändå stiger, i takt med asiatiska aktier, tolkas av marknaden som ett tecken på att investerare inte räknar med en allvarlig eskalering.

”Marknaden har gått vidare från effekterna av konflikten mellan USA och Iran. Koppar har sin egen distinkta prisutveckling nu”, säger Jia Zheng, handlingschef på Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management, till Bloomberg.

Hon pekar på tajt utbud och sjunkande lager i Kina som de primära drivkrafterna.

Kinas starka exportdata ger ytterligare stöd. Landets varuexport ökade med 14 procent i april jämfört med samma period föregående år, drivet bland annat av kraftigt ökade leveranser av grön teknik – produkter som är särskilt kopparkrävande, enligt Bloomberg.