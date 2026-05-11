Qatar bryter blockaden – första skeppet genom Hormuzsundet

Efter månader av blockader och stigande energipriser har vi fått se flera tecken på en uppmjukning. Den qatariska tankern Al Kharaitiyat har nu lämnat sundet och befinner sig i Omanbukten.

Fartyget, som ägs av Nakilat, ser ut att ha navigerat via en nordlig rutt som godkänts av Teheran. Denna specifika rutt går tätt längs den iranska kusten för att undvika de värsta säkerhetshoten, rapporterar Bloomberg.

Global energichock kan dämpas

Sedan konflikten startade i slutet av februari har Qatar, som står för nästan en femtedel av världens LNG-utbud, varit helt utestängda från export. Tidigare försök att skicka gas genom sundet har slutat med att fartygen tvingats vända om.

Den effektiva stängningen av sundet har strypt de globala leveranserna och lett till akuta brister i Asien. Al Kharaitiyat, som lastades vid exportanläggningen Ras Laffan, har nu Pakistan som sin slutdestination.

Trots att resan ger hopp om återupptagna flöden, är det långt kvar till de normala nivåerna. Före kriget passerade i snitt tre gasleveranser per dag ut ur Persiska viken.

Hotet kvarstår i Hormuzsundet

Även om de qatariska leveranserna nu ser ut att kunna starta, är säkerhetsläget extremt skört. Både Iran och USA upprätthåller de facto-blockader som fortsätter att hota den internationella sjöfarten.

Andra aktörer har också rört sig i området under veckan. Enligt uppgifter från Bloomberg har minst två tankrar från Abu Dhabi National Oil Co. också lyckats navigera genom det omstridda sundet.

Stephen Stapczynski och Weilun Soon rapporterar att varken Nakilat eller QatarEnergy har valt att kommentera den lyckade passagen. Marknaden följer nu varje rörelse för att se om detta är början på en permanent lösning.

