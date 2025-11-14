Palantir jobbar från svenska polishuset – i hemlighet

Ingen av Palantirs anställda får bära kläder med företagets logotyp. Väskor måste vara märkeslösa.

Om någon frågar vad de jobbar med får de inte svara – inte ens till sin partner.

Under stor sekretess har amerikanska AI-jättens personal etablerat sig djupt inne i svenska polisens lokaler, skriver Dagens ETC.

Där bygger och driver de Acus, den svenska versionen av det kritiserade övervakningsprogrammet Gotham – som polisen ska ha använt i fem års tid.

Internationell kritik mot Palantir

Systemet som Palantirs anställda bygger kopplar samman uppgifter från polisens spaningsregister, bank-id, mobiloperatörer och sociala medier.

På några sekunder kan utredare få fram en detaljerad profil av en svensk medborgare.

Palantir har kritiserats internationellt för bristande insyn. I Tyskland betalar delstatspolisen över en kvarts miljard kronor för licensen. Ändå är det ”oklart vilken data Palantirs personal har tillgång till i realtid”, skriver tyska Bayerischer Rundfunk.

