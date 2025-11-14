Anställda från kontroversiella Palantir sitter hos polisen och bygger ett AI-system som analyserar svenskars känsliga data.
Palantir jobbar från svenska polishuset – i hemlighet
Ingen av Palantirs anställda får bära kläder med företagets logotyp. Väskor måste vara märkeslösa.
Om någon frågar vad de jobbar med får de inte svara – inte ens till sin partner.
Under stor sekretess har amerikanska AI-jättens personal etablerat sig djupt inne i svenska polisens lokaler, skriver Dagens ETC.
Där bygger och driver de Acus, den svenska versionen av det kritiserade övervakningsprogrammet Gotham – som polisen ska ha använt i fem års tid.
Internationell kritik mot Palantir
Systemet som Palantirs anställda bygger kopplar samman uppgifter från polisens spaningsregister, bank-id, mobiloperatörer och sociala medier.
På några sekunder kan utredare få fram en detaljerad profil av en svensk medborgare.
Palantir har kritiserats internationellt för bristande insyn. I Tyskland betalar delstatspolisen över en kvarts miljard kronor för licensen. Ändå är det ”oklart vilken data Palantirs personal har tillgång till i realtid”, skriver tyska Bayerischer Rundfunk.
”Tror sig stå över lagen”
Svenska polisen har vägrat bekräfta eller förneka relationen med Palantir i åtta månader – med hänvisning till ”fara för rikets säkerhet”, skriver Dagens ETC.
Polismyndighetens insynsråd har inte informerats. Inte heller Integritetsskyddsmyndigheten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
”Myndigheten verkar tro att målen helgar medlen”, säger Stefan Holgersson, polisforskare vid Linköpings universitet, till Dagens ETC.
”På lång sikt riskerar hemlighetsmakeri att rasera förtroendet för rättsstaten”, fortsätter han.
Kräver svar från ministern
Nu har Socialdemokraternas Petter Löberg, ledamot i Polismyndighetens insynsråd, ställt skriftliga frågor till justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Löberg vill veta var svenskars känsliga data lagras – i Sverige eller på amerikanska servrar?
Han vill även veta varför Sverige köper tjänster från ett amerikanskt bolag i stället för att utveckla egna verktyg inom Europa.
Varken polisen, regeringen eller Palantir vill kommentera Dagens ETC:s uppgifter.
”Jag tänker det undergräver förtroendet för polisen om de gör hemliga saker som de inte törs berätta om. Det väcker frågor om vad de har att dölja”, säger Peter Michanek, talesperson för Föreningen för digitala fri- och rättigheter, till tidningen.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
