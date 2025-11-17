Är världen på väg mot en ny finanskris, denna gång driven av artificiell intelligens? Allt fler röster inom finansvärlden larmar om att AI-boomen bär tecken på en farlig bubbla. Andra ser fortsatt tillväxtpotential.
AI-bubblan: Experter varnar för kollaps medan investeringarna rusar
Enligt Harvard-professorn Jason Furman stod investeringar i AI-datacenter för hela 92 procent av USA:s tillväxt under årets första halva, rapporterar Svenska Dagbladet.
Techjättarna Amazon, Google, Microsoft och Meta planerar att investera 26 500 miljarder kronor i AI de kommande fyra åren, enligt Citigroups bedömning.
Men bakom megainvesteringarna gömmer sig varningssignaler. Professor Andrew Odlyzko vid Minnesotas universitet, som forskar om techbubblor, är tydlig i sin bedömning.
”Det stinker värre och värre. Det är som med en jordbävning, spänningar byggs upp. Till slut kan vad som helst leda till en kollaps”, säger han till Svenska Dagbladet.
Cirkulär finansiering väcker oro
Särskilt oroande är de kreativa finansieringsupplägg som vuxit fram i sektorn. Nvidia har investerat 100 miljarder dollar i OpenAI, vilket samtidigt finansierar OpenAI:s köp av Nvidias processorer, en cirkulär finansiering som påminner om finanskrisen 2007.
Ett exempel är Metas planerade datacenter Hyperion i Louisiana. Projektet ägs bara till 20 procent av Meta, medan resten ägs av ett nytt bolag tillsammans med kapitalförvaltaren Blue Owl, som tagit lån på omkring 20 miljarder dollar. Upplägget sprider risken, men frågan är hur långt, skriver SvD.
Enligt JP Morgan måste AI-bolagen dra in 650 miljarder dollar varje år för att få tio procents avkastning på investeringarna fram till 2030. Det är lika mycket som om världens 1,5 miljarder iPhone-användare betalade 35 dollar i månaden.
Burry blankar AI-jättar
Michael Burry, investeraren som förutspådde finanskrisen, har nyligen avslöjat att han blankar mer än en miljard dollar i aktier i AI-bolagen Palantir och Nvidia.
Burry menar att AI-boomen är uppblåst och att techbolagen inte redovisar sina investeringar korrekt genom att överskatta chipens livslängd.
Även Fed-chefen Jerome Powell har sagt att aktierna är ”ganska högt värderade”, medan värderingsexperten Aswath Damodaran vid NYU konstaterar att den amerikanska marknaden är ”rikt prissatt på alla mätetal”, enligt Morningstar.
S&P 500 handlas till ett P/E-tal på 23 gånger, jämfört med det långsiktiga snittet på 17 gånger.
Magnifika sjuan kan bli en tia
Men alla delar inte pessimismen. David Bianco, investeringschef på DWS, ser ingen risk för en AI-bubbla och tror att ”magnifika sjuan” snart kan växa till en ”magnifik tia”, skriver Dagens Industri.
Han lyfter fram halvledartillverkaren Broadcom, AI-mjukvarubolaget Palantir och chiptillverkaren AMD som intressanta tillskott.
Samtidigt varnar han för överkapacitet och extrem konkurrens från Kina, särskilt inom fordonsindustrin och på sikt även halvledarsektorn.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
