AI-bubblan: Experter varnar för kollaps medan investeringarna rusar

Enligt Harvard-professorn Jason Furman stod investeringar i AI-datacenter för hela 92 procent av USA:s tillväxt under årets första halva, rapporterar Svenska Dagbladet.

Techjättarna Amazon, Google, Microsoft och Meta planerar att investera 26 500 miljarder kronor i AI de kommande fyra åren, enligt Citigroups bedömning.

Men bakom megainvesteringarna gömmer sig varningssignaler. Professor Andrew Odlyzko vid Minnesotas universitet, som forskar om techbubblor, är tydlig i sin bedömning.

”Det stinker värre och värre. Det är som med en jordbävning, spänningar byggs upp. Till slut kan vad som helst leda till en kollaps”, säger han till Svenska Dagbladet.

Cirkulär finansiering väcker oro

Särskilt oroande är de kreativa finansieringsupplägg som vuxit fram i sektorn. Nvidia har investerat 100 miljarder dollar i OpenAI, vilket samtidigt finansierar OpenAI:s köp av Nvidias processorer, en cirkulär finansiering som påminner om finanskrisen 2007.

Nvidias och företagets vd Jensens Huangs cirkulära affärer oroar experter. (Foto: Vincent Thian/AP/TT)

Ett exempel är Metas planerade datacenter Hyperion i Louisiana. Projektet ägs bara till 20 procent av Meta, medan resten ägs av ett nytt bolag tillsammans med kapitalförvaltaren Blue Owl, som tagit lån på omkring 20 miljarder dollar. Upplägget sprider risken, men frågan är hur långt, skriver SvD.

Enligt JP Morgan måste AI-bolagen dra in 650 miljarder dollar varje år för att få tio procents avkastning på investeringarna fram till 2030. Det är lika mycket som om världens 1,5 miljarder iPhone-användare betalade 35 dollar i månaden.