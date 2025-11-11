Realtid
Softbank dumpar Nvidia

softbank
Softbanks vd Masayoshi Son. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Japanska investerarbolaget Softbank har sålt hela sitt aktieinnehav i datachipjätten Nvidia.

Softbanks försäljning inbringar 5,8 miljarder dollar, motsvarande 55 miljarder kronor – pengar som bolaget ska investera i en egen satsning på AI.

Softbank är också storägare i bland annat Open AI och Oracle.

