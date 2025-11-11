Japanska investerarbolaget Softbank har sålt hela sitt aktieinnehav i datachipjätten Nvidia.
Softbank dumpar Nvidia
Softbanks försäljning inbringar 5,8 miljarder dollar, motsvarande 55 miljarder kronor – pengar som bolaget ska investera i en egen satsning på AI.
Softbank är också storägare i bland annat Open AI och Oracle.