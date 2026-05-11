Så används din AI-chatt mot dig i cyberattacker

Marijus Briedis är teknisk chef på NordVPN och har arbetat med cybersäkerhet i nästan 20 år.



Han beskriver hur cybersäkerhet tidigare var teknikdriven. I dag är den minst lika mycket en fråga om människors beteende.

”Jag förväntade mig inte att människor skulle använda tekniken till att chatta,” säger han i en intervju med Realtid.

Det är en förändring som går snabbare än vår förståelse för riskerna.

Det vi delar lämnar spår

När vi börjar ha samtal med AI som om tekniken vore en människa förändras också vad vi delar. Det kan handla om hälsa, ekonomi eller arbetsrelaterade uppgifter.

”Människor tänker inte på att den här informationen kan finnas kvar där för alltid”, säger Briedis.

Det som tidigare stannade i ett privat samtal lagras nu i digitala system. Vid ett intrång kan hela konversationer bli tillgängliga för angripare.

