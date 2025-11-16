Det har länge viskats om förändring, men nu börjar konturerna bli tydligare: Apple förbereder sig för att byta ut sin högsta chef.
Tim Cook lämnar sin post – vem tar över Apple nu?
Samtalen som tidigare rört sig i bakgrunden har nu fått en mer konkret ton, och mycket pekar på att Tim Cook närmar sig slutet av sin tid som företagets främsta röst.
Efter drygt tio år på posten är han på väg att lämna över ansvaret för bolaget som både format den moderna teknikvärlden och burit arvet från Steve Jobs vidare.
Uppgifterna kommer från personer med insyn i bolaget, och Financial Times rapporterar att styrelsen den senaste tiden intensifierat processen att hitta rätt efterträdare.
Det handlar inte om något dramatiskt, enligt samma källor. Snarare om en planerad övergång i ett företag där långsiktighet varit en bärande princip, inte minst sedan Cook nyligen passerade 65-årsstrecket och Apple vuxit till ett värde kring 4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 43 biljoner kronor.
En bekant gestalt i rampljuset
Den person som allt oftare nämns i samband med successionen är John Ternus, ansvarig för bolagets hårdvaruutveckling. Internt beskrivs han som en naturlig fortsättning på den linje Apple hållit genom åren.
Ternus har under lång tid arbetat nära både Cook och tidigare ledningspersoner, och anses ha den insyn och det förtroende som krävs när en ny fas väntar. Inga beslut är offentliga, men mycket tyder på att bolaget lutar åt en intern lösning, vilket ligger i linje med hur Apple traditionellt hanterat stora förändringar.
Cook själv har flera gånger lyft fram att Apple har tydliga och detaljerade planer för hur ledarskapet ska föras vidare, något som också för tankarna till hur Jobs en gång lämnade över till honom.
Tålamodet som del av strategin
Trots att förberedelserna trappats upp lär Apple inte komma med ett besked före sin nästa kvartalsrapport i slutet av januari. Det är en period som historiskt är viktig för försäljningen av iPhone, och att presentera en ny vd mitt i den fasen vore ovanligt för företaget.
Om ett besked skulle komma tidigt nästa år får en ny ledning möjlighet att etablera sig inför två centrala hållpunkter: utvecklarkonferensen i juni och höstens lansering av kommande iPhone. Källor betonar samtidigt att tidplanen kan förskjutas.
Apple har aldrig varit känt för brådska, och den vanan verkar bestå.
En lång resa mot ett lugnt avslut
När Cook tog över 2011 stod Apple redan i centrum, men bolaget har vuxit markant under hans ledning. Värderingen har stigit från ungefär 350 miljarder dollar, runt 3,8 biljoner kronor, till dagens nivåer.
Samtidigt har året präglats av flera förändringar i toppskiktet. Luca Maestri har klivit tillbaka från rollen som ekonomichef och Jeff Williams, länge en av Cooks närmaste, lämnar sin post som operativ chef. Det har gjort frågan om vem som ska ta över än mer angelägen.
Framtiden hämtar kraft från det förflutna
Skulle Ternus ta över innebär det att hårdvaruprofilen återigen hamnar i centrum. I en tid när Apple letar efter nästa produktkategori kan det uppfattas som att bolaget återvänder till sina rötter, där fokus låg på vad man faktiskt höll i handen.
Cook säger sig fortfarande trivas, men även han tycks se att Apple närmar sig en brytpunkt. När beskedet än kommer lär det markera slutet på en epok som präglats av lugnt ledarskap och en metodisk linje som funnits med långt tillbaka i företagets historia.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
