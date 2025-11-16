Tim Cook lämnar sin post – vem tar över Apple nu?

Samtalen som tidigare rört sig i bakgrunden har nu fått en mer konkret ton, och mycket pekar på att Tim Cook närmar sig slutet av sin tid som företagets främsta röst.

Efter drygt tio år på posten är han på väg att lämna över ansvaret för bolaget som både format den moderna teknikvärlden och burit arvet från Steve Jobs vidare.

Uppgifterna kommer från personer med insyn i bolaget, och Financial Times rapporterar att styrelsen den senaste tiden intensifierat processen att hitta rätt efterträdare.

Det handlar inte om något dramatiskt, enligt samma källor. Snarare om en planerad övergång i ett företag där långsiktighet varit en bärande princip, inte minst sedan Cook nyligen passerade 65-årsstrecket och Apple vuxit till ett värde kring 4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 43 biljoner kronor.

En bekant gestalt i rampljuset

Den person som allt oftare nämns i samband med successionen är John Ternus, ansvarig för bolagets hårdvaruutveckling. Internt beskrivs han som en naturlig fortsättning på den linje Apple hållit genom åren.

Ternus har under lång tid arbetat nära både Cook och tidigare ledningspersoner, och anses ha den insyn och det förtroende som krävs när en ny fas väntar. Inga beslut är offentliga, men mycket tyder på att bolaget lutar åt en intern lösning, vilket ligger i linje med hur Apple traditionellt hanterat stora förändringar.

ANNONS

Cook själv har flera gånger lyft fram att Apple har tydliga och detaljerade planer för hur ledarskapet ska föras vidare, något som också för tankarna till hur Jobs en gång lämnade över till honom.