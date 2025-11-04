Realtid
”Big short”-profilen blankar Nvidia

big short
Michael Burry förutsåg bostadskraschen 2008. Nu har han siktet inställt på Nvidia, med vd Jensen Huang i spetsen. (Foto: Stockmarket/Lee Jin-man/AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

”Big short”-profilen Michael Burry har börjat blanka AI-bolagen Nvidia och Palantir, skriver Business Insider.

Genom hedgefonden Scion Asset Management ska han ha köpt säljoptioner för omkring 186 miljoner dollar i Nvidia och 912 miljoner dollar i Palantir under det senaste kvartalet. Genom att blanka aktierna tjänar han pengar om aktierna tappar i värde.

Investeraren Michael Burry blev känd för att han förutsåg bostadskraschen 2008. I filmen ”The big short” spelas Michael Burrys av Christian Bale.

Palantir, som rapporterade efter börsstängning i går, faller 7 procent i den amerikanska förhandeln. Nvidia tappar 2 procent i förhandeln.

AIMichael BurryNvidiaPalantirTech
