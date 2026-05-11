Massflykt från Skellefteå – arbetslösheten stegrar

Northvolt var en av Sveriges största industrisatsningar inom batteriproduktion och hade en central roll i Europas planer på ökad självförsörjning.



Bolaget ansökte om konkurs 2024 efter att finansieringen inte längre räckte till att driva verksamheten vidare.

Konkursen ledde till att tusentals anställda förlorade sina jobb. Leverantörer tappade sina största kontrakt och kommunen förlorade en viktig drivkraft för inflyttning och investeringar.

Utflyttningen fortsätter i snabb takt

SCB:s statistik visar fortsatt utflyttning från kommunen sedan hösten 2024.

Det rör framför allt personer i arbetsför ålder. Många har flyttat till andra industriregioner i Sverige eller återvänt till sina ursprungsländer.

Realtid har tidigare rapporterat om hur den internationella rekryteringen till Northvolt byggde upp fabriken, och nu syns konsekvenserna när samma grupper lämnar.