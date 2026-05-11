Skellefteå har tappat över 3 200 invånare sedan hösten 2024, enligt SCB. Samtidigt har arbetslösheten stigit kraftigt i kommunen.
Massflykt från Skellefteå – arbetslösheten stegrar
Northvolt var en av Sveriges största industrisatsningar inom batteriproduktion och hade en central roll i Europas planer på ökad självförsörjning.
Bolaget ansökte om konkurs 2024 efter att finansieringen inte längre räckte till att driva verksamheten vidare.
Konkursen ledde till att tusentals anställda förlorade sina jobb. Leverantörer tappade sina största kontrakt och kommunen förlorade en viktig drivkraft för inflyttning och investeringar.
Utflyttningen fortsätter i snabb takt
SCB:s statistik visar fortsatt utflyttning från kommunen sedan hösten 2024.
Det rör framför allt personer i arbetsför ålder. Många har flyttat till andra industriregioner i Sverige eller återvänt till sina ursprungsländer.
Realtid har tidigare rapporterat om hur den internationella rekryteringen till Northvolt byggde upp fabriken, och nu syns konsekvenserna när samma grupper lämnar.
En stigande arbetslöshet
Arbetslösheten i Skellefteå har stigit kraftigt sedan konkursen, särskilt inom industri och närliggande tjänster.
Många tidigare Northvolt‑anställda har ännu inte fått nya jobb i regionen, och stödtjänster, underleverantörer och tillverkningsnära verksamheter är särskilt utsatta.
Enligt SCB har arbetslösheten mer än fördubblats sedan 2024.
Lyten har tagit över konkursboet
Det amerikanska bolaget Lyten har tagit över konkursboet, men någon tydlig tidsplan för en återstart är ännu inte fastställd.
Realtid har följt processen och rapporterat om om både möjligheter och osäkerheter, och många tidigare anställda väntar fortfarande på besked om framtida jobb.
