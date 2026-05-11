Nej till fred – marknaden skakar

När handeln öppnade vid midnatt natten till måndagen klättrade Nordsjöoljan till 103,92 dollar per fat i terminshandeln.

Terminerna på den amerikanska WTI-oljan steg till 97,75 dollar per fat. När handeln stängde i fredags låg priset på 101,29 respektive 95,42 dollar per fat.

På söndagen kom Irans svar på USA:s fredsplan. USA:s president Donald Trump kallar svaret för ”helt oacceptabelt”, Irans president Masoud Pezeshkian skriver på X att Iran inte kommer ”ge vika för fienden” och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i sin tur att ”kriget inte är över”.

Innan kriget inleddes den 28 februari kostade oljan cirka 70 dollar.

Stigande oljepriser och få tecken på att kriget i Iran närmar sig ett slut ger blandade reaktioner i måndagens inledande handel på stora börser i Asien.

Sydkoreanska Kospi går upp till över 7 800 punkter för första gången, en vecka efter att det nått över 7 000. Strax före lunchtid har indexet stigit 4,5 procent.

I Tokyo tappar huvudindexet Nikkei 225 0,4 procent medan bredare Topix ligger oförändrat.

Nedåt går det även för Hongkongbaserade Hang Seng, som tappar 0,4 procent.

Indexen i Shanghai och Shenzhen plussar 0,7 respektive 1,7 procent.