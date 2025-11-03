Verksamheten inleddes med bitcoinmining. Nu har australiska bolaget Iren säkrat ett femårskontrakt med Microsoft värt 9,7 miljarder dollar. Börsen belönade omedelbart.
Bitcoin-företag blir Microsofts AI-leverantör
Mest läst i kategorin
Teknikrevolutionen som gör de äldre till vinnare
Det brukar vara de yngre som har mest att vinna på stora teknikskiften. När det gäller AI visar dock allt mer forskning att det inte stämmer. Att AI kommer att förändra arbetsmarknaden och ersätta en del jobb är de flesta forskare överens om. Men det råder oenighet om hur det egentligen kommer att slå. Den …
Bisarra orsaken till att ditt internet kan slockna i natt
Cloudflares rapport visar hur nära vi är ett totalt digitalt mörkläggande. Den sanna orsaken till nätkaoset är mer banal än du tror. En ny rapport från Cloudflare visar den chockerande sanningen om globala nätverksavbrott. Små, oväntade händelser – från skottlossning till regeringsbeslut – har makten att tysta stora delar av världen. Juli till september 2025 …
Företaget satsar stort på supertekniken: "Kommer att förändra allt"
Ett företag med över 50 miljarder kronor i värdering lanserar en AI-styrd drönare som kan flyga som en pilot. En stor förändring väntar. Den amerikanska startupen Shield AI lanserar nu en ny generation av stridsdrönare som flyger helt på egen hand med hjälp av AI, skriver CNBC. Flygmaskinen, som kallas X-Bat, är värderad till över …
Finland skärper 5G-regler – stänger ute Huawei
Finland planerar att strama åt sin kontroll av vilka som får leverera utrustning till landets 5G-nät, i linje med påtryckningar från EU för att stärka säkerheten i gemenskapens mobilnät. Kinesiska Huawei Technologies och ZTE stängdes ute från upphandlingen av nya 5G-nät i Finland 2021 med hänvisning till rikets säkerhet. Nu vill finländska myndigheter ta ett …
Rekordresultat – ändå rasar Meta på börsen
Meta Platforms fortsätter att växa kraftigt. Men AI-offensiven som ska säkra framtiden gör investerare allt mer nervösa. Det stod klart när bolaget presenterade sin rapport för tredje kvartalet. Intäkterna steg med 26 procent till över 50 miljarder dollar, och Meta levererade ett rörelseresultat på 20,5 miljarder dollar, nästan 6 procent över analytikernas förväntningar, rapporterar Wall …
Iren har tecknat ett femårsavtal med Microsoft för att leverera GPU-molntjänster.
Totalt värde: 9,7 miljarder dollar, enligt ett pressmeddelande från företaget.
Aktien reagerade omedelbart. I den amerikanska förhandeln steg Iren med 28 procent, skriver Bloomberg.
Microsofts aktie förblev i stort sett oförändrad medan Dell Technologies klättrade 4 procent.
Levererar Nvidia-chip för 5,8 miljarder dollar
Avtalet ger Microsoft tillgång till Nvidia GB300 GPU:er vid sina anläggningar i Texas.
För att kunna leverera har Iren samtidigt ingått ett avtal med Dell om att köpa hårdvaran och tillhörande utrustning för 5,8 miljarder dollar, framgår av pressmeddelandet.
Chipen ska installeras i etapper fram till 2026 vid företagets 750-megawatt anläggning i Childress, Texas. Där byggs nya vätskekylda datacenter som ska kunna hantera ungefär 200 megawatt kritisk IT-kapacitet, skriver Reuters.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Microsoft kämpar mved kapacitetsbrist
Microsofts ekonomichef Amy Hood sade i förra veckan att techjätten förväntar sig att kapacitetsbristen för AI-tjänster ska sträcka sig till mitten av 2026, skriver Reuters.
Tidigare hade prognosen varit att situationen skulle förbättras redan i slutet av året.
Genom att samarbeta med Iren kan Microsoft utöka sin databehandlingskapacitet utan att bygga nya datacenter eller säkra mer el – två av de största hindren som bromsar företagets förmåga att möta den växande efterfrågan på AI, enligt Reuters.
”Vi har alltid sett de stora hyperskalarna som naturliga partners”, säger Irens vd Daniel Roberts till Bloomberg.
Bara 10 procent av kapaciteten
När avtalet är helt genomfört förväntas det generera ungefär 1,94 miljarder dollar i årlig intäkt, uppger Roberts enligt Bloomberg.
Cirka 10 procent av Irens totala kapacitet kommer att utnyttjas, vilket lämnar utrymme för infrastrukturleverantören att teckna fler kontrakt och generera ytterligare intäkter.
Iren ingår i en grupp så kallade neoclouds – datacenteroperatörer som specialiserar sig på AI – som konkurrerar om att leverera datorkraft till stora hyperskalare som Meta och AI-företag som OpenAI, skriver Bloomberg.
Många av dessa neocloudföretag började, precis som Iren, med bitcoinmining och har sedan diversifierat sina datakluster till AI.
Irens aktieexplosion
Irens aktier på Nasdaq hade redan stigit mer än 500 procent under året fram till fredagens stängning, lyft av satsningar på den artificiella intelligensboomen som gjort Nvidia till ett företag värt 5 biljoner dollar, enligt Bloomberg.
Iren har flera datacenter över Nordamerika med en total kapacitet på 2 910 megawatt, som alla drivs helt av förnybar energi, rapporterar Reuters.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.