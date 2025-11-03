Realtid
Bitcoin-företag blir Microsofts AI-leverantör

microsoft
Microsofts avtal med Iren ger techjätten tillgång till Nvidia GB300 GPU:er. (Foto: Samuel Steén/TT/Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Verksamheten inleddes med bitcoinmining. Nu har australiska bolaget Iren säkrat ett femårskontrakt med Microsoft värt 9,7 miljarder dollar. Börsen belönade omedelbart.

Iren har tecknat ett femårsavtal med Microsoft för att leverera GPU-molntjänster.

Totalt värde: 9,7 miljarder dollar, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Aktien reagerade omedelbart. I den amerikanska förhandeln steg Iren med 28 procent, skriver Bloomberg.

Microsofts aktie förblev i stort sett oförändrad medan Dell Technologies klättrade 4 procent.

Levererar Nvidia-chip för 5,8 miljarder dollar

Avtalet ger Microsoft tillgång till Nvidia GB300 GPU:er vid sina anläggningar i Texas.

För att kunna leverera har Iren samtidigt ingått ett avtal med Dell om att köpa hårdvaran och tillhörande utrustning för 5,8 miljarder dollar, framgår av pressmeddelandet.

Chipen ska installeras i etapper fram till 2026 vid företagets 750-megawatt anläggning i Childress, Texas. Där byggs nya vätskekylda datacenter som ska kunna hantera ungefär 200 megawatt kritisk IT-kapacitet, skriver Reuters.

Microsoft kämpar mved kapacitetsbrist

Microsofts ekonomichef Amy Hood sade i förra veckan att techjätten förväntar sig att kapacitetsbristen för AI-tjänster ska sträcka sig till mitten av 2026, skriver Reuters.

Tidigare hade prognosen varit att situationen skulle förbättras redan i slutet av året.

Genom att samarbeta med Iren kan Microsoft utöka sin databehandlingskapacitet utan att bygga nya datacenter eller säkra mer el – två av de största hindren som bromsar företagets förmåga att möta den växande efterfrågan på AI, enligt Reuters.

”Vi har alltid sett de stora hyperskalarna som naturliga partners”, säger Irens vd Daniel Roberts till Bloomberg.

Bara 10 procent av kapaciteten

När avtalet är helt genomfört förväntas det generera ungefär 1,94 miljarder dollar i årlig intäkt, uppger Roberts enligt Bloomberg.

Cirka 10 procent av Irens totala kapacitet kommer att utnyttjas, vilket lämnar utrymme för infrastrukturleverantören att teckna fler kontrakt och generera ytterligare intäkter.

Iren ingår i en grupp så kallade neoclouds – datacenteroperatörer som specialiserar sig på AI – som konkurrerar om att leverera datorkraft till stora hyperskalare som Meta och AI-företag som OpenAI, skriver Bloomberg.

Många av dessa neocloudföretag började, precis som Iren, med bitcoinmining och har sedan diversifierat sina datakluster till AI.

Irens aktieexplosion

Irens aktier på Nasdaq hade redan stigit mer än 500 procent under året fram till fredagens stängning, lyft av satsningar på den artificiella intelligensboomen som gjort Nvidia till ett företag värt 5 biljoner dollar, enligt Bloomberg.

Iren har flera datacenter över Nordamerika med en total kapacitet på 2 910 megawatt, som alla drivs helt av förnybar energi, rapporterar Reuters.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

