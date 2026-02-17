Lyxjättarna varnar: "AI-bubbla kan slå hårt mot oss"

Lyxaktier har blivit allt mer volatila i takt med att oron för AI:s effekter på ekonomin sprider sig på världens börser.

Nu varnar branschen för att en AI-bubbla kan slå hårt mot europeiska lyxbolag, rapporterar Reuters.

Lyxkoncernen Kerings nytillträdde vd Luca de Meo flaggade nyligen för att aktiemarknaden fungerar som en barometer för amerikanska lyxköp, och att en AI-krasch kan få allvarliga konsekvenser.

”Många amerikaner har sina besparingar i aktier, så om marknaden håller sig stark kommer konsumtionen att fortsätta driva tillväxt. Om det blir en krasch, en AI-bubbla och så vidare, då får vi prata igen”, sade de Meo till journalister efter bolagets rapport.

Hedgefonder blankar lyxaktier

Lyxaktier och den bredare konsumentsektorn var bland de mest blankade inför rapportsäsongen, enligt data från hedgefondleverantören Hazeltree.

Det stora antalet korta positioner, där investerare satsar på fallande kurser, förstärker kurssvängningarna. När rapporter överträffar förväntningarna tvingas blankare att snabbt stänga sina positioner.

Kerings aktie steg 11 procent förra veckan efter att försäljningen föll något mindre än väntat. LVMH, världens största lyxkoncern, hade å andra sidan sin värsta börsdag sedan 2020 i slutet av förra månaden efter att vd Bernard Arnault slagit an en försiktig ton för året.

Michael Oliver Weinberg, hedgefondinvesterare och rådgivare vid Tokyo University of Science, pekar på två faktorer bakom volatiliteten.

”Indexfonder har låst upp kapital i passiva positioner. Samtidigt domineras marknaden nu av hedgefonder som handlar specifikt på nyheter och datapunkter när de har ett informationsövertag”, sa han till Reuters.