Oron för artificiell intelligens har nått Europas lyxbolag. När hedgefonder blankar sektorn och amerikanska konsumenter riskerar att dra ner på utgifterna ökar volatiliteten kraftigt.
Lyxjättarna varnar: "AI-bubbla kan slå hårt mot oss"
Lyxaktier har blivit allt mer volatila i takt med att oron för AI:s effekter på ekonomin sprider sig på världens börser.
Nu varnar branschen för att en AI-bubbla kan slå hårt mot europeiska lyxbolag, rapporterar Reuters.
Lyxkoncernen Kerings nytillträdde vd Luca de Meo flaggade nyligen för att aktiemarknaden fungerar som en barometer för amerikanska lyxköp, och att en AI-krasch kan få allvarliga konsekvenser.
”Många amerikaner har sina besparingar i aktier, så om marknaden håller sig stark kommer konsumtionen att fortsätta driva tillväxt. Om det blir en krasch, en AI-bubbla och så vidare, då får vi prata igen”, sade de Meo till journalister efter bolagets rapport.
Fondförvaltare flyr dollarn – mest negativa på 14 år
Positioneringen mot dollarn har nått rekordnivåer. Investerare oroar sig för amerikansk ekonomisk osäkerhet och tryck på Fed.
Hedgefonder blankar lyxaktier
Lyxaktier och den bredare konsumentsektorn var bland de mest blankade inför rapportsäsongen, enligt data från hedgefondleverantören Hazeltree.
Det stora antalet korta positioner, där investerare satsar på fallande kurser, förstärker kurssvängningarna. När rapporter överträffar förväntningarna tvingas blankare att snabbt stänga sina positioner.
Kerings aktie steg 11 procent förra veckan efter att försäljningen föll något mindre än väntat. LVMH, världens största lyxkoncern, hade å andra sidan sin värsta börsdag sedan 2020 i slutet av förra månaden efter att vd Bernard Arnault slagit an en försiktig ton för året.
Michael Oliver Weinberg, hedgefondinvesterare och rådgivare vid Tokyo University of Science, pekar på två faktorer bakom volatiliteten.
”Indexfonder har låst upp kapital i passiva positioner. Samtidigt domineras marknaden nu av hedgefonder som handlar specifikt på nyheter och datapunkter när de har ett informationsövertag”, sa han till Reuters.
AI-oron har brett ut sig
Turbulensen i lyxsektorn är del av en bredare AI-relaterad oro som skakat Wall Street den senaste tiden. Det som började som en nedgång i mjukvaruaktier har spridit sig till finans, transport och logistik.
Den teknikfokuserade ETF:en IGV har fallit över 20 procent hittills i år. Wall Street-handlare har börjat kalla situationen för ”SaaSpocalypse”, en apokalyps för mjukvaruaktier.
Tim Urbanowicz på Innovator Capital Management varnade nyligen för att fler branscher kan drabbas.
”Det är den mörka sidan av AI. Vi måste vara uppmärksamma på det eftersom jag tror att det kommer att finnas andra branscher som kommer att drabbas av störningar”, sa han till Yahoo Finance.
Titta på företagens fundamenta
Samtidigt menar långsiktiga investerare att det gäller att se igenom bruset.
”I dessa rekordmarknader med höga värderingar är folk extremt nervösa och alla vill trycka på säljknappen”, sade Christopher Rossbach på J. Stern & Co i London till Reuters.
”Man måste titta på bolagets fundamenta och se bortom bruset, för det finns betydande cykliska utmaningar som har drabbat lyxbolagen, men de arbetar sig igenom dem.”