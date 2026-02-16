Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Bulten (börskurs Bulten) meddelade förra veckan att bolaget avvecklar produktionsanläggningen i Streetsboro, Ohio, och konsoliderar tillverkningen till de europeiska fabrikerna. Beslutet är en del av den strategiska översyn som koncernen tidigare har kommunicerat.

”Vi hade nog gjort det här ändå”, säger vd Axel Berntsson till Realtid om beslutet, men medger att tullarna spelar in.

Enligt Berntsson handlar nedläggningen främst om bristande skala i den amerikanska verksamheten.

”Ska man driva en produktion så behöver du skala i den. Och den här produktionen är alldeles för liten. Och den är inte tillräckligt vertikalt integrerad”, säger Berntsson.

Han förklarar att volymerna helt enkelt inte bär kostnaderna för att investera i en komplett produktionskedja på plats.

Tullarna spelar in

Även om Berntsson betonar att beslutet hade fattats oavsett handelspolitiken, erkänner han att de amerikanska tullarna har påverkat kalkylen.

”Det har en viss påverkan av tullar. Det har det ju någonstans”, säger han och tillägger att bolaget inte kan absorbera tullkostnader på produkter med låga marginaler.

”Om du säljer en produkt med fem procents marginal, så kan vi inte absorbera 50 procent tullar. Då måste kunden ta det. Vill de inte det, då måste man sluta leverera till den kunden”.

