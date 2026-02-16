16 feb. 2026

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Axeln Berntsson, vd på Bulten säger att tullarna påverkar, men inte var utslagsgivande när de valde att lägga ner produktionen i USA och att de flyttar till Indien. (Foto: Bulten / Pressbild /Naveed Ahmed )
Johan Colliander
Johan Colliander
Publicerad: 16 feb. 2026

Det svenska fästelementbolaget Bulten lägger ned sin tillverkning i Ohio och flyttar produktionen till Europa. Samtidigt investerar koncernen i en ny fabrik i Indien.

Bulten  (börskurs Bulten)  meddelade förra veckan att bolaget avvecklar produktionsanläggningen i Streetsboro, Ohio, och konsoliderar tillverkningen till de europeiska fabrikerna. Beslutet är en del av den strategiska översyn som koncernen tidigare har kommunicerat.

”Vi hade nog gjort det här ändå”, säger vd Axel Berntsson till Realtid om beslutet, men medger att tullarna spelar in.

Enligt Berntsson handlar nedläggningen främst om bristande skala i den amerikanska verksamheten.

”Ska man driva en produktion så behöver du skala i den. Och den här produktionen är alldeles för liten. Och den är inte tillräckligt vertikalt integrerad”, säger Berntsson.

Han förklarar att volymerna helt enkelt inte bär kostnaderna för att investera i en komplett produktionskedja på plats.

Tullarna spelar in

Även om Berntsson betonar att beslutet hade fattats oavsett handelspolitiken, erkänner han att de amerikanska tullarna har påverkat kalkylen.

”Det har en viss påverkan av tullar. Det har det ju någonstans”, säger han och tillägger att bolaget inte kan absorbera tullkostnader på produkter med låga marginaler.

”Om du säljer en produkt med fem procents marginal, så kan vi inte absorbera 50 procent tullar. Då måste kunden ta det. Vill de inte det, då måste man sluta leverera till den kunden”.

Minskar riskerna med flytt till Europa

Genom att flytta produktion till Europa undviker Bulten att själva bära tullrisken. Kunder som vill köpa bolagets produkter får i stället importera dem från europeiska fabriker och själva ta ansvar för eventuella tullar.

”Det flyttar över alla flöden till Europa och då är inte vi ansvariga för några tullar längre”, konstaterar Berntsson.

Bulten räknar med att omstruktureringen ska ge en positiv resultateffekt på 10–20 miljoner kronor årligen när verksamheten har stabiliserats, enligt ett pressmeddelande. USA förblir dock en viktig marknad för bolaget, som kommer att behålla sin distributions- och handelsverksamhet där.

Satsar på Indien i stället

Samtidigt som Bulten lämnar produktionen i USA gör bolaget en offensiv satsning i Indien.

Koncernen har tecknat avtal om att ta över full kontroll över sin indiska verksamhet från en tidigare joint venture-partner och planerar att bygga en ny fabrik i Chennai.

Den första investeringsfasen beräknas uppgå till 30–50 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Till skillnad från USA-verksamheten, som har varit inriktad på fordonsindustrin med Volvo som stor kund, kommer Indiensatsningen att fokusera på konsumentelektronik och medicinteknik.

”Det är marknader som växer snabbare och som är mer lönsamma”, säger Berntsson.

Krävs diversifierade leveranskedjor

Berntsson pekar på att många globala tillverkare nu diversifierar sina leveranskedjor bort från Kina enligt en ”China plus one”-strategi, där Indien och Vietnam framstår som attraktiva alternativ.

”Väldigt många producenter av elektronik och andra saker har en China plus one-status. Man vill producera i Kina, men man måste ha en annan leveransbas också”, förklarar Berntsson och tillägger att Bulten även håller på att bygga en fabrik i Vietnam.

Bolaget gör också en satsning på vindkraftssektorn i Kina, där man enligt Berntsson vinner nya affärer.

”Man kan inte bara vara defensiv, vi måste jobba framåt också och hitta nya roliga marknader att växa på”, säger han.

Går mot strömmen

Bultens beslut att lämna USA-produktion står i kontrast till flera andra svenska industribolag. Volvo Cars meddelade i september att man utökar tillverkningen i USA med modellen XC60, delvis som en följd av tullsituationen.

Även Essity och Astra Zeneca har flaggat för ökad amerikansk närvaro för att undvika handelshinder.

