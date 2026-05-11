Turner: “Största förlusten i kapitalismens historia”

Under 1970- och 80-talet skedde en strukturell omvandling av mediemarknaden där kontroll över nyhetsflöden blev en allt viktigare maktfaktor.

I detta skifte etablerade Ted Turner Turner Broadcasting System och senare CNN. Satsningen sammanföll med kabel-tv:ns snabba expansion i USA, som skapade utrymme för nya typer av kanaler.

Turner såg tidigt möjligheten att kombinera teknik, distribution och nyhetsproduktion i en modell som kunde skalas globalt.

Med CNN introducerade han en modell för dygnet-runt-nyheter. Det innebar att nyhetsflödet inte längre styrdes av fasta sändningstider, utan av ett kontinuerligt behov av innehåll. Räckvidd och tillgänglighet blev viktigare än enskilda sändningar.

Modellen förändrade tv‑journalistiken i grunden och gjorde CNN till en central aktör vid stora globala händelser.

Från kontroll till ägande

På 1990-talet förändrades mediebranschen när stora bolag började gå ihop och bli ännu större.

1996 såldes Turner Broadcasting System till Time Warner i en affär värd omkring 7,5 miljarder dollar i aktier. Turner fick en ägarandel på cirka 11 procent, men förlorade den operativa kontrollen över verksamheten.

Ett standstill-avtal begränsade samtidigt hans möjligheter att öka sitt ägande eller påverka bolagsledningen. Avtalet tvingade honom dessutom att stödja ledningen i centrala frågor och hindrade honom från att köpa fler aktier eller utmana vd:n Jerry Levin.

Turner utsågs till vice ordförande, men enligt Fortune ogillade han rollen och sågs internt som ett potentiellt hot mot Levin.

