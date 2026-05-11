Ted Turner, som byggde upp ett av USA:s mest inflytelserika medieimperier, har avlidit. Han förknippas med en av de mest uppmärksammade värdeförlusterna i modern medie- och börshistoria.
Turner: “Största förlusten i kapitalismens historia”
Under 1970- och 80-talet skedde en strukturell omvandling av mediemarknaden där kontroll över nyhetsflöden blev en allt viktigare maktfaktor.
I detta skifte etablerade Ted Turner Turner Broadcasting System och senare CNN. Satsningen sammanföll med kabel-tv:ns snabba expansion i USA, som skapade utrymme för nya typer av kanaler.
Turner såg tidigt möjligheten att kombinera teknik, distribution och nyhetsproduktion i en modell som kunde skalas globalt.
Med CNN introducerade han en modell för dygnet-runt-nyheter. Det innebar att nyhetsflödet inte längre styrdes av fasta sändningstider, utan av ett kontinuerligt behov av innehåll. Räckvidd och tillgänglighet blev viktigare än enskilda sändningar.
Modellen förändrade tv‑journalistiken i grunden och gjorde CNN till en central aktör vid stora globala händelser.
Från kontroll till ägande
På 1990-talet förändrades mediebranschen när stora bolag började gå ihop och bli ännu större.
1996 såldes Turner Broadcasting System till Time Warner i en affär värd omkring 7,5 miljarder dollar i aktier. Turner fick en ägarandel på cirka 11 procent, men förlorade den operativa kontrollen över verksamheten.
Ett standstill-avtal begränsade samtidigt hans möjligheter att öka sitt ägande eller påverka bolagsledningen. Avtalet tvingade honom dessutom att stödja ledningen i centrala frågor och hindrade honom från att köpa fler aktier eller utmana vd:n Jerry Levin.
Turner utsågs till vice ordförande, men enligt Fortune ogillade han rollen och sågs internt som ett potentiellt hot mot Levin.
När värdet föll
När Time Warner senare gick samman med AOL i början av 2000-talet sammanföll det med att IT-bubblan sprack. För mediebolag med stor exponering mot teknik föll värderingarna kraftigt.
Det innebar att Turners ägarandel tappade mycket i värde, samtidigt som hans inflytande i bolaget fortsatte att minska.
Fusionen utlöste dessutom en massiv utspädning av aktier som halverade Turners ägarandel från drygt 10 till omkring 4 procent. Turner misstänkte att affären delvis drevs av en vilja att neutralisera honom som maktfaktor.
När aktien rasade dumpade Turner nästan hela sitt innehav 2003. Han fick ut cirka 3 miljarder dollar – för en post som före AOL‑affären varit värd omkring 11 miljarder.
Ett historiskt värdefall
Turner beskrev senare utfallet i starka ord:
“Jag förlorade mer pengar än någon annan i kapitalismens historia!”
För Turner var förlusten lika mycket en fråga om makt som om pengar. Han hade gått från att bygga ett globalt nyhetsimperium till att bli marginaliserad i det bolag som bar hans namn.
