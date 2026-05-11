Paradoxala effekten: Flygbiljetter blir billigare under krisen

Flera europeiska flygbolag pressar nu biljettpriserna inför sommarens högsäson.

Det kommer efter att oron för brist på flygbränsle fått många resenärer att skjuta upp sina semesterbokningar.

Bakgrunden är den fortsatta osäkerheten kring transporterna genom Hormuzsundet efter konflikten med Iran tidigare i år.

Billigare resor från Storbritannien

Stängningen av den viktiga farleden har skapat oro för störningar i leveranserna av jetbränsle och väckt farhågor om inställda flyg och högre biljettpriser under sommaren.

Enligt en genomgång av priser på Google Flights har flygbiljetter till flera populära destinationer i Sydeuropa blivit betydligt billigare sedan början av april, skriver Financial Times.

På mer än hälften av de 50 största rutterna till Medelhavet har priserna sjunkit inför juli månad. På vissa sträckor har nedgången varit över 40 procent.

Bland rutterna där priserna fallit märks bland annat flygningar från London till Nice, Manchester till Palma de Mallorca och Gatwick till Barcelona. Samtidigt har endast ett fåtal rutter fått tydligt högre priser.

