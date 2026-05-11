Många pratar om att flygbränslet blir dyrare och till och med kan ta slut. Det har fått resenärer att tveka vid bokningsknappen.
Paradoxala effekten: Flygbiljetter blir billigare under krisen
Flera europeiska flygbolag pressar nu biljettpriserna inför sommarens högsäson.
Det kommer efter att oron för brist på flygbränsle fått många resenärer att skjuta upp sina semesterbokningar.
Bakgrunden är den fortsatta osäkerheten kring transporterna genom Hormuzsundet efter konflikten med Iran tidigare i år.
Billigare resor från Storbritannien
Stängningen av den viktiga farleden har skapat oro för störningar i leveranserna av jetbränsle och väckt farhågor om inställda flyg och högre biljettpriser under sommaren.
Enligt en genomgång av priser på Google Flights har flygbiljetter till flera populära destinationer i Sydeuropa blivit betydligt billigare sedan början av april, skriver Financial Times.
På mer än hälften av de 50 största rutterna till Medelhavet har priserna sjunkit inför juli månad. På vissa sträckor har nedgången varit över 40 procent.
Bland rutterna där priserna fallit märks bland annat flygningar från London till Nice, Manchester till Palma de Mallorca och Gatwick till Barcelona. Samtidigt har endast ett fåtal rutter fått tydligt högre priser.
Svårt att bedöma efterfrågan
Flygbolagen beskriver situationen som en kamp om konsumenternas förtroende. Många resenärer väntar längre än vanligt med att boka sina semestrar i hopp om större klarhet kring bränsletillgång och ekonomi.
Flera bolag uppger också att bokningsmönstren förändrats snabbt under våren. Resenärer bokar senare och närmare avresedatum än tidigare, vilket gör det svårare för flygindustrin att bedöma efterfrågan under sommaren.
Lågprisbolag som Wizz Air och Easyjet har samtidigt försökt lugna kunderna genom olika garantier kring biljett- och paketpriser.
British Airways har också lovat att redan bokade resor inte ska bli dyrare på grund av eventuella tillägg för bränsle, skriver Sky News.
Varnar för högre kostnader
Trots prispressen varnar flera flygbolag för att högre bränslekostnader redan påverkar lönsamheten.
Globalt har omkring två miljoner flygstolar tagits bort från tidtabellerna i maj efter kraftigt stigande priser på jetbränsle.
Analytiker bedömer att mellan fem och femton procent av flygningarna i Europa kan ställas in under sommaren om situationen kring Hormuzsundet förvärras ytterligare.
Samtidigt väntas majoriteten av flygningarna ändå genomföras.
