Antalet äktenskap i Kina fortsätter att sjunka och nådde under årets första kvartal sin lägsta nivå på nästan tio år, enligt officiell statistik som publicerades i lördags. Uppgifterna förvärrar bilden av ett land som kämpar alltmer med en djupgående demografisk kris.
Djup demografisk kris i Kina – allt färre gifter sig
Kinas civilministerium registrerade 1,697 miljoner äktenskap under kvartalet – en minskning med 6,2 procent jämfört med samma period föregående år, enligt Reuters. Det är ungefär hälften av de nivåer som uppmättes 2017.
Missa inte: Gigantiskt oljefynd ger Kina övertag i Mellanöstern. Realtid
Siffrorna är ett ytterligare tecken på Kinas försämrade demografiska situation. Landets befolkning minskade för fjärde året i rad under 2025, och födelsetalet föll till rekordlåga nivåer.
Totalt registrerades 7,92 miljoner födslar under 2025, och befolkningen minskade med 3,39 miljoner personer under året, enligt The Independent. Demografer varnar nu för fortsatt nedgång.
En bidragande faktor till kopplingen mellan äktenskap och befolkningsutveckling är att barnafödande i Kina traditionellt sker inom äktenskapet, både av kulturella skäl och administrativa regler som i vissa fall knutit folkbokföring och sociala förmåner till ett vigselbevis.
Försöker vända trenden
För att vända trenden har myndigheterna infört en rad åtgärder för att uppmuntra till äktenskap och barnafödande, däribland familjebidrag, subventionerad barnomsorg och insatser för att sänka sjukvårdskostnaderna i samband med förlossning.
I mars tillkännagav Peking också en plan för att bygga ett ”barnafödarvänligt samhälle” under perioden 2026–2030.
Läs även: Irankriget avslöjar USA:s svagheter – Kina ser en fallande supermakt. Dagens PS
Förra månaden presenterade dessutom 15 statliga departement gemensamt ett förslag om att integrera ungdomsutveckling i stadsplaneringen – ett initiativ som syftar till att göra stadsmiljöer mer stödjande för unga, barn och familjer.
Planen täcker områden som jobb, bostad, sjukvård och offentlig service.
Kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser
Trots dessa satsningar är det oklart om åtgärderna räcker. Kinas demografiska utmaning bedöms av experter som en av de allvarligaste i världen och riskerar på sikt att bromsa landets ekonomiska tillväxt och öka trycket på pensionssystemet.
Den demografiska krisen utgör också en av flera känsliga bakgrundsfaktorer inför det toppmöte mellan USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping som är planerat till den 14–15 maj i Peking.
Missa inte: Kinas nya bild av USA: En supermakt på fall. Realtid
Enligt Yahoo News väntas samtalen kretsa kring handel, Taiwan och Kinas relation till Iran, men den långsiktiga frågan om Kinas ekonomiska styrka, som i hög grad påverkas av befolkningsutvecklingen, lär också ligga i bakgrunden när de två stormakterna möts.
Metabeskrivning: Kinas äktenskap föll med 6,2 procent under första kvartalet 2026 och är nu på sin lägsta nivå på ett decennium – ett nytt tecken på landets djupnande demografiska kris.