Djup demografisk kris i Kina – allt färre gifter sig

Kinas civilministerium registrerade 1,697 miljoner äktenskap under kvartalet – en minskning med 6,2 procent jämfört med samma period föregående år, enligt Reuters. Det är ungefär hälften av de nivåer som uppmättes 2017.

Siffrorna är ett ytterligare tecken på Kinas försämrade demografiska situation. Landets befolkning minskade för fjärde året i rad under 2025, och födelsetalet föll till rekordlåga nivåer.

Totalt registrerades 7,92 miljoner födslar under 2025, och befolkningen minskade med 3,39 miljoner personer under året, enligt The Independent. Demografer varnar nu för fortsatt nedgång.

En bidragande faktor till kopplingen mellan äktenskap och befolkningsutveckling är att barnafödande i Kina traditionellt sker inom äktenskapet, både av kulturella skäl och administrativa regler som i vissa fall knutit folkbokföring och sociala förmåner till ett vigselbevis.

Försöker vända trenden

För att vända trenden har myndigheterna infört en rad åtgärder för att uppmuntra till äktenskap och barnafödande, däribland familjebidrag, subventionerad barnomsorg och insatser för att sänka sjukvårdskostnaderna i samband med förlossning.

I mars tillkännagav Peking också en plan för att bygga ett ”barnafödarvänligt samhälle” under perioden 2026–2030.

Förra månaden presenterade dessutom 15 statliga departement gemensamt ett förslag om att integrera ungdomsutveckling i stadsplaneringen – ett initiativ som syftar till att göra stadsmiljöer mer stödjande för unga, barn och familjer.

Planen täcker områden som jobb, bostad, sjukvård och offentlig service.