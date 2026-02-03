En massiv utförsäljning av mjukvaru- och dataanalysbolag fortsatte på tisdagen när oro över artificiell intelligens skakade marknaderna på båda sidor av Atlanten.
"Apokalyps på börsen" – mjukvaruaktier i fritt fall
Investerare dumpar aktier i företag som tidigare sågs som AI-vinnare. Men som nu riskerar att få sina affärsmodeller omkullkastade av ny teknik.
En av utlösande faktorerna var att AI-startupen Anthropic lanserade ett juridiskt verktyg för sin Claude-chatbot, skriver Reuters.
Nyheten fick aktier i juridiska mjukvarubolag att rasa , brittiska RELX och nederländska Wolters Kluwer föll båda med över 10 procent.
”Mjukvarubolagen antogs vara vinnare på AI”, säger Lars Skovgaard, senior investeringsstrateg på Danske Bank, till Reuters.
”Men plötsligt börjar man oroa sig för om man kan tjäna tillbaka pengarna från sina AI-investeringar, och om man kommer bli omsprungen av nya uppdateringar”.
Apokalyps för mjukvarubolagens aktier
På Wall Street beskriver handlare situationen i dramatiska ordalag.
”Vi kallar det för SaaSpocalypse, en apokalyps för mjukvaruaktier. Handeln präglas av ren panikförsäljning”, säger Jeffrey Favuzza på Jefferies handlardesk till Bloomberg.
S&P North American Software Index har nu fallit tre veckor i rad och backade 15 procent i januari, den största månadsnedgången sedan oktober 2008.
Branschens ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector, har rasat cirka 22 procent från sin senaste topp och befinner sig nu i björnmarknadsterritorium, rapporterar CNBC.
Europeiska aktier tar smällar
Även europeiska tungviktare drabbas hårt.
Tyska SAP, som för mindre än ett år sedan var Europas mest värdefulla bolag, har fallit omkring 40 procent från förra årets toppnivå. Förra veckan rasade aktien över 16 procent efter en svagare prognos för molnintäkter.
Inte ens starka kvartalsrapporter skyddar.
ServiceNow överträffade analytikernas förväntningar men aktien föll ändå 10 procent. ”Bra, men inte tillräckligt bra”, kommenterade Morgan Stanley-analytiker.
Microsofts moln sänkte bolaget på börsen
Microsoft, som rapporterade avmattande tillväxt i molnverksamheten, föll 10 procent förra torsdagen, den brantaste endagsnedgången sedan mars 2020.
Thomas Shipp, chef för aktieanalys på LPL Financial, sammanfattar problematiken.
”Rädslan är att AI innebär mer konkurrens, prispress och att företagens konkurrensfördelar har blivit grundare – att de lättare kan ersättas av AI”, säger han till Bloomberg.
Granskar portföljerna
Private equity-firmor som Arcmont Asset Management och Hayfin Capital Management har börjat anlita konsulter för att granska sina portföljer efter sårbara bolag.
Apollo har nästan halverat sin mjukvaruexponering i sina direktutlåningsfonder under 2025.
Vissa ser dock möjligheter i kaoset. Den europeiska fonden Sycomore Sustainable Tech, som slagit 99 procent av sina konkurrenter de senaste tre åren, passade på att köpa Microsoft-aktier under nedgången.
”Att pendeln har svängt så hårt åt säljsidan tyder på att det kommer att dyka upp superattraktiva möjligheter”, säger Jeffrey Favuzza till Bloomberg.
”Men just nu är det svårt att se uppsidan”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
