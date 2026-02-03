"Apokalyps på börsen" – mjukvaruaktier i fritt fall

Investerare dumpar aktier i företag som tidigare sågs som AI-vinnare. Men som nu riskerar att få sina affärsmodeller omkullkastade av ny teknik.

En av utlösande faktorerna var att AI-startupen Anthropic lanserade ett juridiskt verktyg för sin Claude-chatbot, skriver Reuters.

Nyheten fick aktier i juridiska mjukvarubolag att rasa , brittiska RELX och nederländska Wolters Kluwer föll båda med över 10 procent.

”Mjukvarubolagen antogs vara vinnare på AI”, säger Lars Skovgaard, senior investeringsstrateg på Danske Bank, till Reuters.

”Men plötsligt börjar man oroa sig för om man kan tjäna tillbaka pengarna från sina AI-investeringar, och om man kommer bli omsprungen av nya uppdateringar”.

Apokalyps för mjukvarubolagens aktier

På Wall Street beskriver handlare situationen i dramatiska ordalag.

ANNONS

”Vi kallar det för SaaSpocalypse, en apokalyps för mjukvaruaktier. Handeln präglas av ren panikförsäljning”, säger Jeffrey Favuzza på Jefferies handlardesk till Bloomberg.

S&P North American Software Index har nu fallit tre veckor i rad och backade 15 procent i januari, den största månadsnedgången sedan oktober 2008.

Missa inte: Bitcoin rasar – varning för kryptovinter. Realtid

Branschens ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector, har rasat cirka 22 procent från sin senaste topp och befinner sig nu i björnmarknadsterritorium, rapporterar CNBC.