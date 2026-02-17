Fondförvaltare flyr dollarn – mest negativa på 14 år

Fondförvaltare har intagit sin mest negativa hållning mot den amerikanska dollarn på mer än ett decennium.

Enligt Bank of Americas senaste valutaundersökning har positioneringen i dollarn fallit till sin lägsta nivå sedan åtminstone januari 2012, vilket är det första året banken har data för, rapporterar Wall Street Journal.

Lägre exponering än under det värsta tullhotet

Den amerikanska valutan har sjunkit 1,3 procent i år mot en korg av konkurrenter inklusive euron och pundet. Ovanpå ett fall på 9 procent under 2025, och handlas nära en fyraårig bottennivå, enligt Financial Review.

Undersökningen visar att förvaltarnas exponering mot dollarn har fallit under förra årets bottennotering i april, då president Donald Trumps omfattande tullar skakade marknaderna.

Korta positioner mot valutan har överstigit positiva satsningar hittills i år, en omsvängning från fjärde kvartalet 2025, enligt optionsdata från CME Group.