Positioneringen mot den amerikanska valutan har nått rekordnivåer, visar Bank of Americas senaste undersökning. Oron för amerikansk ekonomisk osäkerhet och politiskt tryck på Federal Reserve får investerare att fly dollarn.
Fondförvaltare flyr dollarn – mest negativa på 14 år
Fondförvaltare har intagit sin mest negativa hållning mot den amerikanska dollarn på mer än ett decennium.
Enligt Bank of Americas senaste valutaundersökning har positioneringen i dollarn fallit till sin lägsta nivå sedan åtminstone januari 2012, vilket är det första året banken har data för, rapporterar Wall Street Journal.
Lägre exponering än under det värsta tullhotet
Den amerikanska valutan har sjunkit 1,3 procent i år mot en korg av konkurrenter inklusive euron och pundet. Ovanpå ett fall på 9 procent under 2025, och handlas nära en fyraårig bottennivå, enligt Financial Review.
Undersökningen visar att förvaltarnas exponering mot dollarn har fallit under förra årets bottennotering i april, då president Donald Trumps omfattande tullar skakade marknaderna.
Korta positioner mot valutan har överstigit positiva satsningar hittills i år, en omsvängning från fjärde kvartalet 2025, enligt optionsdata från CME Group.
Oron kvarstår trots ortodox Fed-nominering
Investerarnas oro kring Federal Reserves oberoende har dämpats något efter Trumps nominering av Kevin Warsh som centralbankschef. En kandidat som allmänt betraktas som ortodox.
Men detta har inte översatts till ökad efterfrågan på dollarn eller förnyad optimism kring amerikanska tillgångar, skriver Investinglive.
Trump har redan börjat sätta press på Warsh och sa till NBC News att han ”inte skulle ha fått jobbet” om han hade varit för räntehöjningar.
Undersökningsdeltagarna pekar på ytterligare svaghet på den amerikanska arbetsmarknaden som den främsta risken för fortsatt dollarförsvagning.
Ökade repatrieringsflöden
Stora kapitalförvaltare menar att dollarns fall speglar en växande önskan bland institutionella investerare som pensionsfonder att antingen hedga mot ytterligare svaghet eller minska sin exponering mot dollartillgångar.
”Vi ser ökade repatrieringsflöden när utländska dollarinnehavare flyttar kapital tillbaka till sin hemvaluta”, säger Caroline Houdril, kapitalförvaltare på Schroders, till Financial Review.
Trots den extrema positioneringen varnar analytiker för att så pass ensidig konsensus kan leda till ökad volatilitet.
En överraskande stark inflationssiffra eller starkare arbetsmarknadsdata skulle kunna tvinga fram snabba positionsändringar.