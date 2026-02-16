Alla storbanker får köprekommendation – utom en

I en färsk sektoranalys upprepar SEB (börskurs SEB) köp för samtliga nordiska storbanker utom Handelsbanken (börskurs Handelsbanken).

Där väljer man istället att sänka rekommendationen från behåll till sälj.

Bakgrunden är bankens bokslut den 4 februari, där det framgick att Handelsbanken fortsätter tappa marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden, trots svag tillväxt även i absoluta tal.

Ses som lågt värderade

SEB bedömer att räntenettot i sektorn är nära att bottna, samtidigt som volymtillväxten väntas ta fart. En stark makromiljö i Norden och Baltikum lyfts fram som stöd för utvecklingen, rapporterar Finanswatch.

Sammantaget anses bankaktierna fortfarande vara för lågt värderade i förhållande till lönsamhet och kassaflöden.

Högre riktkurser

Favoriter i sektorn är Danske Bank och Swedbank (börskurs Swedbank).

SEB sätter riktkursen 420 kronor för Swedbank och 137 kronor för Handelsbanken. För Nordea (börskurs Nordea) höjs riktkursen till 205 kronor.

Riktkurserna för Danske Bank och DNB ligger på 380 danska kronor respektive 316 norska kronor.