Rädslan för artificiell intelligens fortsätter att skaka om de amerikanska aktiemarknaderna. Efter mjukvara drabbas nu även flera sektorer.
AI-oron sprider sig på börsen – nu faller nya sektorer
Efter den dramatiska utförsäljningen i mjukvaruaktier har nu även fastighets-, transport- och finanssektorn drabbats av kraftiga kursfall.
De senaste offren för AI-oron är fastighets-, logistik- och transportaktier, rapporterar CNBC.
Elon Musk varnade förra veckan i en podcast för att kontorsbyggnader snart kan stå tomma när AI ersätter arbetare.
Missa inte: Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna. Realtid
Resonemanget fick stöd av Matt Shumer, vd för OtherSide AI, som i en essä argumenterade för att AI kan utplåna många tjänstemannajobb på ingångsnivå. Färre anställda innebär färre hyreskontrakt.
God- och logistik drabbas
Inom godstransport och logistik var pressen mer konkret.
AI-bolaget Algorhythm Holdings lanserade ett verktyg som enligt bolaget gör det möjligt för operatörer att skala upp fraktvolymer med 300 till 400 procent utan att anställa fler.
Läs även: Råvaran som stigit 500 procent på 2,5 år – inte den du tror. Dagens PS
Det räckte för att skicka transport- och logistikaktier i fritt fall.
Även finanssektorn har drabbats hårt av AI-oron.
Aktier i amerikanska förmögenhetsförvaltare störtdök tidigare i veckan efter att teknikplattformen Altruist lanserade ett AI-drivet skatteplaneringsverktyg. LPL Financial föll 8,3 procent vid stängning medan Raymond James tappade 8,7 procent – bolagets värsta procentuella nedgång sedan mars 2020.
Började med mjukvara
Turbulensen följer i spåren av det som Wall Street-handlare kallar ”SaaSpocalypse” – en apokalyps för mjukvaruaktier.
Missa inte: Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet. Realtid
Den branschspecifika ETF:en iShares Expanded Tech-Software Sector har rasat cirka 22 procent från sin senaste topp och befinner sig nu i björnmarknadsterritorium.
Vissa analytiker menar dock att reaktionen är överdriven. Devin Ryan, chef för fintech-analys på Citizens, konstaterade i ett kundmeddelande att det inte finns mycket fundamentalt nytt i utvecklingen, utan att det snarare handlar om marknadens skörhet kring AI-frågan.
De bredare indexen var blandade. S&P 500 föll 0,3 procent medan Dow Jones steg marginellt till 50 188, dess tredje raka rekordstängning.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
