AI-oron sprider sig på börsen – nu faller nya sektorer

Efter den dramatiska utförsäljningen i mjukvaruaktier har nu även fastighets-, transport- och finanssektorn drabbats av kraftiga kursfall.

De senaste offren för AI-oron är fastighets-, logistik- och transportaktier, rapporterar CNBC.

Elon Musk varnade förra veckan i en podcast för att kontorsbyggnader snart kan stå tomma när AI ersätter arbetare.

Resonemanget fick stöd av Matt Shumer, vd för OtherSide AI, som i en essä argumenterade för att AI kan utplåna många tjänstemannajobb på ingångsnivå. Färre anställda innebär färre hyreskontrakt.

God- och logistik drabbas

Inom godstransport och logistik var pressen mer konkret.

AI-bolaget Algorhythm Holdings lanserade ett verktyg som enligt bolaget gör det möjligt för operatörer att skala upp fraktvolymer med 300 till 400 procent utan att anställa fler.

Det räckte för att skicka transport- och logistikaktier i fritt fall.

Även finanssektorn har drabbats hårt av AI-oron.

Aktier i amerikanska förmögenhetsförvaltare störtdök tidigare i veckan efter att teknikplattformen Altruist lanserade ett AI-drivet skatteplaneringsverktyg. LPL Financial föll 8,3 procent vid stängning medan Raymond James tappade 8,7 procent – bolagets värsta procentuella nedgång sedan mars 2020.