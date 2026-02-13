14 feb. 2026

AI-oron sprider sig på börsen – nu faller nya sektorer

AI-oro sprider sig till fler sektorer på börsen. (Foto: Seth Wenig /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Rädslan för artificiell intelligens fortsätter att skaka om de amerikanska aktiemarknaderna. Efter mjukvara drabbas nu även flera sektorer.

Efter den dramatiska utförsäljningen i mjukvaruaktier har nu även fastighets-, transport- och finanssektorn drabbats av kraftiga kursfall.

De senaste offren för AI-oron är fastighets-, logistik- och transportaktier, rapporterar CNBC.

Elon Musk varnade förra veckan i en podcast för att kontorsbyggnader snart kan stå tomma när AI ersätter arbetare.

Missa inte: Försäljningsvåg av guld – därför säljer investerarna. Realtid

Resonemanget fick stöd av Matt Shumer, vd för OtherSide AI, som i en essä argumenterade för att AI kan utplåna många tjänstemannajobb på ingångsnivå. Färre anställda innebär färre hyreskontrakt.

God- och logistik drabbas

Inom godstransport och logistik var pressen mer konkret.

AI-bolaget Algorhythm Holdings lanserade ett verktyg som enligt bolaget gör det möjligt för operatörer att skala upp fraktvolymer med 300 till 400 procent utan att anställa fler.

Läs även: Råvaran som stigit 500 procent på 2,5 år – inte den du tror. Dagens PS

Det räckte för att skicka transport- och logistikaktier i fritt fall.

Även finanssektorn har drabbats hårt av AI-oron.

Aktier i amerikanska förmögenhetsförvaltare störtdök tidigare i veckan efter att teknikplattformen Altruist lanserade ett AI-drivet skatteplaneringsverktyg. LPL Financial föll 8,3 procent vid stängning medan Raymond James tappade 8,7 procent – bolagets värsta procentuella nedgång sedan mars 2020.

Började med mjukvara

Turbulensen följer i spåren av det som Wall Street-handlare kallar ”SaaSpocalypse” – en apokalyps för mjukvaruaktier.

Missa inte: Storföretagens fall: 108 procent fler förlorar jobbet. Realtid

Den branschspecifika ETF:en iShares Expanded Tech-Software Sector har rasat cirka 22 procent från sin senaste topp och befinner sig nu i björnmarknadsterritorium.

Vissa analytiker menar dock att reaktionen är överdriven. Devin Ryan, chef för fintech-analys på Citizens, konstaterade i ett kundmeddelande att det inte finns mycket fundamentalt nytt i utvecklingen, utan att det snarare handlar om marknadens skörhet kring AI-frågan.

De bredare indexen var blandade. S&P 500 föll 0,3 procent medan Dow Jones steg marginellt till 50 188, dess tredje raka rekordstängning.

Johan Colliander
Johan Colliander

