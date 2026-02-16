Hela branscher döms ut av investerare: "AI:s mörka sida"

Oro för artificiell intelligens och dess potentiellt omvälvande effekter har skakat om Wall Street den senaste veckan.

Det som började som en nedgång i mjukvaruaktier spred sig snabbt till andra sektorer, som finans, transport och logistik.

Det har fått investerare att fundera över hur djupt AI kan förändra etablerade affärsmodeller.

Indexen föll

Siffrorna talade sitt tydliga språk när de breda indexen backade under veckan.

S&P 500 och Nasdaq Composite föll båda med över en procent, medan Dow Jones Industrial Average tappade omkring 1,2 procent.

Tekniksektorn har varit särskilt pressad, och den teknikfokuserade ETF:en IGV är ned över 20 procent hittills i år, skriver Yahoo Finance.

Nedgången tog fart efter att nya AI-verktyg presenterats inom flera branscher.