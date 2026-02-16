16 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Realtid.se
Börs & finans

Hela branscher döms ut av investerare: "AI:s mörka sida"

ai
På New York-börserna har det varit en del oroade blickar under den senaste tiden. (Foto: Richard Drew /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 16 feb. 2026

Företag i flera olika branscher har behövt se sina aktier sjunka rejält under den senaste tiden. Rädslan för att AI slår sönder etablerade affärsmodeller växer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Börsbarometern om ISK och annat
Spela klippet
Börs & finans

Okända skattefällan med ISK och orimliga löften

16 feb. 2026
banker
Bank & Fintech

Alla storbanker får köprekommendation – utom en

16 feb. 2026
Börs & finans

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

16 feb. 2026
Börs & finans

Megaprojekt snart klart: Kan fördubbla landets oljeproduktion

16 feb. 2026
Ola Rosling tillsammans med en graf
Makro

Rosling: "Det finns fyra megarisker man alltid ska vara orolig för"

16 feb. 2026

Oro för artificiell intelligens och dess potentiellt omvälvande effekter har skakat om Wall Street den senaste veckan.

Det som började som en nedgång i mjukvaruaktier spred sig snabbt till andra sektorer, som finans, transport och logistik.

Det har fått investerare att fundera över hur djupt AI kan förändra etablerade affärsmodeller.

Indexen föll

Siffrorna talade sitt tydliga språk när de breda indexen backade under veckan.

S&P 500 och Nasdaq Composite föll båda med över en procent, medan Dow Jones Industrial Average tappade omkring 1,2 procent.

Tekniksektorn har varit särskilt pressad, och den teknikfokuserade ETF:en IGV är ned över 20 procent hittills i år, skriver Yahoo Finance.

Nedgången tog fart efter att nya AI-verktyg presenterats inom flera branscher.

ANNONS
ANNONS

Skatteverktyg fick aktier att falla

Inom logistiksektorn föll aktier i C.H. Robinson och Universal Logistics Holdings kraftigt sedan ett bolag lanserat en lösning som kan skala upp fraktvolymer utan att öka personalstyrkan.

Investerare befarar att automatisering kan pressa marginaler i en bransch som länge varit personalintensiv.

Även förmögenhetsförvaltare har drabbats.

Charles Schwab och Raymond James Financial föll tydligt efter lanseringen av ett AI-drivet skatteverktyg som gör det möjligt att skräddarsy rådgivning mer effektivt, skriver Techstock.

Tufft för mjukvarubolag

Marknaden oroar sig för att digitala lösningar kan sätta press på höga rådgivningsavgifter.

Mjukvarubolag har samtidigt pressats av farhågor om att AI kan ta över uppgifter som traditionellt hanterats av företagsjättar som Salesforce och ServiceNow.

ANNONS

Investerare ifrågasätter om dagens värderingar fullt ut tar höjd för risken att affärsmodeller förändras i grunden.

”Det är den mörka sidan av AI. Vi måste vara uppmärksamma på det eftersom jag tror att det kommer att finnas andra branscher som kommer att drabbas av störningar, och detta är verkligen ett hot”, säger Tim Urbanowicz på Innovator Capital Management till Yahoo Finance.

Finns positiva aspekter

Trots den senaste tidens turbulens anser flera strateger att reaktionen kan vara överdriven.

De pekar på att vinstmarginalerna inom många teknikbolag fortfarande är höga och att den bredare marknaden visar styrka utanför de mest AI-känsliga aktierna.

Sektorer som energi, dagligvaror och material har utvecklats starkt hittills i år, vilket bidrar till en bredare marknadsuppgång.

Bedömare framhåller även att bolag som aktivt integrerar AI för att effektivisera verksamheten kan bli vinnare på sikt, särskilt inom finans och hälsovård.

Läs mer: Ungern köper billig rysk olja – men folket får inte ta del. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIBörsUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS