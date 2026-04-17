Krångliga regler drabbar bankkunder och personal – brotten fortsätter

Bankkunderna som fått banktjänster och konton nedstängda är många. I jakten på kriminella transaktioner åker många med rent mjöl i påsen också dit. Men när det kommer till transaktioner som också rapporteras till Finanspolisen är det ”försvinnande få” som stoppats.

”Det är fortfarande en försvinnande del av de transaktioner som rapporteras till oss som de facto är stoppade,” säger Finanspolisens chef Lena Palmklint i en intervju med FinansWatch.

Reglerna drabbar även personalen på banker

2026 har Realtid skruvat upp bevakningen av bankernas implementering av penningtvättsreglerna. Tidigare i veckan pratade Realtids reporter Karin Andersens med Finansförbundet om hur reglerna också drabbar bankpersonalen.

”Banker är en välbeställd bransch,” säger hon. ”Min syn är att man borde använda resurserna på rätt sätt, så att medarbetarna har de förutsättningar som behövs för att kunna hjälpa kunden och ge den service som jag vet att bankerna vill kunna ge.”

Finansförbundets ordförande Camilla Linder menar att dagens arbete mot penningtvätt skapar en ohållbar press på bankanställda. (Foto: Finansförbundet)

Fler röster höjs för att det behövs tydligare regler och att bankerna behöver satsa mer på kundtjänst som en del av lösningen.

Det är till exempel en syn som delas av Finansmarknadsministern, i en tidigare intervju med Realtid.

ANNONS

Och ny forskning stämmer också in i kritiken mot bankerna och penningtvättsreglerna.

Agnes Käll, nybliven doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, visar i sin avhandling att regelverket länge fungerat mer på papperet än i praktiken.

Banker kunde under lång tid ”följa lagen och samtidigt bryta mot den”. Tillsynen fokuserade på att dokumentation fanns, inte på om den faktiskt fångade risker.

Sammantaget har Realtid goda skäl att fortsätta bevakningen av bankerna, penningtvättsreglerna och den besvärande situationen för kunderna.