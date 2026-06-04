Chipjätte rasar i efterhandeln – trots ökad omsättning

Amerikanska chipjätten Broadcom redovisar en lägre omsättning än väntat i sin kvartalsrapport på onsdagskvällen.

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Omsättningen skrivs till 22,19 miljarder dollar, enligt bolaget. Det motsvarar en ökning på 48 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Analytikerna hade dock förväntat sig 22,27 miljarder, rapporterar CNBC.

Aktien, som vid onsdagens börsstängning hade handlats upp närmare 40 procent sedan årsskiftet, rasade i efterhandeln och var ned omkring 12 procent i efterhandeln vid 23.30-tiden.

Jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare mer än fördubblades den AI-kopplade omsättningen till 10,8 miljarder dollar, enligt ett uttalande från bolagets vd Hock Tan.