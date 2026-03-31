Affärsjuridikens kärna: “Det har blivit för mycket fokus på pengar"

Det här är den andra artikeln i en serie om tre som bygger på en lång intervju med advokaten Olle Flygt. I dag är han ensampraktiserande advokat och jurist, men med ett långt förflutet på Vinge och Mannheimer Swartling.

Det finns en mening som återkommer när Realtids utsända Viggo Cavling pratar med Olle Flygt. “Det finns en konflikt mellan advokatbyråns krav på stor lönsamhet och vad som är bästa rådgivning.”

Där har du kärnan i affärsjuridiken 2026.

Under decennier har branschen haft en obruten uppgång. Större affärer. Större tvister. Fler timmar. Högre priser.

“Affärsjurister har haft det bra sedan andra världskriget. Det har väl aldrig varit något förlustår för någon.”

Konkurser är lika vanliga i advokatbranschen som hällregn i öken. Formuleringen lockar till ett leende. Men allvaret finns där.

Med tre decennier i branschen har Olle Flygt sett juridiken gå från hantverk till industri. (Foto: Realtid)

Pengarna styr mer än man tror

Pengarna har förändrat beteendet.

“Det har blivit för mycket fokus på pengar. Det var inte därför vi började som advokater.”

I stora affärer trängs många konsulter. Riskkapitalister som Bure, EQT och Altor, managementkonsulter från Accenture, McKinsey & Company och Boston Consulting Group. Alla tjänar bra.

Advokater vill förstås inte vara sämst betalda i rummet. Men advokatbyråer kan inte bli börsbolag som exempelvis EQT. De får bara ägas av delägarna och får därför speciella privilegier. Polisen får exempelvis inte göra en husrannsakan på ett advokatkontor. Tystnadsplikt är också fördel vid vissa förhandlingar.

Därför blir vinstutdelningen central. På Vinge premieras den enskilde delägarens betydelse och vikt. På Mannheimer Swartling delas vinsten lika, dock med ungdomsavdrag.

“Du anar inte hur mycket de på Vinge pratar om MSA och vice versa. Det finns partners som skulle kunna byta byrå och tjäna det dubbla, men det händer inte ofta.”

