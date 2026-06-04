Kartellmisstankar mot livsmedelsjättar – Konkurrensverket slog till

Tillslagen ägde rum i onsdags i förra veckan på bolagens huvudkontor i Stockholm, det avslöjar Dagens industri.

Missa inte: Experten: ”Bilbranschen är i ett tillstånd av total förvirring”. Realtid

Martin & Servera ägs av familjeföretaget Axel Johnson, medan Menigo ägs av amerikanska Sysco.

Flera tips från kommuner

Enligt Di inleddes utredningen efter att flera kommuner tipsat myndigheten om misstänkt samordning inför upphandlingar av livsmedel och storköksutrustning till bland annat skolor och äldreboenden.

”Det rör misstankar om en eventuell överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete som finns i konkurrenslagen”, säger Linda Skoogberg, biträdande enhetschef på Konkurrensverket, för Di.

Räderna genomfördes efter tillstånd från Patent- och marknadsdomstolen.

Läs även: ”Sluta gnäll på ultraprocessad mat”. Dagens PS

ANNONS

Hösten 2025 lämnade tolv kommuner in ett gemensamt tips, och ytterligare fyra kommuner har haft separata kontakter med myndigheten. Det misstänkta beteendet ska enligt Konkurrensverket ha pågått sedan 2020.