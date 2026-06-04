Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot två av Sveriges största livsmedelsgrossister, Martin & Servera och Menigo, efter misstankar om kartellsamarbete i offentliga upphandlingar.
Kartellmisstankar mot livsmedelsjättar – Konkurrensverket slog till
Tillslagen ägde rum i onsdags i förra veckan på bolagens huvudkontor i Stockholm, det avslöjar Dagens industri.
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Martin & Servera ägs av familjeföretaget Axel Johnson, medan Menigo ägs av amerikanska Sysco.
Flera tips från kommuner
Enligt Di inleddes utredningen efter att flera kommuner tipsat myndigheten om misstänkt samordning inför upphandlingar av livsmedel och storköksutrustning till bland annat skolor och äldreboenden.
”Det rör misstankar om en eventuell överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete som finns i konkurrenslagen”, säger Linda Skoogberg, biträdande enhetschef på Konkurrensverket, för Di.
Räderna genomfördes efter tillstånd från Patent- och marknadsdomstolen.
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Hösten 2025 lämnade tolv kommuner in ett gemensamt tips, och ytterligare fyra kommuner har haft separata kontakter med myndigheten. Det misstänkta beteendet ska enligt Konkurrensverket ha pågått sedan 2020.
Branschöverenskommelse i centrum
Kärnan i konflikten är en branschöverenskommelse framtagen av Kost & Näring, en branschförening inom Ledarna.
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Överenskommelsen innehåller riktlinjer för hur och när leverantörer får höja priser under pågående avtal.
Enligt Konkurrensverket har de båda grossisterna återkommande pressat kommuner att anpassa upphandlingarna efter den, och avstått från att lämna anbud, eller lämnat så kallade nollanbud, när så inte skett.
Båda bolagen bekräftar den pågående undersökningen. Martin & Servera uppger att företaget bistår myndigheten med efterfrågad information. Menigo säger att bolaget välkomnar granskning som främjar ”en effektiv och rättvis marknadskonkurrens”.