NCC jagar försvarskontrakt – ”nu bygger vi för att Ryssland blivit farligare”

Amerikanska investerare har mer än fördubblat sitt innehav i byggkoncernen NCC (börskurs NCC) på tre år. Det är mot den bakgrunden Tomas Carlsson nu är i USA för att träffa institutionella placerare. Ett viktigt fokus ligger på hur NCC anpassar sig till ett säkerhetsläge som skiftat i takt med Rysslands agerande.

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Rysslands agerade sätter försvarsrelaterade projekt i centrum

Carlsson beskriver i en intervju med Dagens Industri hur byggbranschens uppdrag har svängt i takt med Rysslands utveckling. Under kalla kriget byggdes anläggningar för att möta ett hot från öst. När hotbilden tonades ned revs många av dem. Nu är pendeln tillbaka.

Han konstaterar att Rysslands agerande de senaste åren gjort att försvarsrelaterade projekt återigen blivit en central del av NCC:s verksamhet.



Bolaget har redan genomfört flera uppdrag kopplade till nordiskt försvar, från luftvärnsmiljöer till marina anläggningar och nya logement.

Bland projekten finns anläggningar kopplade till Patriot-systemet i Halmstad, marina anläggningar i Norge samt nya logement på Gotland. NCC har även deltagit i utbyggnader kopplade till försvarsindustrin genom projekt åt Hägglunds i Örnsköldsvik.

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Totalförsvaret breddas – civila projekt växer

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Försvarssatsningarna handlar, enligt Carlsson, inte bara om militära byggnader. När Nato trycker på för att medlemsländerna ska stärka sin beredskap växer även de civila delarna av totalförsvaret. Det innebär ökade behov av robusta sjukhus, vägar, järnvägar och elnät.

Carlsson menar att energiinfrastruktur och eldistribution nu är lika viktiga som traditionella försvarsanläggningar, eftersom totalförsvaret kräver att samhällsfunktioner fungerar även under kris.

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Europa rustar – NCC ser möjligheter

EU pekar ut försvarssatsningar på upp till 800 miljarder euro fram till 2030. Polen sticker ut som ett av de mest expansiva länderna, med planer på att lägga omkring 5 procent av BNP på försvaret.



Carlsson kommenterar inte enskilda marknader, men bekräftar att NCC ser stora möjligheter i Europas ökande försvarsbudgetar.

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