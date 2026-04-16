Bank stänger kunders konton – men misstänkta transaktioner passerar

Trots att bankerna stänger allt fler konton när de misstänker penningtvätt fortsätter de flesta misstänkta transaktioner att gå igenom.

Under 2025 rapporterade bankerna 66 341 misstänkta transaktioner kopplade till penningtvätt. Bara 11 632 stoppades.

I en intervju med FinansWatch reagerar Finanspolisens chef Lena Palmklint på skillnaden mellan hårda åtgärder mot kunder och svaga åtgärder mot själva flödena.

”Det är fortfarande en försvinnande del av de transaktioner som rapporteras till oss som de facto är stoppade,” säger hon.

Rapporter som inte går att använda

Rapporterna som når Finanspolisen saknar ofta det mest grundläggande. 41 procent av fjolårets rapporter saknar information om kontohavaren. 73 procent saknar identifierande uppgifter som personnummer eller organisationsnummer.

Palmklint säger att det gör utredningsarbetet tungrott.

”Det blir ett enormt merarbete för vår del och vi kan inte ens använda de här rapporterna.”

Som en följd av det kan Finanspolisen inte följa misstänkta flöden, trots att bankerna själva har flaggat dem.

