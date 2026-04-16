16 apr.
2026

Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder

Bank & Fintech

Bank stänger kunders konton – men misstänkta transaktioner passerar

Finanspolisens chef Lena Palmklint varnar för stora brister i bankernas arbete mot penningtvätt. Foto: Oscar Olsson / TT / Kod 12046
Karin Andersen

Bankerna stänger allt fler konton för misstänkt penningtvätt, men stoppar bara en liten del av de transaktioner de rapporterar.

Trots att bankerna stänger allt fler konton när de misstänker penningtvätt fortsätter de flesta misstänkta transaktioner att gå igenom.

Under 2025 rapporterade bankerna 66 341 misstänkta transaktioner kopplade till penningtvätt. Bara 11 632 stoppades.

I en intervju med FinansWatch reagerar Finanspolisens chef Lena Palmklint på skillnaden mellan hårda åtgärder mot kunder och svaga åtgärder mot själva flödena.

”Det är fortfarande en försvinnande del av de transaktioner som rapporteras till oss som de facto är stoppade,” säger hon.

Rapporter som inte går att använda

Rapporterna som når Finanspolisen saknar ofta det mest grundläggande. 41 procent av fjolårets rapporter saknar information om kontohavaren. 73 procent saknar identifierande uppgifter som personnummer eller organisationsnummer.

Palmklint säger att det gör utredningsarbetet tungrott.

”Det blir ett enormt merarbete för vår del och vi kan inte ens använda de här rapporterna.”

Som en följd av det kan Finanspolisen inte följa misstänkta flöden, trots att bankerna själva har flaggat dem.

Bankgirot brister – nio år efter lagkravet

Dessutom finns en svag punkt i infrastrukturen. EU:s regler för informationsöverföring gäller inte Bankgirot. Finansinspektionen pekar på att Bankgirots system begränsar bankerna.

De kan inte följa reglerna kring penningtvätt fullt ut så länge infrastrukturen ser ut så här.

Finansinspektionen har förelagt ägarbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank att åtgärda bristerna före december 2026.

”Än så länge kvarstår problemet,” säger Palmklint.

Tekniken är inte redo för de nya lagarna

Den nya penningtvättsförordningen ska göra det möjligt för myndigheter och banker att dela mer information med varandra. Men tekniken hänger inte med. Det försvårar arbetet mot penningtvätt ytterligare.

”Lagstiftningen går före den tekniska utvecklingen. Det vi saknar i nästa led är tekniska system för att kunna dela information på ett effektivt sätt,” säger Palmklint.

