Så mycket kommer Space X aktie kosta

Prislappen blir 135 dollar per aktie när Space X går till börsen inom kort, rapporterar amerikanska medier. Det ger ett värde på närmare 1 800 miljarder dollar.

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Elon Musks rymd- och AI-bolag Space X ska enligt planerna göra börsdebut på amerikanska Nasdaq-börsen den 12 juni. Priset blir 135 dollar per aktie, visar handlingar som lämnats in till den amerikanska finansinspektionen (SEC).

Största i historien

Tanken är att Space X ska släppa ut 555,6 miljoner aktier på den öppna marknaden till ett pris av 135 dollar per styck.

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Det kommer att dra in 75 miljarder dollar, vilket gör rymdraketbolagets börsnotering den största hittills i historien.

Det ger ett samlat värde på bolaget kring närmare 1 800 miljarder dollar, eller runt 16 300 miljarder kronor.