De mest efterfrågade advokaterna i USA tar nu upp till 3 400 dollar i timmen, och i extremfall ännu mer. Samtidigt ifrågasätts hela branschens prismodell, både internationellt och i Sverige.
Timarvoden för jurister – en modell på väg ut?
Arvodena för toppjurister vid de 50 största amerikanska advokatbyråerna ökat med i genomsnitt 16 procent bara under det senaste året.
För bara ett år sedan ansågs 2 500 dollar i timmen vara en astronomisk summa. Nu framstår den nivån som närmast blygsam.
Advokaten Christopher Clark, känd för att ha representerat bland andra Hunter Biden, Mark Cuban och Elon Musk, tar 3 000 dollar i timmen.
Ännu mer aggressiv är Eric Troutman, specialist på telekomreglering, som höjt sitt arvode till 6 000 dollar i timmen.
”Det är grundläggande utbud och efterfrågan”, säger han till Wall Street Journal.
Drivkrafterna bakom uppgången är flera: hårdare konkurrens om topptalanger, de enorma insatserna i komplexa processer och affärer, och inte minst prestige.
Baker McKenzie överger timdebitering
Men samtidigt som toppskiktet pressar priserna uppåt ifrågasätts hela affärsmodellen.
Ben Allgrove, innovationschef på advokatjätten Baker McKenzie, bekräftar att byrån redan ställer om.
”Vi har fattat det strategiska beslutet att i stort sett överge timdebiteringsmodellen”, säger Allgrove i en intervju med Cinco Días.
Han menar att kvaliteten på juridiska tjänster ökar och att marknaden kommer att prissätta det därefter. Efterfrågan på juridisk rådgivning beskriver han som ”omättlig”, världen är mer komplex, mer volatil, och företagen är större.
”Timtaxan är förlegad”
I Sverige pågår samma debatt. Agnes Hammarstrand, partner på Advokatfirman Delphi och tvåfaldig vinnare av utmärkelsen ”Advokaternas advokat”, ser att effektiviseringen och AI skapar ett nytt dilemma kring prissättningen
”Jag sitter och hör kollegor berätta att det här som vi gjorde på en arbetsdag tar fem minuter. Jaha, hur tar vi betalt då?” säger Hammarstrand till Realtid.
Konsekvensen, menar hon, är att timtaxorna för seniora advokater pressas uppåt. Hon förespråkar i stället abonnemangsmodeller där klienten betalar en fast månadsavgift.
”Timtaxan är nästan ett förlegat sätt att ta betalt”, säger hon.
Hävstångsmodellen ifrågasätts
Olle Flygt, advokat med tre decennier i branschen och tidigare verksam på Vinge och Mannheimer Swartling, sätter fingret på grundproblemet.
Affärsmodellen bygger på hävstång: en partner fakturerar 7 000–9 000 kronor i timmen med flera biträdande jurister under sig som kostar en bråkdel. Ju större ärendena görs, desto större blir fakturorna.
”Det finns en konflikt mellan advokatbyråns krav på stor lönsamhet och vad som är bästa rådgivning”, konstaterar Flygt i en intervju med Realtid.
Klienterna börjar också reagera. ”Traditionella arvodeshöjningar ser inte bara dyra ut – de ser ologiska ut”, säger Jim Delkousis, vd för analysföretaget Persuit, till WSJ.
Allgrove på Baker McKenzie menar att de mest värdefulla juridiska färdigheterna handlar mindre om att kunna lagen och mer om omdöme, empati och förmågan att förstå klientens behov.
”De bästa advokaterna är inte de som vet mest om lagen, utan de som vet hur man agerar när de väl känner till den”, säger han till Cinco Días.