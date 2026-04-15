Timarvoden för jurister – en modell på väg ut?

Arvodena för toppjurister vid de 50 största amerikanska advokatbyråerna ökat med i genomsnitt 16 procent bara under det senaste året.

För bara ett år sedan ansågs 2 500 dollar i timmen vara en astronomisk summa. Nu framstår den nivån som närmast blygsam.

Advokaten Christopher Clark, känd för att ha representerat bland andra Hunter Biden, Mark Cuban och Elon Musk, tar 3 000 dollar i timmen.

Ännu mer aggressiv är Eric Troutman, specialist på telekomreglering, som höjt sitt arvode till 6 000 dollar i timmen.

”Det är grundläggande utbud och efterfrågan”, säger han till Wall Street Journal.

Drivkrafterna bakom uppgången är flera: hårdare konkurrens om topptalanger, de enorma insatserna i komplexa processer och affärer, och inte minst prestige.

Baker McKenzie överger timdebitering

Men samtidigt som toppskiktet pressar priserna uppåt ifrågasätts hela affärsmodellen.

Ben Allgrove, innovationschef på advokatjätten Baker McKenzie, bekräftar att byrån redan ställer om.

”Vi har fattat det strategiska beslutet att i stort sett överge timdebiteringsmodellen”, säger Allgrove i en intervju med Cinco Días.

Han menar att kvaliteten på juridiska tjänster ökar och att marknaden kommer att prissätta det därefter. Efterfrågan på juridisk rådgivning beskriver han som ”omättlig”, världen är mer komplex, mer volatil, och företagen är större.