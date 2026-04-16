16 apr.
2026

Amerikanskans enorma gåva: 240 miljarder

Bonuspoängen styr resandet – inte logiken

Affärsresenärer väljer ofta flygbolag efter bonuspoäng snarare än restid, menar Staffan Sahlén, vd på vd för Salenia och ordförande i Stockholms handelskammare. (Foto: Pressbild)
Det finns en oskriven regel i svenskt affärsresande: välj det flyg som ger flest bonuspoäng. Resten är sekundärt. När Staffan Sahlén, vd för flygbolaget Salenia och ordförande i Stockholms handelskammare, pratar om marknaden på en flygdebatt i Näringslivets hus sätter han fingret på det som branschen sällan säger rakt ut i en intervju med Realtid.

“Man har en vana att flyga med SAS. Man är ingången med det. Man har säkert varit med i deras lojalitetsprogram under lång tid.”

Det låter harmlöst. Men effekten är större än så.

Eurobonus och liknande program styr valen mer än destinationerna. (Foto: Pressbild)

Inlåsning på 10 000 meters höjd

Bonusprogram som EuroBonus skapar lojalitet. Det är hela poängen. Men de skapar också en inlåsningseffekt. Resenärer väljer inte alltid den bästa avgången. Inte den billigaste. Inte ens den snabbaste. De väljer det som ger poäng.

Sahlén igen till Realtid:

“Om man vill ha direktdestinationer från Arlanda så måste man också använda de flygbolag som erbjuder dem.”

Problemet är bara att många inte gör det.

De små bolagen står utanför

Lågprisbolag och mindre aktörer saknar ofta bonusprogram. Det gäller allt från regionala operatörer till jättar som valt bort lojalitetssystem. Resultatet blir ett skevt spel.

De stora bolagen behåller sina kunder. De små får kämpa för att fylla planen – även när de erbjuder bättre linjer. Det är inte förbjudet. Men det är inte heller särskilt effektivt. Och förödande för svensk tillgänglighet.

Realtids flyganalytiker Viggo Cavling tycker att Skåne Aviations nya linje mellan Malmö och Bromma är ett djärvt försök att bryta SAS

En marknad som inte riktigt fungerar

Sahlén kallar det inte korruption. Det gör nästan ingen i branschen. Men bilden är tydlig: ett system där incitamenten styr mer än efterfrågan. Affärsresenären optimerar sin privata bonus. Inte företagets resa. Inte landets tillgänglighet. Det är rationellt för individen. Mindre rationellt för systemet.

Konkurrensen från andra europeiska flygplatser ökar. (Foto: Pressbild)

Arlanda som förlorar matchen

För Arlanda Airport innebär det här en utmaning. Vill man ha fler direktlinjer krävs att resenärerna faktiskt använder dem. Annars försvinner de. Samtidigt konkurrerar flygplatser som Copenhagen Airport med bättre flöden och fler alternativ.

Det är inte alltid billigare. Men det upplevs som smartare.

Arlanda i nordisk och europeisk motvind

Realtid har skrivit om detta tidigare. I jämförelse med Copenhagen Airport och Oslo Airport halkar Arlanda Airport efter. Färre direktlinjer och svagare transferflöden gör resandet krångligare. Men det stannar inte i Norden. Även flygplatser i Polen, som Warsaw Chopin Airport, växer snabbare och lockar fler bolag. Resultatet är tydligt: fler byten, längre restider och en huvudstad som blir svårare att nå. Arlanda är fortfarande störst i Sverige. Men i Europa känns det allt oftare som att tåget – eller planet – redan har gått.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

