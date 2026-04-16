Det finns en oskriven regel i svenskt affärsresande: välj det flyg som ger flest bonuspoäng. Resten är sekundärt. När Staffan Sahlén, vd för flygbolaget Salenia och ordförande i Stockholms handelskammare, pratar om marknaden på en flygdebatt i Näringslivets hus sätter han fingret på det som branschen sällan säger rakt ut i en intervju med Realtid.
Bonuspoängen styr resandet – inte logiken
“Man har en vana att flyga med SAS. Man är ingången med det. Man har säkert varit med i deras lojalitetsprogram under lång tid.”
Det låter harmlöst. Men effekten är större än så.
Inlåsning på 10 000 meters höjd
Bonusprogram som EuroBonus skapar lojalitet. Det är hela poängen. Men de skapar också en inlåsningseffekt. Resenärer väljer inte alltid den bästa avgången. Inte den billigaste. Inte ens den snabbaste. De väljer det som ger poäng.
Sahlén igen till Realtid:
“Om man vill ha direktdestinationer från Arlanda så måste man också använda de flygbolag som erbjuder dem.”
Problemet är bara att många inte gör det.
De små bolagen står utanför
Lågprisbolag och mindre aktörer saknar ofta bonusprogram. Det gäller allt från regionala operatörer till jättar som valt bort lojalitetssystem. Resultatet blir ett skevt spel.
De stora bolagen behåller sina kunder. De små får kämpa för att fylla planen – även när de erbjuder bättre linjer. Det är inte förbjudet. Men det är inte heller särskilt effektivt. Och förödande för svensk tillgänglighet.
En marknad som inte riktigt fungerar
Sahlén kallar det inte korruption. Det gör nästan ingen i branschen. Men bilden är tydlig: ett system där incitamenten styr mer än efterfrågan. Affärsresenären optimerar sin privata bonus. Inte företagets resa. Inte landets tillgänglighet. Det är rationellt för individen. Mindre rationellt för systemet.
Arlanda som förlorar matchen
För Arlanda Airport innebär det här en utmaning. Vill man ha fler direktlinjer krävs att resenärerna faktiskt använder dem. Annars försvinner de. Samtidigt konkurrerar flygplatser som Copenhagen Airport med bättre flöden och fler alternativ.
Det är inte alltid billigare. Men det upplevs som smartare.
Arlanda i nordisk och europeisk motvind
Realtid har skrivit om detta tidigare. I jämförelse med Copenhagen Airport och Oslo Airport halkar Arlanda Airport efter. Färre direktlinjer och svagare transferflöden gör resandet krångligare. Men det stannar inte i Norden. Även flygplatser i Polen, som Warsaw Chopin Airport, växer snabbare och lockar fler bolag. Resultatet är tydligt: fler byten, längre restider och en huvudstad som blir svårare att nå. Arlanda är fortfarande störst i Sverige. Men i Europa känns det allt oftare som att tåget – eller planet – redan har gått.