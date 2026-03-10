Flygpoängen som räddar SAS – nu en miljardaffär

För SAS har lojalitetsprogrammet Eurobonus blivit en av koncernens mest värdefulla tillgångar. Under det senaste året ökade affären med över trettio procent och omsättningen passerade tre miljarder kronor.

I en flygbransch där marginalerna ofta är lika tunna som kabinluften på tio tusen meters höjd är det här pengar som gör verklig skillnad.

Poängen säljs – inte flygstolarna

Eurobonus fungerar i dag mer som en marknadsplattform än ett klassiskt bonusprogram, skriver Di.

Kreditkortsföretag, banker, fintechbolag och e-handlare köper stora mängder poäng från SAS. Dessa delas sedan ut till kunder som belöning för köp.

American Express och Mastercard står för mer än hälften av intäkterna. På senare tid har även aktörer som Klarna, Revolut och Lunar klivit in.

Affären är enkel: partnerföretagen betalar några ören per poäng och använder dem som kundlockbete.

För SAS är kalkylen ännu enklare.

Flygstolar som annars skulle stå tomma kan användas som bonusresor. En kostnad som i praktiken redan är tagen – men som för kunden upplevs som ett stort värde.

Det är ett av flygbranschens mest eleganta ekonomiska trick.

