Flygbolag säljer biljetter. Det är i alla fall vad de flesta tror. I själva verket säljer många av dem något helt annat: flygpoäng.
Flygpoängen som räddar SAS – nu en miljardaffär
För SAS har lojalitetsprogrammet Eurobonus blivit en av koncernens mest värdefulla tillgångar. Under det senaste året ökade affären med över trettio procent och omsättningen passerade tre miljarder kronor.
I en flygbransch där marginalerna ofta är lika tunna som kabinluften på tio tusen meters höjd är det här pengar som gör verklig skillnad.
Poängen säljs – inte flygstolarna
Eurobonus fungerar i dag mer som en marknadsplattform än ett klassiskt bonusprogram, skriver Di.
Kreditkortsföretag, banker, fintechbolag och e-handlare köper stora mängder poäng från SAS. Dessa delas sedan ut till kunder som belöning för köp.
American Express och Mastercard står för mer än hälften av intäkterna. På senare tid har även aktörer som Klarna, Revolut och Lunar klivit in.
Affären är enkel: partnerföretagen betalar några ören per poäng och använder dem som kundlockbete.
För SAS är kalkylen ännu enklare.
Flygstolar som annars skulle stå tomma kan användas som bonusresor. En kostnad som i praktiken redan är tagen – men som för kunden upplevs som ett stort värde.
Det är ett av flygbranschens mest eleganta ekonomiska trick.
Från flygprogram till shoppingklubb
Samtidigt har SAS breddat programmet långt utanför flygplatsen.
I dag går det att tjäna Eurobonuspoäng på allt från restaurangbesök och apoteksköp till nätshopping.
Via SAS egen shoppingportal kan medlemmar samla poäng hos ett stort antal nätbutiker. Systemet fungerar i praktiken som ett affiliate-nätverk där varje köp genererar nya poäng, vilket Realtid skrivit om tidigare.
Den senaste nyheten är att kunder kan betala med poäng hos nätmodehandlaren Boozt – och samtidigt tjäna nya poäng på köpet.
Ett slags lojalitetens evighetsmaskin.
En liten organisation – stor affär
Det mest anmärkningsvärda är kanske hur liten verksamheten är.
Eurobonusbolaget har bara 17 anställda.
Trots det genererar programmet miljarder i omsättning.
När SAS under pandemin kämpade för överlevnad blev lojalitetsprogrammet så viktigt att det knoppades av till ett eget bolag. Vid den tidpunkten värderades Eurobonus till omkring 4,6 miljarder kronor.
Programmet kunde också användas som säkerhet när SAS senare gick igenom sin rekonstruktion i USA.
Det säger något om hur värdefulla flygpoäng kan vara.
Nio miljoner jägare på poäng
Eurobonus har i dag omkring nio miljoner medlemmar.
De flesta samlar poäng genom flygresor – men allt fler gör det genom vardagskonsumtion.
Det har också skapat en viss irritation bland de mest trogna resenärerna.
När poäng delas ut överallt blir konkurrensen om bonusplatserna hårdare.
SAS sitter dessutom på en växande skuld till sina medlemmar. Poängen som ännu inte lösts in motsvarar ett värde på ungefär 1,6 miljarder kronor.
Det är alltså pengar som förr eller senare måste omsättas i flygningar, hotellnätter eller andra förmåner.
Flygbolagens verkliga affär
Det här är inte ett SAS-fenomen.
I USA har lojalitetsprogrammen länge varit mer lönsamma än själva flygverksamheten. Vissa analytiker menar att flera flygbolag i praktiken är kreditkortsföretag med flygplan kopplade till verksamheten.
SAS är kanske inte där ännu.
Men utvecklingen pekar åt samma håll.
Och för alla som sitter och jagar poäng i sina appar gäller samma sak som alltid i bonusvärlden.
Det är lätt att tjäna poängen.
Det svåra är att faktiskt använda dem.
