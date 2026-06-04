Ryssland säger sig slå guldrekord – experterna tvivlar

Säljer i rekordtakt

Samtidigt som Ryssland hävdar rekordhög utvinning säljer landets centralbank ut sitt guld.

Enligt WGC fortsatte den ryska centralbanken sin försäljningsserie i april med ett nettoutflöde på 6 ton, den fjärde månaden i rad med nettoförsäljning och 22 ton hittills i år. Det sker samtidigt som andra tillväxtmarknader, med Polen och Kina i spetsen, fortsätter att köpa.

Centralbanken har sålt omkring 28 ton guld i år och kan ha fått in över fyra miljarder dollar, sedan den 2024 började minska innehavet, skriver Mining.com.

Intäkterna uppskattas till omkring 40 miljarder kronor vid rådande rekordpriser. Reserverna ligger nu under 2 300 ton, den lägsta nivån sedan invasionen 2022.

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Pengarna går enligt uppgifter direkt till att täcka ett budgetunderskott drivet av fallande energiintäkter och skenande militärutgifter.

Moskva tvingas dessutom sälja på den öppna marknaden i stället för via interna transaktioner, delvis för att skydda sitt yuan-innehav efter att västvärlden frusit omkring 300 miljarder dollar i ryska tillgångar.

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Försäljningen under januari och februari var den högsta som registrerats sedan 2002.

Tvetydig bild för svenska sparare

För svenska investerare med guldexponering är läget dubbelt.

Den ryska försäljningen tillför mer fysiskt guld och kan teoretiskt dämpa prisuppgången, men de bakomliggande orsakerna, geopolitisk oro och en destabiliserad rysk ekonomi, är i sig prisdrivande.

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Ett fortsatt högt guldpris stöttar marginalerna hos råvarubolag som Boliden, medan ett ekonomiskt pressat Ryssland håller uppe riskpremien i hela Östersjöregionen och indirekt påverkar kronan och de svenska räntorna.

Guldet handlas i dag kring 4 563 dollar per uns, och Deutsche Bank ser fortsatt uppsida mot 8 000 dollar på sikt.

Om Kozlovs produktionssiffror stämmer skulle de rita om den globala rankningen.

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