Ryssland säger sig kunna utvinna så mycket som 500 ton guld i år, en siffra som skulle göra landet till världens största guldproducent och vida överstiga oberoende bedömares uppskattningar.
Ryssland säger sig slå guldrekord – experterna tvivlar
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Enligt naturresursministern Alexander Kozlov, som intervjuats av den statliga nyhetsbyrån Tass inför det ekonomiska forumet i Sankt Petersburg, landade guldutvinningen 2025 på mellan 480 och 485 ton och kan stiga till 480–500 ton under 2026. Det skriver The Moscow Times.
Överraskar analytiker
Uppgifterna har överraskat analytiker och branschföreträdare, eftersom Ryssland slutade publicera detaljerad guldstatistik efter invasionen av Ukraina 2022 och det efterföljande västliga förbudet mot ryskt guld.
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Skepsisen bottnar i att inga större nya gruvor tagits i drift som kan förklara en så snabb ökning. Två höga chefer vid ledande ryska guldbolag har för Bloomberg sagt att siffrorna är svåra att förklara.
Kozlovs estimat skulle innebära en ökning på omkring 50 procent jämfört med 2024.
Då utvann Ryssland enligt World Gold Council (WGC) cirka 330 ton, näst mest i världen efter Kinas 380 ton. Det oberoende konsultföretaget Metals Focus uppskattar den ryska gruvproduktionen till 345 ton 2025, medan branschtidningen Gold and Technologies bedömer den totala produktionen till runt 360 ton.
Säljer i rekordtakt
Samtidigt som Ryssland hävdar rekordhög utvinning säljer landets centralbank ut sitt guld.
Enligt WGC fortsatte den ryska centralbanken sin försäljningsserie i april med ett nettoutflöde på 6 ton, den fjärde månaden i rad med nettoförsäljning och 22 ton hittills i år. Det sker samtidigt som andra tillväxtmarknader, med Polen och Kina i spetsen, fortsätter att köpa.
Centralbanken har sålt omkring 28 ton guld i år och kan ha fått in över fyra miljarder dollar, sedan den 2024 började minska innehavet, skriver Mining.com.
Intäkterna uppskattas till omkring 40 miljarder kronor vid rådande rekordpriser. Reserverna ligger nu under 2 300 ton, den lägsta nivån sedan invasionen 2022.
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Pengarna går enligt uppgifter direkt till att täcka ett budgetunderskott drivet av fallande energiintäkter och skenande militärutgifter.
Moskva tvingas dessutom sälja på den öppna marknaden i stället för via interna transaktioner, delvis för att skydda sitt yuan-innehav efter att västvärlden frusit omkring 300 miljarder dollar i ryska tillgångar.
Försäljningen under januari och februari var den högsta som registrerats sedan 2002.
Tvetydig bild för svenska sparare
För svenska investerare med guldexponering är läget dubbelt.
Den ryska försäljningen tillför mer fysiskt guld och kan teoretiskt dämpa prisuppgången, men de bakomliggande orsakerna, geopolitisk oro och en destabiliserad rysk ekonomi, är i sig prisdrivande.
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Ett fortsatt högt guldpris stöttar marginalerna hos råvarubolag som Boliden, medan ett ekonomiskt pressat Ryssland håller uppe riskpremien i hela Östersjöregionen och indirekt påverkar kronan och de svenska räntorna.
Guldet handlas i dag kring 4 563 dollar per uns, och Deutsche Bank ser fortsatt uppsida mot 8 000 dollar på sikt.
Om Kozlovs produktionssiffror stämmer skulle de rita om den globala rankningen.