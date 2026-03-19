För att vinna valet 2024 lovade Donald Trump bland annat en balanserad budget, billig olja och att landet inte skulle dras in i något nytt krig. Vi vet alla hur det har gått med den saken.
Det är svårt att föreställa sig ett större svek
KRÖNIKA – Jag tror att jag förstår varför så många röstade på Republikanerna 2024 trots att Donald Trump stod på valsedeln.
Det skulle förstås vara otänkbart för mig att rösta på en narcissistisk sexförbrytare som har en total avsaknad av respekt för demokratin och som gjort allt han kan för att sko sig själv och sina rika vänner under den förra mandatperioden.
Men jag kan ändå se varför väljarna föll för det. Folk faller för bedragare hela tiden, av en massa olika anledningar. För en utomstående verkar det alltid helt ofattbart att någon kan falla för lögnen. Den som blir bedragen får en kalldusch i efterhand, när lögnen uppenbarar sig.
Det här är en krönika. Åsikter som framkommer är skribentens egna.
Ett år och så många brutna löften
Fler och fler amerikaner som stöttade Donald Trump under valrörelsen har börjat reagera. Det har redan funnits många tillfällen att nyktra till och genomskåda bedrägeriet.
För några var det Elon Musks extremt burdusa och misslyckade försök att effektivisera landets ekonomi genom Doge. Med Trumps ”big beautiful bill” blev det också uppenbart att skuldberget skulle fortsätta växa för att gynna USA:s rikaste.
För andra har det hotfulla tonläget mot landets allierade varit en väckarklocka. Höga tullar mot europeiska länder, ryggdunkandet med Putin och hoten mot Kanada och Grönland, för att nämna några exempel.
Spiken i kistan för många som röstat på Donald Trump har dock kommit nu i mars. Dels genom att man har engagerat USA i ett nytt krig i Mellanöstern, något som man uttryckligen sagt att man inte skulle göra under valrörelsen.
Anfallet mot Iran är inte bara ett krig i mängden. Enligt data som The Economist lyfter fram är det mer impopulärt bland amerikanska väljare än någon annan konflikt i mannaminne. Det går stick i stäv med det isolationistiska löfte som var fundamentet i MAGA-rörelsen.
Addera tveksamheter kring de berömda Epstein-filerna och en ganska svag amerikansk arbetsmarknad så har får du ännu fler bedrövade amerikaner.
Men det kanske största sveket hittills, i många MAGA-väljares ögon, måste vara det skenande oljepriset. Trump har i princip varit synonym med låga oljepriser, och nu är de nästan 30 procent högre än när han tillträdde 2025.
Bedrägeriet fortsätter – väljarna rasar
Vad jag menar med att jag kan förstå dem som röstade på Trump är att jag lyssnat på en hel del intervjuer med amerikaner som röstade på honom. De allra flesta var ute efter en annan ekonomisk politik.
Inflationsåren slog hårt mot knegare och Maga-kampanjen lovade lösningar som fick Demokraternas politik att blekna. Det räckte för att vinna över många, trots den fullständigt oanständiga kandidaten.
Men efter drygt ett år vid makten är sveket mot just dessa väljare förkrossande. De största reformerna gynnar landets obegripligt förmögna miljardärer. Landets handels- och utrikespolitik har gjort varor och energi dyrare och landets arbetsmarknad är redan försvagad.
Missnöjet mot Donald Trump kan rädda marknaden
Nu ser vi hur tidigare Trump-lojalister börjar protestera. Från influencers till tjänstemän och högt uppsatta politiker. Det vi ser nu kan mycket väl vara början på slutet för Republikanernas breda stöd.
Samtidigt som många amerikaner kämpar med ökade drivmedelspriser står en tondöv Donald Trump och säger i TV att det höga oljepriset är bra:
”Vi tjänar mycket pengar nu”, säger han. Detta ”vi” utgör en väldigt liten del av den amerikanska befolkningen. Särskilt som skattebetalarna betalar dyrt för kriget – varje dag.
Samtidigt växer det amerikanska skuldberget i en ofattbar takt, för att finansiera gräddfil för de rikaste och ännu ett krig i Mellanöstern. Det är ett svek av episka proportioner.
Avgörande månader väntar
Om man ska rädda upp det svåra opinionsläget är administrationen tvungen att avbryta kriget i Mellanöstern. Det är oklart hur man ska övertyga Iran om att sluta kriga, men just nu verkar alternativet vara ett långdraget krig och en total kris på oljemarknaden.
Det så kallade mellanårsvalet, som blir avgörande för Trumps stöd i kongressen, kommer att visa exakt hur illa läget är för Vita huset. Tills dess får vi nöja oss med opinionsmätningar och upprörda krönikor.
Jag är för övrigt övertygad om att vi kommer att få se det absolut värsta av Donald Trump från och med 2027. En president är mest irrelevant under den andra halvan av den andra mandatperioden, när rampljuset riktas mot andra politiker.
Då kan narcissisten i Vita huset mycket väl lägga i en helt ny växel.
