Det är svårt att föreställa sig ett större svek

KRÖNIKA – Jag tror att jag förstår varför så många röstade på Republikanerna 2024 trots att Donald Trump stod på valsedeln.

Det skulle förstås vara otänkbart för mig att rösta på en narcissistisk sexförbrytare som har en total avsaknad av respekt för demokratin och som gjort allt han kan för att sko sig själv och sina rika vänner under den förra mandatperioden.

Men jag kan ändå se varför väljarna föll för det. Folk faller för bedragare hela tiden, av en massa olika anledningar. För en utomstående verkar det alltid helt ofattbart att någon kan falla för lögnen. Den som blir bedragen får en kalldusch i efterhand, när lögnen uppenbarar sig.

Det här är en krönika. Åsikter som framkommer är skribentens egna.

Ett år och så många brutna löften

Fler och fler amerikaner som stöttade Donald Trump under valrörelsen har börjat reagera. Det har redan funnits många tillfällen att nyktra till och genomskåda bedrägeriet.

För några var det Elon Musks extremt burdusa och misslyckade försök att effektivisera landets ekonomi genom Doge. Med Trumps ”big beautiful bill” blev det också uppenbart att skuldberget skulle fortsätta växa för att gynna USA:s rikaste.

Elon Musks DOGE har skapat starka reaktioner i USA – både för och emot.

ANNONS

För andra har det hotfulla tonläget mot landets allierade varit en väckarklocka. Höga tullar mot europeiska länder, ryggdunkandet med Putin och hoten mot Kanada och Grönland, för att nämna några exempel.

Spiken i kistan för många som röstat på Donald Trump har dock kommit nu i mars. Dels genom att man har engagerat USA i ett nytt krig i Mellanöstern, något som man uttryckligen sagt att man inte skulle göra under valrörelsen.

Anfallet mot Iran är inte bara ett krig i mängden. Enligt data som The Economist lyfter fram är det mer impopulärt bland amerikanska väljare än någon annan konflikt i mannaminne. Det går stick i stäv med det isolationistiska löfte som var fundamentet i MAGA-rörelsen.

Addera tveksamheter kring de berömda Epstein-filerna och en ganska svag amerikansk arbetsmarknad så har får du ännu fler bedrövade amerikaner.

Men det kanske största sveket hittills, i många MAGA-väljares ögon, måste vara det skenande oljepriset. Trump har i princip varit synonym med låga oljepriser, och nu är de nästan 30 procent högre än när han tillträdde 2025.

