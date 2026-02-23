Stödet till Trump rasar bland oberoende väljare

USA:s president Donald Trump går in i veckans State of the Union-tal med svagt opinionsstöd, enligt en ny mätning från CNN.

Undersökningen visar att bara 32 procent av amerikanerna anser att presidenten har haft rätt prioriteringar, medan 68 procent tycker att han inte fokuserat tillräckligt på landets viktigaste problem.

Det är den mest negativa noteringen på den frågan under någon av Trumps mandatperioder.

Oberoende väljare inte nöjda

Samtidigt uppger 61 procent att de bedömer att hans politik för landet i fel riktning, medan 38 procent anser motsatsen, rapporterar CNN.

Det samlade stödet för presidentens arbete ligger kvar på 36 procent bland vuxna amerikaner.

Särskilt anmärkningsvärt är tappet bland politiskt oberoende väljare, där Trumps förtroendesiffror nu når den lägsta nivån som uppmätts i CNN:s mätningar.

Stort tapp bland latinamerikaner

Han har även tappat kraftigt bland latinamerikanska väljare samt bland väljare under 45 år.

Resultaten ses som ytterligare en varningssignal för Republikanerna inför höstens mellanårsval.