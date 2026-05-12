Svensk skogsindustri befinner sig i utmanande tider. Skogsindustrierna har släppt en ny rapport där man slår vakt om industrin och lyfter de värden som företagen skapar i skogen. Realtid träffar organisationens vd för en intervju.
Råvarubrist pressar skogsindustrin: "Tappar hela vår USP"
Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, sparar inte på krutet när hon beskriver ett läge där geopolitik och regulatoriska hot skapat en perfekt storm för Sveriges viktigaste exportnäring. ”Stryper man tillgången på svensk råvara så tappar vi hela vår USP”, säger hon till Realtid.
Skogsindustrin har funnits här sedan Sverige började industrialiseras. I dag står den för mellan 9 och 12 procent av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Den sysselsätter 140 000 människor runt om i landet. Men den pressas från flera håll, vilket också synts när landets stora börsnoterade skogsbolag lämnat rapport på årets första kvartal.
Organisationen som Viveka Beckeman leder har precis lanserat rapporten ”Skogsindustrin sätter värde på skogen, och innehållet spänner från stolta redogörelser till varningar.
Skogsbolagen famlar i mörker: "Ingen vändning"
Råvarubrist pressar priserna
Geopolitiken påverkar också den svenska skogen. När import från Ryssland stängdes för många marknader i Europa försvann en betydande råvarukälla, vilket fick omedelbara konsekvenser för svenska sågverk och massabruk.
”Finland brukade köpa stora mängder virke från Ryssland. Det har vi inte gjort i Sverige, men när de ryska gränserna stängdes började finländarna istället köpa mer virke i Sverige. Det här, i kombination med lagstiftning som begränsar tillgången på råvara, gör att vi är genuint oroliga.”
Enorm potential i svenska skogar: "Miljardbelopp i innovation"
För en industri som byggt sin framgång på att förädla råvaran nära källan är den minskade tillgängligheten en stor utmaning. Skogsindustrin består av ett tätt sammanvävt ekosystem där sågverkens biprodukter blir massabrukens råvara och bränsle till energisektorn. Höga råvarupriser och dämpad efterfrågan slår mot hela kedjan.
68 miljarder i potten
Trots det osäkra läget har industrin inte legat på latsidan. Bara under de senaste fem åren har näringen investerat svindlande 68 miljarder kronor i att utveckla sina anläggningar och öka fossilfriheten.
Men Beckeman betonar att investeringarna förutsätter en långsiktig trygghet i råvaruförsörjningen. En trygghet som naggas i kanten av politiska beslut.
”Vi är en industri som har varit väldigt framåtlutad och investerat i framtidens processer. Men nu riskerar lagstiftning att begränsa tillgången på råvara ytterligare. Vi är genuint oroliga för läget”, säger hon.
Skogen pressas: Torr marknad för Sveriges gröna guld
Miljardförluster i sikte för skogsindustrin
Det är här den nya rapporten blir som mest konkret. Skogsindustrierna pekar ut specifika regulatoriska hot, bland annat från Miljömålsberedningen, vars förslag om att förlänga omloppstiderna i skogen för att öka kolupptaget riskerar att slå hårt mot produktionen.
Enligt rapportens beräkningar skulle en minskning av avverkningen med endast 5 miljoner kubikmeter virke år 2030 innebära ett minskat förädlingsvärde på totalt 8 miljarder kronor per år.
”Konsekvenserna tas sällan i beaktande när dessa beslut fattas”, menar Beckeman. ”För sågverken handlar det om 3 miljarder i minskat värde och för pappers- och massaindustrin 5 miljarder. Det skulle påverka över 7 000 arbetstillfällen, ofta på landsbygden där våra medlemmar ofta är den största arbetsgivaren efter kommunen.”
Från bränsle till högteknologisk export
Historiskt sett har skogen alltid varit Sveriges räddning. Beckeman påminner om att skogen för tusen år sedan bara var bränsle till masugnar och brasor. Det var först på 1800-talet som sågverksindustrin föddes och vi började förstå skogens ekonomiska värde i sig själv.
”Det var då vi började återplantera och faktiskt bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Vi har gått från att bara hugga ner till att bygga upp en världsunik struktur”, säger hon.
Men idag räcker det inte med att vara världsledande på förädling om de politiska ramverken gör råvaran än mer otillgänglig. Beckeman efterlyser en nationell strategi som ser skogen som den kritiska råvara den faktiskt är.
”Om vi ska fortsätta vara en motor för svensk välfärd krävs det att vi får förutsättningar att faktiskt använda den råvara vi har. Annars riskerar vi att skogen, och därmed Sverige, blir betydligt mindre värd.”
Intervjun fortsätter i en andra del.