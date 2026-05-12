Råvarubrist pressar skogsindustrin: "Tappar hela vår USP"

68 miljarder i potten

Trots det osäkra läget har industrin inte legat på latsidan. Bara under de senaste fem åren har näringen investerat svindlande 68 miljarder kronor i att utveckla sina anläggningar och öka fossilfriheten.

Men Beckeman betonar att investeringarna förutsätter en långsiktig trygghet i råvaruförsörjningen. En trygghet som naggas i kanten av politiska beslut.

”Vi är en industri som har varit väldigt framåtlutad och investerat i framtidens processer. Men nu riskerar lagstiftning att begränsa tillgången på råvara ytterligare. Vi är genuint oroliga för läget”, säger hon.

Det är här den nya rapporten blir som mest konkret. Skogsindustrierna pekar ut specifika regulatoriska hot, bland annat från Miljömålsberedningen, vars förslag om att förlänga omloppstiderna i skogen för att öka kolupptaget riskerar att slå hårt mot produktionen.

Enligt rapportens beräkningar skulle en minskning av avverkningen med endast 5 miljoner kubikmeter virke år 2030 innebära ett minskat förädlingsvärde på totalt 8 miljarder kronor per år.

”Konsekvenserna tas sällan i beaktande när dessa beslut fattas”, menar Beckeman. ”För sågverken handlar det om 3 miljarder i minskat värde och för pappers- och massaindustrin 5 miljarder. Det skulle påverka över 7 000 arbetstillfällen, ofta på landsbygden där våra medlemmar ofta är den största arbetsgivaren efter kommunen.”

Från bränsle till högteknologisk export

Historiskt sett har skogen alltid varit Sveriges räddning. Beckeman påminner om att skogen för tusen år sedan bara var bränsle till masugnar och brasor. Det var först på 1800-talet som sågverksindustrin föddes och vi började förstå skogens ekonomiska värde i sig själv.

”Det var då vi började återplantera och faktiskt bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Vi har gått från att bara hugga ner till att bygga upp en världsunik struktur”, säger hon.

Men idag räcker det inte med att vara världsledande på förädling om de politiska ramverken gör råvaran än mer otillgänglig. Beckeman efterlyser en nationell strategi som ser skogen som den kritiska råvara den faktiskt är.

”Om vi ska fortsätta vara en motor för svensk välfärd krävs det att vi får förutsättningar att faktiskt använda den råvara vi har. Annars riskerar vi att skogen, och därmed Sverige, blir betydligt mindre värd.”

Intervjun fortsätter i en andra del.